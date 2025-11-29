2026赤馬紅羊劫要來了！命理師曝「6大爆發現象」

生活中心／張予柔報導



2025年即將邁入尾聲，外界開始把重信轉移到即將到來的2026年「丙午赤馬年」。由於丙、午皆屬火，被視為「火上加火」的年份，加上每60年循環一次、被稱作「赤馬紅羊劫」的特殊組合，在歷史上往往伴隨著動亂與政局震盪，使得台海情勢、中國政權變動等話題升溫，引起民眾集體擔心。





沈嶸指出2026年是「平穩爆發提升年」，關鍵在「提升」二字。（圖／翻攝自沈嶸臉書）

專長通靈揭示天運的命理師沈嶸指出，2026年其實是「平穩爆發提升年」，關鍵在「提升」二字，好的會提升、壞的也會提升，一切皆是「加速累積、強化結果」的能量場。例如財富可能穩步增加；但若長期背負債務，也可能越滾越大。同樣的，身體狀況若逐漸改善會更上軌道，但若有被忽略的健康問題，也可能累積爆發。

沈嶸點出2026年最明顯的「6大爆發性提升現象」。（示意圖／翻攝自Unsplash）

沈嶸點出最明顯的「6大爆發性提升現象」：



1.AI大舉入侵自媒體：

AI內容生成速度變快、成本更低，許多企劃、語音、影像皆能由AI完成，創作者只需提供人物設定與腳本即可生成一支影片，就連假醫師的衛教影片都開始充斥平台。這讓許多依賴團隊、拍攝、大製作的YouTuber受到強烈衝擊，2026年AI內容將會更大量湧入YouTube、短影音等各大社群平台，傳統創作者成本高、效率慢，流量下滑，兩極化現象加劇。



2.店面、商辦空租率提高：

2026年企業將更偏向「小規模、高效率」運作，許多公司傾向縮編、減少固定成本。商辦、街邊店、百貨櫃位空租率上升，尤其是租金高、坪數大的店面受創最深。僅剩餐飲型、醫美型產業仍具穩定需求。



3.重視性價比的「新節儉主義」盛行：

2026年後，大眾的消費會更明顯的以追求性價比為主，每一分錢都花在刀口上，更加精打細算，假日旅遊也傾向逛街、踏青等活動，不住宿、不花錢、單純看風景的「窮遊」盛行。吃一頓飯也會特別注意店家的促銷優惠，「新節儉主義」成為主流。



4.線上課程遍地開花，尤其是命理身心靈課程：

AI降低教學成本，人人都能開課，2026年線上課程將進入「全民開課時代」。尤其「九紫離火運」後，大眾對命理八字、能量療癒、心靈成長、通靈高我等主題興趣提高，形成全新熱潮，但同時真正厲害的大師相當稀少，師資良莠不齊，有可能花錢學東學西，最後仍是一知半解。



5.AI取代一般工作，而勞力工作薪水會提高：

AI浪潮下，已經有部分低階行政工作可用AI輔助完成。到了2026年，會發生全面取代的狀況，尤其是低階文書、文編、基礎行政工作與基礎服務業，公司編制縮編，原本需要請三個人的工作，靠AI輔助僅需聘請一人就能完成，人更少，工作效率更高。反觀不會被取代的勞力工作如木工、水電工、建築工人、照服員等，因缺工明顯，薪水也會再提高。



6.定期定額ETF、黃金投資人數增加：

在全球經濟動盪不確定性提高的背景下，因市場太難賺錢了，大眾更重視穩定投資方式。因此相對「低風險、長期穩健」的定期定額ETF和黃金，成為2026年最熱門的投資選擇。

沈嶸對即將到來的赤馬年給出建議，提醒不必被恐懼操控，但也不能忽略累積已久的問題。（示意圖／翻攝自Unsplash）

面對即將到來的赤馬年，沈嶸建議，不必被恐懼操控，但也不能忽略累積已久的問題。她提醒有房者若無急迫需求不宜急售，換屋者則可把握新成屋殺價空間；外貌與形象將成為 2026 年競爭力的一部分，顏值取勝的現象會更加明顯；而工作者務必積極提升 AI 應用能力，否則恐在下一波職場淘汰潮中落後。她最後強調，趁今年底把健康、財務、技能與未解決的壞運整理好，才能在「提升年」真正迎來好運爆發，順勢把自己推向更高的位置。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：2026「赤馬紅羊劫」要來了！命理師揭「6大爆發現象」：這類族群要注意

