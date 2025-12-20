2026議員「最美選區」2.0缺李利貞 國民黨新北板橋「葉元之遺缺」戰將待尋

新北市新聞局長李利貞。資料照



記者周志豪／台北報導

迎戰2026新北市議員選舉，國民黨立委葉元之轉戰成功後留下的板橋區市議員席次，在新北市新聞局長李利貞確定無意參選後，目前苦無戰將，地方甚至傳出恐禮讓民眾黨參選。地方黨務人士澄清，目前沒有（禮讓）這個想法。

地方黨務人士坦言，葉元之空出的新北市板橋區市議員席次，原本確實屬意李利貞選，也多次非正式徵詢、勸進，但李均堅定表達無意參選，市黨部也只能尊重意願，目前還在探詢合適人選。

至於地方所謂將葉元之市議員遺缺禮讓民眾黨傳言，黨務人士嚴詞澄清，目前沒有這個想法，「除非中央談好了」，否則在地方上還是會先靜觀其變，探詢合適的戰將人選。

上屆新北市板橋區議員選舉，因當時民進黨美女市議員戴瑋姍、美女刺客山田摩衣投入，再加上國民黨一度傳出當時的新北市府正妹副發言人戴湘儀與北漂最美主持人李明璇也有意角逐，一度被喻為是「最美選區」。

雖2022新北市議員選舉最後，戴湘儀轉戰新北新莊區市議員選舉當選，李明璇則因故未選，戴瑋姍與山田摩衣均高票當選板橋區市議員。

而明年新北市板橋區市議員選舉，除戴瑋姍與山田摩衣將競選連任，民眾黨也擬派外型清秀的國際事務部主任林子宇角逐，國民黨內原本也一直點名將推李利貞守住葉元之遺缺，讓外界一度解讀將打造「最美選區」2.0版。

也因國民黨內一直有「板橋將推李利貞」默契，雖一度誤傳黨前發言人楊智伃有意轉戰，但其實黨內具實力新人在選擇議員選區時，多會自動跳過板橋這個選項，變相形成全黨「虛位以待」現象。

不過隨選舉日近，有意參選新人均已陸續起跑，但經國民黨內反覆確認，李利貞至今仍堅決無意角逐明年市議員選舉，葉元之在板橋區市議員誰來守住，成國民黨內新的難題。

地方黨務人士分析，國民黨原本在板橋區的5席市議員中，除葉元之外，其他4席選票屬性不是全陸戰型，就是至少陸空混合，各有組織與地盤，僅葉是空戰為重，也因此也希望能找到一個像葉一樣擅長或能打空戰的人選。

黨務人士透露，原確實屬意推李利貞代表國民黨選下屆板橋區市議員，但在確認李利貞無意願後，一度曾徵詢上屆有意角逐板橋區市議員的李明璇意願，但李明璇也確定將轉戰台北市松山信義區市議員。

黨務人士表示，目前黨內明年板橋區市議員選舉「葉元之遺缺」，確實還沒有人選，目前就是再看看有沒有類似擅長空戰屬性的適當人選來打這一仗。

此外，新北市永和區國民黨資深市議員連斐璠近日也傳出，明年因個人生涯規劃放棄連任，讓國民黨在深藍選區又多一席新人參選空間。黨務人士說，連這一席會有人出來選，就算沒有人，也可以放個人過去。

黨務人士表示，永和選區是藍營強勢區，只要派一個略具知名度、形象好的人過去就能穩住，「比板橋還好搞定」，狀況單純很多。

