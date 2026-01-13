2026諾貝爾大健康論壇 聚焦眼視光與美容抗衰老的智慧醫療新紀元 鴻海、高醫大指導 海內外頂尖專家齊聚台北 探討AI與智慧科技的臨床落地與法規趨勢
（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】由諾貝爾醫療體系、鴻海科技集團及高雄醫學大學共同指導，並由台灣眼視光醫學會、台灣醫事法律學會、台灣微整形美容醫學會、台灣國際醫療暨健康產業協會聯名主辦的「2026諾貝爾大健康論壇」，於2026年1月11日（日）在台北國際會議中心（TICC）盛大舉行。論壇以「眼視光暨智慧醫療」與「美容暨抗衰老醫療」為雙核心主軸，匯聚來自兩岸與國際的醫學、科技與產業專家，深入探討智慧醫療的臨床應用、產業趨勢與法規治理，預計吸引超過1,200位醫師與大健康產業人士共襄盛舉。
值得關注的是，總統賴清德親臨1/11（日）論壇開幕典禮並發表致詞，展現政府對智慧醫療、大健康產業與醫療科技創新的高度重視。
賴清德表示，本論壇的成功有三個因素。第一，是跨境結合，由在台灣已經有成就的諾貝爾醫療體系結合在國際上佔有一席之地的科技大廠鴻海公司共同舉辦。第二，是議題多元；今天論壇議題包括「眼視光暨智慧醫療」與「美容暨抗衰老醫療」，可以看到主辦單位突破的勇氣，及醫界持續推動健康治理創新。第三，是成功落地的智慧醫療方案。例如眼視光暨智慧醫療，結合諾貝爾醫療集團在醫療服務方面的經驗、鴻海集團的AI科技及高醫的醫療研究，發展出AI眼科輔助診斷儀器及AR智慧眼鏡，這些都是共同合作的成果。
賴清德總統指出出，去年開始推動的5年489億元「健康台灣深耕計畫」與AI新十大建設，其中一個重要項目是希望運用智慧醫療優勢，改善臨床流程、增進臨床效能；去年已經核定了197件、金額約29.4億的補助，鼓勵更多第一線醫療機構導入最新的智慧科技醫療。
並要在2040年要培育出50萬個AI領域人才，在新竹科學園區的國家算力中心已開始運作，過不久後，國家AI資料中心將在台南沙崙開始使用。
同時有感推動生技醫療產業條例的減稅政策。賴清德總統說到：「半導體、資通訊ICT是台灣的護國群山，下一座有條件成為護國群山就是醫療跟科技的結合，這是強強聯手，政府一定會跟大家一起努力。」
眼視光論壇規模全面升級 串聯科技、學術與臨床能量
台灣眼視光醫學會暨台灣醫事法律學會理事長、同時也是本屆論壇執行長的張朝凱教授指出，「諾貝爾大健康論壇」自2017年創辦以來，至今已邁入第十九屆，長期結合國際醫療、醫務管理、醫事法律、眼視光與美容醫學等領域，打造以「健康」為核心的跨域學術交流平台。
本屆論壇聚焦於眼視光醫學與美容醫學如何導入智慧醫療與AI科技，呼應政府推動「健康台灣」政策中，透過智慧科技協助臨床醫療、優化照護流程與提升醫療效率的核心願景。
張朝凱教授也特別感謝鴻海科技集團與高雄醫學大學的全力支持，期望結合鴻海的科技研發量能、高醫大的智慧醫療學術研究基礎，以及諾貝爾醫療體系與眼視光臨床機構的實務經驗，讓智慧醫療真正落實於第一線醫療場域，為民眾帶來實質助益。
鴻海分享數位健康實踐 眼視光科技與AI應用成焦點
本次論壇邀請多位眼科及高雄醫學大學知名教授擔任講師與主持人。鴻海科技集團B事業群總經理姜志雄，將於主題演講中發表「鴻海3+3+3數位轉型之數位健康實踐與AI落地」，分享鴻海在數位健康與智慧醫療領域的最新布局與實際成果。
姜志雄表示，鴻海 要從製造業的鴻海走向科技的鴻海，以智慧製造、智慧EV、智慧城市為主軸策略。運用遠距醫療照護端雲結合，搭配AI模型做早期警示及風險評，從「被動就醫」轉向「主動健康管理」；縮短城郷醫療差距、提升醫療可近性；提升醫療效率、減輕醫護人員負擔；CoDoctor Al 多模態醫學模型與數位孿生，來打造智慧健康生態系與平台化架構。「鴻海誓為真正改變行業的人既是思考者也是實踐家」姜志雄說。
開幕典禮後的首場論壇，將由鴻海科技集團攜手產業專家，共同探討眼視光科技在AI產業中的臨床應用，與談講者包括鴻海靜廣軒總監、揚明光學技術長康博銓，以及鴻海劉秉昊執行長等人。第二場論壇則聚焦AR與近眼顯示技術，邀請佐臻董事長梁文隆、專案經理鍾杰，以及GIS技術長陳伯綸，分享AI時代下AR眼鏡與近眼顯示技術的產業趨勢與應用前景。
第三場論壇將視野延伸至更廣泛的智慧醫療應用，涵蓋中醫、西醫、牙醫、藥學、護理與醫材等領域，並邀集多個醫事團體與公會共同參與，促進跨專業交流，吸引更多醫事人員加入智慧醫療的實務對話。
國際眼科權威齊聚 聚焦白內障、屈光手術與近視防控
在眼視光論壇中，眼科專場與視光專場同樣備受矚目。第四場「白內障及屈光手術論壇」與第五場「兒童近視防控論壇」，特別邀請多位國際及兩岸眼視光權威線上發表臨床與學術演說，包括北京大學人民醫院李岩教授、上海復旦大學附屬眼耳喉鼻科醫院周行濤教授、褚仁遠教授、竺向佳教授，以及北京茗視光李瑩教授、周躍華教授等重量級學者。
第六場與第七場視光專場論壇，則由ASIA OPTOMETRIC MANAGEMENT ACADEMY（AOMA）及多所大學視光系教師共同規劃，針對近視控制的實證方法與臨床指引進行深入討論，強化台灣在視光專業領域的國際連結。
美容暨抗衰老醫療論壇 串聯產業動能與創新治理
美容暨抗衰老醫療論壇方面，台灣微整形美容醫學會理事長暨淨妍集團執行長陳俊光醫師表示，隨著美容醫學與抗衰老科技市場快速成長，新材料與新技術正加速推動醫療級美學的創新。本次論壇議程涵蓋新世代雷射與光電治療、注射治療整合策略，以及埋線拉提與再生醫學的臨床應用，從技術、策略到產業發展，全面解析未來醫美醫療的關鍵趨勢，促進醫療與產業之間的合作與良性治理。
推動跨域合作 為台灣大健康產業注入新動能
台灣延緩衰老暨細胞再生醫學會理事長，同時也是諾貝爾醫療體系（視光科技公司）董事長的陳美齡醫師表示，期望透過本次論壇，讓與會者深入掌握眼科與美容醫學的最新發展，並進一步促進眼視光、美容醫學與相關產業鏈的跨域合作。在跨領域專業整合與人才投入下，為台灣醫療與大健康產業注入持續創新的能量，開創更多國際合作與發展契機。
