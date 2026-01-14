2026赤馬年財位在這裡！這植物能招財 1小物啟動事業、桃花

60年一次的「赤馬紅羊劫」來了！塔羅牌老師艾菲爾表示，2026年丙午馬年是火能量旺盛，象徵行動力強、節奏加快，許多事情發展又快又急，開運不只靠努力，也講究「順勢而為」。

艾菲爾老師表示，2026丙午馬年的能量轉換明顯，包括正偏財位、文昌與喜慶方位已隨著轉換，他介紹5大關鍵吉方，適合主動布局、提前調整環境氣場，幫助你在新的一年裡穩中求旺、更有助力。

正財位：正東方 累積財穩穩賺

正東方在丙午馬年象徵「生發之氣」，對應穩定收入、長期累積與踏實回報。東方屬木，有生長、發展的意思，在火氣旺盛的年份，只要方向對、節奏穩定，財務將呈現逐步成長的狀態。這個方位特別適合上班族、經營者，以及需要穩定現金流的人。正東方宜保持明亮、整潔，避免堆放雜物或破損物品，以免阻礙財氣流動；保持明亮整齊，可讓努力更容易被看見，收入也更穩定。

開運擺設

適合擺放發財樹、富貴竹、黃金葛等植栽；以及木質聚寶盆、黃水晶等擺件或銅錢擺飾。

方位專屬開運小妙方

每周至少整理一次這個方位。 避免放置垃圾桶或老舊電器。 早上可在這個方位設定工作目標。

偏財位：正北方 機會財快把握

正北方在丙午馬年主掌流動之財、機會型收入與突如其來的好運。北方屬水，在火氣特別旺的一年，水象徵冷靜與判斷力，提醒我們偏財不是靠衝，而是靠抓時機。這個位置如果雜亂、堆滿東西，容易影響判斷，讓人一時衝動做錯決定；反過來說，保持乾淨清爽，有助於在關鍵時刻看清方向、把握機會。正北方宜安靜、不宜雜亂，尤其要注意乾淨。

開運擺設

適合擺放白鶴芋、水培富貴竹等植栽；以及黑曜石、流水造景、小型水晶球等擺件。

方位專屬開運小妙方

投資決策前可在這個方位靜坐思考。 避免過多紅色與尖銳物品。 可放置記錄靈感的小筆記本。

桃花位：中宮 人氣帶動運氣

中宮是整體氣場的核心，掌管人緣、感情與關係流動。丙午馬年火能集中在中宮時，能放大個人魅力與吸引力，對感情、合作與人氣皆有加分效果。中宮狀態好，人的運勢就會跟著穩定；若雜亂或陰暗，則容易影響情緒與人際互動。這個位置不適合擺很物品多，重點在於通透、平衡與溫暖的氣氛。單身的人可在這裡啟動桃花能量；有伴侶的人則有助於關係升溫與溝通順暢。

開運擺設

適合擺放紅白火鶴花、蝴蝶蘭等植栽；以及粉水晶、圓形燈飾或成對的擺件。

方位專屬開運小妙方

保持燈光柔和明亮。 避免鏡子正對中宮。 可在這個方位進行人際或感情許願。

文昌位：東北方 提升專注度

東北方在丙午馬年為智慧與累積的地方，尤其是關係到學習、考試、寫作、專業進修與思考力。火年容易心浮氣躁，而東北方土氣能幫助穩定情緒，幫助思路清楚。這個方位很適合學生、考證照者、創作者、需要寫企劃或動腦的工作者，若堆滿雜物，容易出現拖延、分心或效率低落的狀況；整理乾淨後，專注力與靈感自然提升。這個方位宜安靜、整齊，避免娛樂性物品干擾。

開運擺設

適合放置文竹、虎尾蘭等植栽；或書卷造型、白水晶、檯燈等擺件。

方位專屬開運小妙方

書桌或閱讀區可設於此。 固定時間在此學習。 避免堆積未完成文件。

喜慶位：東南方 招喜事旺家運

2026丙午馬年，家中或辦公室的東南方象徵好消息與喜事流動，是容易帶來開心事的方位。無論是結婚、生子、升遷、搬家，或是家庭氣氛想更融洽，都很適合從這個方向動起來。許多人會發現，只要東南方常被使用，家中互動也會變得比較熱絡。

丙午年火氣旺，搭配東南方的「木氣」，代表好運不會自己來，而是要多經營、多互動。東南方越明亮、越有生活感，越容易聚人氣與祝福。若長期堆雜物、光線不足，喜氣自然留不住。

開運擺設

可擺放金錢樹、橘子樹等植栽；或紅色小飾品、喜字擺件或圓形陶瓷等擺件，營造溫馨感。

方位專屬開運小妙方

多在此方位聚會聊天。 適合擺放全家合照。 定期開窗引入新氣場。

◎ 圖片來源／達志影像shutterstock提供

◎ 資料來源／艾菲爾老師

