2026赤馬年陽火太旺！楊登嵙示警：藍白綠選舉防火氣大

記者高珞曦／綜合報導

2026年歲次丙午，命理專家楊登嵙示警，今年是「火馬年」（赤馬年），又是陽火，今年的「火」比去年更大，五行水火沖可能導致氣候極端變化，11月的9合1選舉恐怕「火」氣更大。

命理專家楊登嵙示警，2026年為火馬年，陽火強烈，11月的9合1選舉可能會有很大的「火」氣。（示意圖／非當事人物／中天新聞）

命理專家楊登嵙表示，2026年歲次丙午年，丙為火，火（赤）馬年，天干、地支都是火，且是陽火，「火」甚至比2025年的來得大，從民俗命理角度看，「火」象徵爆炸、戰爭、火災及地震，又遇「水火沖」，要提防極端氣候引發的高溫、乾旱、毀滅性洪災或颱風，以及對人類生活造成的財損和生態、糧食危機，也需留意疫病爆發，平時應做好個人衛生防範疫情。

楊登嵙提到，「火」太大，會讓「土」成為焦土，土為土地、不動產等財產方面變化，物價有所波動，但不動產將持平，預計下跌幅度不大，投資上建議偏保本穩定，經濟有望回穩但可能不太強勁。

而五行火克金，金耗損，「金」類股如高價汽車、3C電子產品和傳統機械產業較不佳。今年「火」、「木」相關類型的金融活動可以一試，火類包含AI人工智慧、高科技化學藥劑與軍工，木類為醫學生技相關、綠能、老人疾病和病症藥品等方面。

除此之外，國內政治方面乃至全球局勢可能都會「火氣很大」，楊登嵙指出，11月28日將舉行9合1選舉，藍、白、綠在政治交鋒上，「火」氣會相當大。

放眼國際，以色列、哈瑪斯的以哈戰爭和俄羅斯與烏克蘭的俄烏戰爭持續，大陸方面軍演「火」力也有可能加大，但應不至於到引發戰爭的勢態，要多加小心。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

