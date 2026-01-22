新的一年，開運招財就從身邊小物開始！錢包就是「錢的家」，若長期使用破舊雜亂的錢包，無形中可趕跑了財神爺！2026年是丙午火馬年，被視為節奏加快、能量高度集中的一年，多位日本占星師與占卜師指出，在這樣的年份替金錢換「新居」，除改善破財更有望為財富累積創造新契機，招財開運一整年！2026年「太陽火馬年」能量噴發！把握轉運好時機

歷經全球局勢動盪，2026年隨著行星更迭，將有機會迎來回穩的重要轉折點。日本知名占卜師加藤千紗（暫譯）分析，2026 為「丙午火馬年」，其中「丙火」象徵太陽般的強大能量，帶來光明與行動力，賦予人們自我表達、爭取機會的勇氣，朝目標積極前進；至於「午馬」則自古寓意戰勝困境與事業成功。

若過往運勢不順，今年正是「清零、重啟」的好時機。在強大能量助攻下，只要能將想法化為行動、主動出擊與他人建立關係，便有機會迎來突破性成果。占卜師EVE LOURDES遙華也提醒，靈活且大膽做出非傳統選擇的人將是年度幸運兒；若生活與工作難以大幅變動，不妨嘗試最簡單的「換錢包」開運法，藉此轉換氣場、招來好運！

2026錢包招財轉運攻略！關鍵在選對顏色、花色與款式

2026年的錢包開運色與款式該如何選擇？其實答案正呼應火馬年的能量特質。以下整理多位日本占星師與占卜師的建議，帶你一次掌握適合2026年的招財錢包關鍵：

2026錢包幸運色：金色、黃色、紅色、茶色

【金色】：

金色是2026財運、工作運的開運色。金色象徵權威、成功與累積，代表能夠聚集能量、穩定財務基礎，並將努力轉化為實質成果。不一定整個錢包都要是金色，如果有金色拉鍊、扣環等細節搭配，也能發揮開運效果喔！

【黃色】：

黃色象徵工作運和財運，同時也促進正向溝通，金錢流通在與人交往、參與社交等活動等方面，讓你收穫好人緣。強大的貨幣力量很適合大額金融交易的人，但可能不適合尋求穩步儲蓄的人。

【紅色】：

紅色是太陽與「午馬」的代表色，帶有熱情、行動與生命力的意涵，能為帶給人活力與能量，特別符合火馬年主打的主動與突破特質。不過，擅長數秘術的財務規劃師飯田道子也提醒，紅色雖具招財納福效果，但金錢未必能如預期時間到來，所以重視穩定現金流、偏好保守的人可能要衡量一下。

【茶色、褐色】：

茶色系適合偏好低調與穩定風格的人，有助提升「儲蓄運」，也被視為適合多數人、風險相對較低的萬用開運色。

2026年錢包幸運款式：長夾、方格、心型或馬蹄吊飾

【長夾】：

長夾是最佳的「儲蓄錢包」，能提升財運讓錢財好好待在寬敞整潔的「家」中，且容易整理，不容易堆積收據。

【心型吊飾】：

不必擔心過於甜美，只要選擇皮革等質感材質，依然能展現成熟風格，為感情與人際關係帶來正向助力。

【方格圖樣】：

象徵秩序與穩定，被認為有助奠定扎實的財務基礎。方格如同階梯般向上延伸，暗示收入逐步累積。若能同步設定明確財務目標，對提升收入與資產管理成果更具加分效果。

【馬蹄狀吊飾】：

在西方文化中長久被視為幸運象徵。U形朝上代表承接好運，朝下則象徵好運降臨，無論方向如何，都被視為能為錢包增添招財能量的吉祥符號。

2026這天換錢包最好！招財最強開運行事曆出爐

千萬別隨便找一天換錢包，把握「開運能量最強」的超級吉日吧。日本專家們最看重的日子包括「一粒萬倍日」、「天赦日」與「寅之日」：

【2026年5大超級開運日】快拿出紅筆在你的行事曆圈起來：

以下特別精選2026年天赦日重疊一粒萬倍日的「招財大吉日」！其中3月5日還重疊寅之日，可說是2025最強開運日，想聚財開運一整年，不妨把握機會採取行動吧！

2026年03月05日【重疊3大招財大吉日】

2026年07月19日

2026年10月01日

2026年12月16日

2027年07月14日



原文引自：2026財運暴漲！4大招財色公開，把握「這天」換錢包運勢最強