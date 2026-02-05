2026赤馬迎春漫遊霧臺 賞櫻體驗魯凱舊部落文化
記者王正平/高雄報導
迎接2026赤馬年，屏東縣霧臺鄉公所春節首度開放「舊霧台部落獵人秘境」，結合神山瀑布森呼吸與廚藝學校體驗，打造深度文化走春；鄉公所同步公告，哈尤溪與阿禮部落賞櫻因環境修復中，今年暫停開放，呼籲遊客轉往霧台本村漫遊，體驗魯凱文化的細膩與底蘊。
首度揭開面紗的舊霧台獵人秘境與觀山平臺，是今年春遊的最大亮點，邀請遊客踏上全新施作開放的「舊霧台部落」步道，一起探索魯凱獵人的生活軌跡，沿著手作步道前行，登上步道的制高點—「觀山平臺」。在此不僅能以獵人視角俯瞰廣闊山川，更能感受昔日部落依山而居的生活智慧，是熱愛山林者不可錯過的秘境。
從舊霧台部落下來後可順遊霧台部落岩坂巷與花巷道，春節期間櫻花錯落綻放，遊客可漫步其中尋找昔日「櫻花王」的記憶，並來杯在地香醇的咖啡享受片刻的寧靜。若想更沉浸在部落的生活記憶，不妨來趟神山部落，深入「神山瀑布」周邊，感受水、林、石交織的自然場域，進行親近自然的森呼吸體驗，並透過「部落廚藝學校體驗」與家庭農園走讀，親手採集小米、時蔬等食材，體驗從產地到餐桌的料理樂趣，深度認識魯凱族的保種文化與飲食記憶。
欣賞完霧臺原鄉的雲霧山林與櫻花綻放姿態後，可至山腳下的禮納里-脫鞋子部落，感受魯凱族的「脫鞋子儀式」與「皇室祈福」體驗，也可赤腳踏在土地上與自然共舞，感受回家的溫暖，夜深了也可選擇留宿在部落，體會部落族人待客如家人的生活溫馨感。
霧臺鄉公所邀請民眾，今年春節避開人潮，安排一趟「漫遊霧臺」的知性之旅，在霧台舊部落的歷史與神山瀑布的自然中，遇見不一樣的感動。
霧臺鄉公所建議遊程：神山部落神山瀑布/部落廚藝學校、霧台部落岩坂巷/花巷道/舊霧台部落步道導覽、禮納里部落-脫鞋子部落。
交通提醒：春節山區車多，請多利用接駁或大眾運輸，共同維護旅遊品質。相關旅遊資訊可上FB粉專「屏東縣霧臺鄉公所」、霧臺鄉公所「漫遊霧臺」網站洽詢。
生活中心／綜合報導選擇海外旅遊或國內旅遊各有不同優缺點，近期燃料相關費用下降，不少機票專家都預告飛國外走走看看的成本將會再度向下調整，不過也有獨愛國內行程的旅客選擇留在台灣，近日就有一名網友曬出一套旅遊行程一路從九份、日月潭，玩到阿里山等地的報價超過5萬，讓他忍不住驚呼「太扯」，不過相關文章在網路曝光之後，也讓許多眼尖網友點出「這關鍵」讓整套行程價格「變合理了」，不同立場民眾在網路掀起熱烈討論。
近日外國遊客開箱中國哈爾濱溫泉旅館引發熱烈討論，只見裡面有以麻辣鍋為主題的溫泉，一邊泡滿辣椒、一邊泡滿蔬菜，還有水晶寶寶浴、室外雪地浴等。事後該遊客拍影片PO網分享，表示泡得很舒服，而且只要28美元（約新台幣880元）絕對是他去過最喜歡的SPA。網友們看到後，紛紛驚呼「看起來像人肉湯」、「多麼有趣」。
[NOWnews今日新聞]台鐵公司和雄獅旅行社共同營運的觀光列車「山嵐號」，即將推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程。台鐵表示，「山嵐號」全新路線串聯南部平原與中部山城聚落，沿線景觀從廣闊農田...
