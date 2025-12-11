2026赤馬紅羊劫！「3生肖」火力全開…脫胎換骨迎新年

生活中心／吳泊萱報導

2026年即將到來，3生肖有望翻轉運勢，在新的一年風生水起。（圖／翻攝自Pixabay）

2025年進入倒數計時，轉眼就是2026年、丙午馬年，命理專家湯鎮瑋提醒，有3生肖將擺脫2025年陰霾，只要加把勁，就能在新的一年脫胎換骨，順風順水度過60年一遇的「赤馬紅羊劫」。



NO.3 生肖羊 － 六合年

屬羊者在2026年逢六合年，有機會找到人生方向，過往很累時失去的目標，將在2026重新找回生活方向，有機會找到適合的工作，或是原本想不開的事情，也能慢慢接受，化解心中執念。

雖然運勢相當不錯，但建議2026年也要檢視身心靈狀態，放下不開心的人事物，養好健康，因為2026年將有病符星出現，容易舊疾復發或老毛病纏身。

提醒屬羊者在2026年期間，轉念與放下執念將是最大的功課，只要能完成，就能實現人生大躍進，因此要特別注意健康問題，不要花時間去煩惱其他不重要的事情，只要顧好身心靈一切都會好轉。



NO.2 生肖虎 － 三合入座

屬虎者在2026年將迎來轉機，工作及財運都會出現許多機會，雖然明年大環境多有變動，但屬虎者會有種動起來的感覺，在忙碌中獲得成就感。

建議屬虎者，明年機會很多，但千萬不要貪多嚼不爛，凡事量力而為，才能控制好品質口碑，獲得更多機會；什麼都想做，可能什麼都沒做好，導致機會流失。

所以在忙碌過程中，要有智慧、規劃性的去評估項目，以專精為目標，不要多而不精。只要肯做，就能在事業上獲得突破，工作正財有收穫，也可以花時間學習、協槓、學第二專長。



NO.1 生肖豬 － 紫微＆龍德星入座

屬豬者2025年正沖太歲，在合作及工作上常有理念不同，想突破卻無法突破的無力感，在工作中遇到重重阻力。進入2026年後，因紫微、龍德星入座，將能一口氣突破僵局、化解誤會，會漸漸有回歸的感覺，煩悶感一掃而空。

但在新的機會到來時，也將考驗屬豬者有沒有耐心完成功課，如果2025年的功課沒做完，可以在2026年耐心完成，除了能得到認同，也能觸發更多不同機會，邁向成功的康莊大道。

2026年，屬豬者事業、財運、愛情等各方面都將強勢回歸，所以千萬不能偷懶，一定要把握機會好好衝刺，2026年是動起來最重要的時刻，越努力越積極就越能成功。



