2026貨幣政策全球鬆疆 AI投資短期風險增加

對等關稅衝擊世界各國經濟，AI人工智慧「泡沫化」疑雲未散。根據國泰世華2026全球經濟及市場展望報告，全球金融市場將面臨3大核心議題，包含降息路徑可能超出預期、匯率波動加劇、AI投資成效與資金來源仍存疑慮，預期各國明(2026)年都將「適度鬆疆」。星展銀行則認為，AI競賽將持續推動科技業投資。

國泰世華今(26)日發表「2026全球經濟及市場展望報告」，雖然全球在今(2025)年面臨川普對等關稅的衝擊，不過各國都展現出比預期還強的韌性，美國雖然就業市場疲弱，通膨率維持在3%左右，但全球經濟仍有近2%的成長。

至於台灣，受惠於AI伺服器與半導體強勁需求的帶動，今年全年出口金額上看6,200億美元創下歷史新高，年增率破30%，然而經濟成長卻高度集中在電子與科技業，內需復甦有限，成為明年的大挑戰。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，明年各國都將「適度鬆疆」，以更積極的財政政策、更寬鬆的貨幣政策「站穩馬步」，因應變局，以醞釀下一波推進的馬力，特別是美國將迎來期中選舉並慶祝建國滿250週年，川普的政策攻防會直接影響資本市場。此外，明年5月美國聯準會將迎來新主席，也會影響到全球資金流動。

林啟超分析，近期美國勞動市場與消費信心趨疲，12月降息1碼的可能性提高，且隨著新主席上任，要特別留意美國明年是否有超出預期的降息，政策利率從目前的4%朝3%邁進，不排除「坐3望2」。

對於AI泡沫化問題，林啟超表示，雖然AI發展仍在初期，但已經連漲3年且幅度極大，因此投資人短期要提高風險意識，不過未來2年企業盈餘應該會有雙位數成長，美股、台股有機會再衝新高。

星展銀行最新投資展望也提到，AI基礎模型開發商、雲端服務商與硬體製造商正在加速布局，爭取技術領先與市場主導地位，預料AI競賽持續推動科技業的投資與貿易；但是AI技術在發展初期，大規模投資的回報具有高度不確定性，電力供應也可能限制AI基礎建設擴張，投資人要注意風險。

