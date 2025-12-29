2026變局與佈局高峰論壇 產業領袖專家齊聚 施振榮領銜開講

【記者羅伯特/綜合報導】聚焦產業升級、經濟佈局以及全球資本新趨勢，由淡江大學觀勢匯天下與中華文化創意產業發展協會主辦，狼窩創業加速器、人才天下及雷普科技共同協辦，淡江大學菁英會指導的2026變局與佈局高峰論壇，27日在台北舉行，邀請到多位產業界重量級人士。

淡江大學推廣教育處推廣教育長林宜男表示，觀勢匯天下課程致力於為產學界與專業領袖搭建一個跨界對話與合作的平台，共同探索未來趨勢與成長路徑。這次的論壇就匯聚產官學界與新創圈代表，深入探討企業如何重塑競爭力，並在全球新秩序中找到自身定位。

2026變局與佈局高峰論壇匯聚超過200位企業家與高階主管參與，宏碁集團創辦人暨智榮文教基金會董事長施振榮，在論壇中分享如何「以王道面對變局並佈局」/淡江大學推廣教育處

論壇中的兩場專題演講，分別邀請到宏碁集團創辦人施振榮，以及美國安卓樂資本董事長林家振。施振榮帶來「以王道面對變局並佈局」的專題分享時指出，面對高度不確定時代，領導者更應重視包括人才培育、研發能量、品牌信任與組織信用等等價值，這些才是企業穿越景氣循環的真正底氣。

至於企業競相追逐的AI浪潮，林家振則以「AI如何重塑價值鏈？從財星500強看產業競爭力的未來版圖」為題，深入解析AI浪潮對產業結構與全球資本流向的深層影響。他強調，長期來看，AI將形成正向的經濟循環並重塑產業競爭邏輯，未來的人機互動也將朝向腦機介面等新型態科技發展。

論壇壓軸登場的「從創業募資到上市的成長路徑圖」領袖對談，則由林宜男主持，邀請狼窩創業加速器董事長周青麟，以及中華經營智慧分享協會（MISA）執行長吳文濱，從創業者、加速器與管理實務角度，分享新創企業在不同成長階段的關鍵抉擇。

淡江大學推廣教育處推廣教育長林宜男（中）主持的「從創業募資到上市的成長路徑圖」領袖對談，邀請到狼窩創業加速器董事長周青麟（右）、中華經營智慧分享協會執行長吳文濱（左），分享新創企業在不同成長階段的關鍵抉擇/淡江大學推廣教育處

周青麟提供具生存意志的實戰地圖，而吳文濱則以國際投資視野為企業指引羅盤。與談者一致認為，在資本環境趨於審慎的年代，創業不僅需要創意與技術，更必須及早建立清晰的商業模式、治理架構與成長節奏，才能在募資、市場擴張乃至上市過程中，穩健前進。

本次論壇匯聚超過200位企業家與高階主管參與，淡江大學菁英會會長暨宗瑋工業董事長林健祥認為，透過論壇形式串聯校友、產業與社會資源，正是高等教育回應產業變局、促進產學共榮的重要實踐，期盼能夠協助台灣企業與人才在全球變局中建立長期視角，找到屬於自己的佈局路徑。