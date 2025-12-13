2026議員選戰 首都新世代接班人浮出檯面

為備戰明年選舉，國民黨立委羅智強13日為他的辦公室主任、南港內湖議員參選人陳冠安站台，大讚陳是「真正的港湖子弟、南港囝仔」。爭取民進黨中山大同議員初選、擔任綠委王世堅服務處主任的賴俊翰，也掛起與王世堅的合體競選看板，隨著藍綠陣營紛紛啟動交棒，新世代參選人逐步浮上檯面，也為選戰揭開新的角力戰場。

南湖內湖議員有8席，陳冠安的本命區在南港，不過昨羅智強指出，南港人口約為內湖的一半，依人口比例應有2到3位南港出身的議員，但現在卻只有1人是南港出身，近幾屆選舉內湖新人不斷當選，南港卻缺乏世代傳承。

羅智強說，陳冠安自小成長於南港國宅，從國小到高中皆在南港讀書，是土生土長的南港人，「他不是為了選舉才回來，而是一直都在，爭取一個服務家鄉、讓港湖更好的機會。」陳還有10年幕僚歷練，對制度與政策運作相當熟稔。

陳冠安表示，南港近年快速轉型為台北最具發展潛力的核心區域，LaLaport、軟體園區等重大建設相繼到位，結合內湖科技園區，港湖未來勢必成為台北發展的重要引擎，「愈關鍵的地區，愈需要年輕、專業、有政策能力的議員，在議會為地方發聲。」

被視為王世堅欽點接班人的賴俊翰，近期已掛上和王世堅合照的選舉看板。他表示，王世堅是他的母雞，也陸續向他傳授拜票技巧，現階段以爭取王世堅支持者的認同為首要目標。

至於是否有信心承接王世堅的支持票源？賴俊翰回應，選情變化仍大，當前會先全力拚初選、取得入場券，後續再視情勢評估。