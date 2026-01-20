2026赤馬紅羊劫降臨！命理師警告5大變數 經濟震盪恐釀破財危機

曾精準預測柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日在節目中深度剖析2026年國運走勢，直指丙午年將面臨前所未有的挑戰。她解釋，丙午年在天干地支五行中皆屬火，呈現「火上加火」的猛烈之象，這種能量過強的格局容易引發混亂與衝突。不過她也強調，納音五行中帶有「天河水」作為關鍵調節，能發揮降溫與滋潤作用，『外面怎麼燒沒關係，裡面還是冷靜的』，因此台灣整體國運雖有震盪但不致失控。

政治層面將出現顯著動盪。周映君坦言2026年人心浮動，政治紛爭『一定會有』，對立與爭議勢必增加，社會充斥各種雜音與變動。她預測這些紛争多屬階段性震盪而非長期失序，相關事件到後期仍會逐漸降溫，社會秩序不至於全面崩盤。

經濟震盪幅度令人擔憂。周映君直言市場走勢『波動幅度會很大』，機會與風險並存。她特別警告使用高槓桿、融資或過度借貸的投資人，面對劇烈震盪時心理壓力沉重，極易在市場洗牌過程中重傷甚至被『洗出場』。若以長期資金或退休規劃角度持有資產，短期修正影響相對有限。

外貿外交環境充滿挑戰但也蘊含機會。周映君認為2026年是台灣國際影響力被放大的時期，海外華僑觀察指出台灣雖地小卻能牽動國際局勢，反而吸引更多關注與合作。至於兩岸關係，她認為發生戰爭機率不高，台海議題更多是美中角力下的制衡工具。

大寒節氣後財運危機浮現。命理師邱彥龍卜卦示警，財富市場波動加劇，越急著想一次翻身越容易大破財。他強調唯一的財富密碼是守規律、遵循正規流程、做好風控，包括設定停損、分批進出、不加槓桿、先小後大。同時提醒大寒期間適合先建立好個人、家庭與公司內部秩序，一切循序漸進，按部就班不要躁進。

面對即將到來的動盪期，兩位命理師都強調保持冷靜的重要性。周映君提醒丙午年火氣旺盛容易讓人情緒失控，面對衝突時更要穩住心態。邱彥龍則指出新一輪時代語言開始改寫，世界開始用規則過日子卻仍用情緒選邊站，因此要練習保持清醒。整體而言，雖然2026年充滿變數與挑戰，但只要制度正常運作、社會保持冷靜，仍會有不少順利與正向時刻，最終走向『有驚無險』的結果。

