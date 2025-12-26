2026赤馬年台灣恐陷動盪？命理師奉天宮求籤示警：熬過「這兩個月」才轉運

[Newtalk新聞] 隨著2025年步入尾聲，民間開始流傳對2026年「赤馬紅羊劫」的憂慮，擔心歷史上的動盪局勢重演。清水孟國際塔羅小孟老師日前赴松山奉天宮求得國運籤，直指農曆8、9月前台灣社會恐充斥假消息與焦慮感，局勢較不平靜，但隨後將如倒吃甘蔗般好轉，呼籲民眾與決策者勿隨謠言起舞。





外界之所以對2026年感到忐忑，主因在於明年是「丙午赤馬年」。由於天干「丙」與地支「午」五行皆屬火，被視為「火上加火」，加上適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，歷史上此年份常伴隨政局動盪或亂象。小孟老師特地選在昨(25)日前往香火鼎盛的松山奉天宮求籤，希望能為民眾指點迷津，緩解集體焦慮。

廣告 廣告





小孟老師在YouTube影片中解析，籤詩第三句「但看雞犬日過後」暗藏玄機。所謂雞犬日意指農曆8月及9月，在此時間點之前，台灣整體氛圍較為浮動，不僅充斥負面傳聞與虛假資訊，民眾內心也容易感到不安，經商者的運勢甚至可能面臨停滯期。他特別提到籤詩典故中的「奸臣計」，預示上半年網路流言蜚語不斷，易招惹小人，社會大眾需特別留意口舌是非。





雖然上半年看似混亂，但小孟老師強調，過了農曆8、9月後局勢將會豁然開朗，景氣與心境都會同步回升，就像倒吃甘蔗般漸入佳境，屆時也正逢2026年縣市首長選舉熱度升溫之際。對於籤詩末句「不須作福事如何」，他解釋這代表只要堅守崗位、把分內事情做好，福報自然會降臨，無論屆時台灣發生何種變動，最終都能迎刃而解。





這支由小孟老師替國人求得的第二十五籤「戊子籤」，籤文寫道：「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多。但看雞犬日過後，不須作福事如何」。針對前兩句，他解讀為神明勸誡大家無須對台灣的前途過度憂慮，過多的思慮只是庸人自擾；同時也不必急於求神問卜，與其焦急等待，不如相信上天自有最好的安排與路線規劃，結果絕對不會對大家不好。





面對可能的國際局勢波動與經濟起伏，小孟老師呼籲政府與決策者務必保持清醒，特別是需嚴防各國間或中美台關係的認知作戰，避免受表面資訊誤導。他建議，2026年台灣應展現定力，許多問題需時間沉澱，此時不宜強出頭或進行大幅度改革，過度的政治操弄或無謂焦慮皆無助於事，保持穩定才是上策。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

氣溫驟降急救暴增！彰化深夜清晨45人送醫 3人到院前無呼吸心跳

《高流聖誕趴》、「金勾TREE」帶動打卡熱 破15萬人齊聚高雄愛河灣過聖誕