2026議員之戰 白營喊北市6席全壘打 戴錫欽回應了

備戰2026地方大選，民眾黨主席黃國昌日前拋出2026年北市6席議員全壘打的目標，國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽則提出要單獨過半，戴25日再說，大家兄弟登山各自努力，並沒有任何衝突的問題，強調藍白有很多合作的空間，希望跟友軍能夠席次極大化。

戴錫欽今出席台北市文化局活動，他說民眾黨4＋2席全上目標，國民黨團完全尊重，也預祝他們能夠達成目標，他也強調國民黨上次選舉本來就單獨過半，完全沒有衝突，大家兄弟登山各自努力。

戴錫欽說，議會的席次總共有61席，藍白有很大各自努力的空間，當然也有很多合作空間，充分尊重民眾黨提名的策略，國民黨目標非常簡單就是希望能夠過半，也希望跟民眾黨等友黨能夠把席次極大化。

媒體也問，這個論調是配合黃國昌說只要綠的席次掉了藍白的席次就會達標？他說這沒有誰配合誰的問題，他很早就提出這樣的論述，在民眾黨提出4＋2之前，他所提出來的，不管是國民黨能夠單獨過半或是跟友軍能夠席次極大化，都是一貫的論述，「對於民眾黨不管他們的提名策略是什麼以及未來是否支持蔣萬連任我們都充分的尊重。」

至於佈局狀況如何，戴錫欽說，從昨天開始他已經跟陸續有意角逐議員的新人們陸續碰面，聽聽他們的想法，也分享未來國民黨可能提名的相關時程，但這一切要等中央核定所謂的議員提名辦法之後才能對外做公告。

此外，民眾黨黨團主任陳智菡日前則說，民眾黨有自己的太陽。戴錫欽則表示，他充分尊重，不管民眾黨有1個太陽或2個太陽，或是「民眾黨認為自己的領導階層政治人物就足以撐起他們的選戰，國民黨也樂觀其成，釋出對於藍白合作最大的善意，在這樣的框架之下我覺得彼此互相尊重各自努力。」

