2026赤馬紅羊劫將至！命理師點名3生肖逆勢翻紅

湯鎮瑋命理老師指出，2026丙午火馬年雖被稱為「赤馬紅羊劫」，對屬羊、屬虎、屬豬卻是翻身起跑年。（示意圖／Unsplash）





隨著2025進入倒數階段，湯鎮瑋命理老師在臉書分享指出，2026丙午火馬年被稱為60年一遇的「赤馬紅羊劫」，整體變動與考驗都不小，但對屬羊、屬虎、屬豬三大生肖來說，反而是「逆勢翻紅、重新起跑」的重要一年。若能在各自最強的運勢領域加強佈局，並避開容易失分的地方，有機會在新的一年裡把壓力化為助力。

生肖羊

屬羊的朋友在2026迎來六合年，比起其他生肖，更容易定錨人生方向，找到較適合自己的工作與目標。過去因為太忙太累，容易陷入「看不到未來」的低潮，其實多半來自長年累積的習慣性思維。建議屬羊者不妨讓自己慢下來，好好檢視身心狀態，試著把不開心的過往放下。

湯鎮瑋提醒，「想開了」和「習慣了」完全不同，想開是放下執念後找到突破口，習慣了則是放棄改變、接受現況。2026年屬羊最重要的功課，就是透過轉念找到再出發的方向。同時因病符星入座，健康容易拉警報，舊疾、老毛病恐回頭糾纏，一定要提高保養與檢查意識。

生肖虎

屬虎的朋友在火馬年屬於三合入座，正財運表現亮眼，工作與財富都有「轉機年」的味道。事業上有機會接觸新專案或升職機會，很適合發展第二專長、規劃斜槓人生。整體來說，大環境雖然變動大，但對屬虎者來說，反而會感覺「忙得有成就感」。

不過，機會變多的同時，也要當心「愈忙愈亂」。湯鎮瑋提醒，屬虎者切記不要貪多嚼不爛，接任何案子與投資之前，先評估自己的時間與能力，寧可做少一點，也要做得夠精緻。建立行事曆、把目標規劃清楚，才能累積口碑，讓工作與財運一路往上走。

生肖豬

告別2025正沖太歲的壓力後，屬豬的朋友在2026迎來紫微星與龍德星入座，被視為大翻身的關鍵年。過去在合作、職場上因理念不同而卡關、感到壓力沉重的情況，有機會在新的一年慢慢化解，事情會變得更清楚，整體氛圍也比較「撥雲見日」。

面對新機會，湯鎮瑋建議屬豬者不要急著全往前衝，而是先把2025留下的未完成事項收好，該補的作業、該道歉的誤會、該整理的計畫都先完成。你的耐心與堅持，反而會在2026年被看見，帶來更多不同機會。事業、財運、感情都有「水落石出」的可能，是屬豬正式「動起來」的黃金時刻，越積極努力，收穫就越明顯。

