2026請假新制元旦上路！這些假別「不能扣全勤」…病假、事假新規一次看懂

近年來多起勞工「不敢請病假」的案例引發各界關注，而長榮航空先前更發生一起空服員抱病上班，不幸在執勤後身亡一事，更凸顯台灣的病假制度缺口。對此，勞動部針對勞工在生病時擔心被扣薪、影響升遷一事正式修正《勞工請假規則》部分條文，讓「請病假不該成為壓力來源」；修法預告期結束後，請假新制將於2026年1月1日正式施行。

勞動部9日正式公佈《勞工請假規則》部分修正條文，首先參照《性別平等工作法》第20條規定，明定勞工若是為了親自照顧家庭成員而請事假，可以以小時為請假單位，且雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金。此次修正也增訂，勞工若請普通傷病假，其全勤奬金的扣發，可按請普通傷病假日數依比例計算。

另外，本次修正增訂，勞工1年內請普通傷病假日數未超過10日者，雇主不得因勞工請普通傷病假而做出不利處分，包括不得影響排班或選班、不得列入負面績效項目、不得以病假做為調薪不利依據、不得要求勞工提供額外蒐證；若勞工認為受到差別待遇、以此告發，則舉證責任將由僱主承擔，經確認違規業者，最高可罰100萬元。

哪些請假不會影響全勤獎金？

針對下列假別，雇主不得視為缺勤而影響勞工的全勤獎金：

婚假 喪假 公傷病假 公假 職災醫療假 颱風假、通勤大眾交通誤點 產假、陪產假、生理假、產前檢查與產後安胎休養 育嬰留停破月部分、哺乳時間、家庭照顧假 勞工因妊娠未滿3個月流產未請產假，而請普通傷病假 勞工因親自照顧家庭成員，依規定請事假 勞工請前項第2款以外的普通傷病假，其全勤奬金扣發，應按請普通傷病假日數依比例計算

全勤獎金怎麼扣？

全勤獎金屬於工資，不得因請病假或照護請假而「全扣」：

全勤獎金不可整筆扣除 病假可按比例扣1/30 勞工入職未滿月請病假，也不得不發整筆全勤獎金 公司考核不得以請假天數作為唯一負面依據



