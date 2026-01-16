2026赤馬年要來了！家中2方位快做「1事」 4步驟輕鬆化煞破病符

生活中心／陳慈鈴報導

2026赤馬年將至，很多人都會到寺廟安太歲、祈福，希望來年順利平安。（圖／記者陳慈鈴攝影）

2026赤馬年（丙午年）要來了，不少人都開始進行大掃除、安太歲，準備迎接新的一年。對此，命理師柯柏成就提供「安忍水」的製作方法，幫助大家可以化煞破病符，新的一年健康又平安。

柯柏成分享新年的歲破方在南方、病符位在西北方，居家住宅就要對這兩個地方作化煞的事情。而安忍水是較為普遍應用有效的化煞簡易法，但在明清時期的《陽宅十書》或《沈氏玄空學》沒有明確的記載，真正有紀錄且開始廣泛應用是民國時期群策著的《宅運新案》，有完整的製作方法但還沒冠以「安忍水」這個名詞。

柯柏成說明「安忍」是取自地藏菩薩「安忍不動如大地、靜慮深密如秘藏」的德號，根據五行相生相剋，土生金，而金生水。安忍水通過「金」（銅錢）和「水」（鹽水）的組合，形成「金泄土氣，水化煞氣」的迴圈，以削弱土煞的凶性, 在製作時稱念地藏王菩薩名號，可以讓這個製作充滿加持力量也名符其實安忍水。

至於要怎麼製作？柯柏成表示，需準備4種材料，包括透明玻璃或陶瓷容器（避免金屬、塑膠）；六枚乾隆通寶銅錢（象徵「金」和「六白武曲星」）以及龍銀一枚置中（必須要真的袁大頭或明治龍銀），根據《宅運新案》原文記載是要用乾隆通寶，但如果無法取得就改用現有的銅板（理想是天赦日煮過錢水的銅板）；粗鹽或海鹽（容器約三分之一容量）；清水（過濾水或礦泉水為佳）。

柯柏成說，製作安忍水的第一步，先將銅錢放入容器底部，鋪上鹽，再倒入清水至八分滿；接著，靜置時無需攪拌，待鹽自然溶解；最後是把安忍水放置在家宅中流年的煞方即可，但效期為一年，明年可以洗淨再換地方。

