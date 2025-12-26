2026赤馬年國運籤出爐 命理師揭「1時段」台灣不平靜！

生活中心／江姿儀報導



昨（25日）度過聖誕節，2025年也進入最後倒數，下週就要邁入新的一年。不少民眾關心2026年整體國運走向，對此清水孟國際塔羅小孟老師赴松山奉天宮，求得2026年國運籤，親自解籤提醒大家勿太過焦慮，也示警農曆8月、9月之前「台灣還是會比較不平靜」。





小孟老師抽出2026年國運籤為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多。但看雞犬日過後，不須作福事如何」。（圖／翻攝自小孟老師YouTube）

2025年進入尾聲，即將迎來2026年「丙午赤馬年」，由於丙、午皆屬火，被視為「火上加火」的年份，加上每60年循環一次、被稱作「赤馬紅羊劫」的特殊組合，在歷史上往往伴隨著動亂與政局震盪，讓不少民眾提前擔心。對此，小孟老師24日在YouTube上片，影片中他前往松山奉天宮，替大家求得2026年國運籤，並解籤分析國運走向。

小孟老師解籤指出，大家不用太過煩惱台灣未來會如何，神明自有最好的安排「一定不是會讓大家不好的」。（圖／翻攝自小孟老師YouTube）

小孟老師抽出第二十五籤戊子籤，籤詩為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多。但看雞犬日過後，不須作福事如何」。他指出，首句「總是前途莫心勞」意思是要大家不用太過煩惱台灣未來會如何，思慮過多僅徒增煩憂。次句「求神問聖枉是多」則是不用焦急求神問卜，且耐心等待「不要急、不要太貪心」，神明自有最好的安排，宇宙有它的路線規劃「一定不是會讓大家不好的」。

小孟老師指出，雞犬日（農曆8、9月）之前「台灣還是會比較不平靜」。（圖／翻攝自小孟老師YouTube）

小孟老師接著解讀第三句「但看雞犬日過後」，表示雞犬日（農曆8、9月）之前「台灣還是會比較不平靜」，可能混亂之下負面資訊、假消息充斥，而民眾內心會不安、焦慮，經營生意者也可能運勢停滯。不過小孟老師指出，這個時間點過後心境就會好轉，景氣也會變好。至於末句「不須作福事如何」則代表，堅守自身崗位、做好分內事「福報自然就會來」，不管2026年台灣將會發生什麼事情，「都會迎刃而解」。此外，小孟老師也解析籤詩故事中「奸臣計」，他認為明年上半年網路流言多、是非紛擾，會感覺到小人很多；也提醒政府及社會大眾，處於國際局勢或經濟波動之時，「過度的政治操弄、無謂的焦慮都無濟於事」。

小孟老師表示，2026年整體運勢「不管如何，明年倒吃甘蔗」。（圖／翻攝自小孟老師YouTube）

小孟老師強調，2026年台灣一定有定力，有些問題需要時間去沉澱，不建議在此時強出頭或做出大改革。2026年網路輿論影響紛擾多，口舌是非或決策上誤導，環境恐存在不透明因素，提醒決策者務必要保持清醒，勿受表面資訊誤導，尤其是各國間、中美台關係的認知作戰；而農曆8、9月過後整體將會好轉，恰好是2026縣市首長選舉之時，「不管如何，明年（2026年）倒吃甘蔗」。





以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