美炸！彰化市八卦山禾家牧場附近水月台路的七彩九重葛，在今天（4日）立春節氣中迎來大爆發，長達上百公尺的花牆，放眼望去至少有5、6種繽紛花色，沿著高牆垂墜，有如彩色瀑布傾瀉而下，又像披上彩色圍巾，吸引遊客拍照打卡直呼「太夢幻」，即日起到2月中旬最美，遊客要拍花可得把握機會。
位於日本山梨縣富士吉田市的新倉山淺間公園，因能遠眺富士山，加上公園內的五重塔及櫻花樹，成為櫻花季時熱門觀光景點。然而已舉辦10年的「新倉山淺間公園櫻花祭」活動，因過多遊客湧入亂象叢生，甚至有內急遊客闖進民家的花園拉屎，當地居民不堪其擾，地方政府宣布今年活動停辦。
赴日注意！品保協會提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。而櫻花季即將開始，帶動日本旅遊高峰，機票、飯店與交通費用同步上揚。不過在航班機位增加、住宿供給擴大的支撐下，加上日圓匯率偏低，日本旅遊整體仍具高CP值，吸引國人持續赴日旅遊。
即時中心／林耿郁報導前（2024）年4月3日強震，太魯閣多處受損、封閉修繕，如今再傳好消息：位於中橫沿線的「綠水合流步道區」修復完成，包含綠水展示館及部分步道路段，自即（4）日起重新對民眾開放，象徵重建工作再向前邁進一步。
生活中心／綜合報導國旅一直被批評太貴，因此國人都搶出國，卻不在自家玩。日前就有網友分享，看到網路上一個五天四夜的國旅行程，從台北出發，經九份、日月潭到阿里山，一人團費竟要價17萬多，就算湊六人成團，一人也得花5萬元，直呼嚇壞了，真的只有盤子才會去國旅。不過專家一看行程，點出關鍵！日月潭湖光山色，碧綠湖水，映照太陽微光，遠方還有交疊山巒，美景吸旅客。和九份、阿里山，並列國旅亮點！不過現在卻有網友發現，想一次玩遍三大景點，口袋得夠深，一人團費五萬起跳。民眾：「哇有點貴，我們自己開車玩，全家玩，應該也不用那麼貴吧，如果你出去國外玩，連飛機住宿應該也是，差不多這樣（價錢）。」民眾：「我想用團費來看不準，要看住什麼飯店，吃什麼餐，以日本（團費）來講，也有三萬多的，也有八萬十萬的，你不能夠用，我想旅遊的東西，不能夠用錢，用那樣的錢來衡量，要看它的內容。」套裝行程包含阿里山（圖／民視新聞）九份出發，在新竹逛城隍廟吃美食，之後轉到日月潭放鬆身心，最後去阿里山看神木。從北玩到南，五天四夜，一人成行，行程要價17萬5930元，六人成團，平均下來，一人也要5萬680元。讓不少網友看了直呼，這啥盤子富豪等級的國旅，只能看看，根本玩不起，這價錢都能去泰國兩趟了，出國比較便宜。品保國旅團費制價發言人陳永翔：「如果你是住五星級飯店，或者是你的選擇裡面包車，或者是用比較特殊的一個規格，來做導遊的一個安排，相信這個都是造成，預算會比較高的原因。」套裝行程包含九份（圖／民視新聞）內行人看門道，專家指出，這行程是包車，不是遊覽車，包車、包吃、包住，團費價格自然壓不下來！而且行程內容還附有中英文司機加導遊，所以並不算特別貴。只是其實從數據來看，國旅疫後早已回溫七八成，交通部想再催國旅商機，恐怕得立院來配合。品保國旅團費制價發言人陳永翔：「原定國旅補助，會在四到六月來進行，那因為目前總預算的關係，暫緩實施，我們後續要再密切注意一下，政府的公告。」觀光署20億救國旅補助，原定4月上路，希望避開旺季、鼓勵平日，但預算卡關，恐怕得延宕到9月，就不知道業者們到底還能撐多久。原文出處：三大景點國旅團5天4夜要5萬6！ 網友嚇壞「真的盤子才去」 更多民視新聞報導抓到了！阿里山工寮遭闖入 黑熊因蜂蜜成功誘捕阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢九份、日月潭、阿里山都玩到！5天4夜行程「團費破5萬」 他傻眼：盤子等級
[NOWnews今日新聞]今（115）年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天。桃機公司表示，出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜），入境尖峰日為2月20日...
國際中心／江姿儀報導春節即將到來，學校已經開始放寒假，不少民眾早早預訂好出國行程和機票，準備好好放鬆。近年台灣人最喜愛前往鄰近的日本、南韓兩國旅遊，連過其他國家旅客也有相同偏好。近期俄羅斯、澳洲與德國遊客接受日媒採訪，驚嘆「3大優勢」，從行李寄送、車站人員服務態度到商家營業時間，大讚「方便、可靠、普及」。
[NOWnews今日新聞]中國文旅部今（4）日發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，連江立委陳雪生對此回應，對此樂觀其成，兩岸如果能藉由觀光，雙方多作交流，總是好事，有交流總...
【記者郭襄陽台北報導】於寒假初始及農曆春節連假即將到來之際，民眾規劃闔家出遊行程的需求日增。農業部農村發展及水土保持署精選北、中、南、東各地特色農遊景點及主題行程，於農業易遊網打造「2026馬上出發！...
為了提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今(4)日宣布將航網優化，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且將於明(5)日正式於官網進行開賣。
陽明山花季展期長達39天規畫例假日交通管制與動線調整(圖/台北市政府 提供)
基隆在2026年正式踏入400週年，為了迎接「基隆400」這個重要時刻，和平島地質公園於2026年開春祭出兩大重磅優惠：「基隆市民本人免費、同行親友半票優惠」以及平日「銀髮慢旅買一送一」。除了超殺優惠，也規劃了一條最內行的走春動線，把基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，最後來到和平島享受海景，跟著玩絕對不踩雷！
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
南投是觀光大縣，同時也是每年春節的塞車熱點。公路局針對易壅塞的清境、日月潭、草坪頭、紫南宮等路段提出避堵時段，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸，祭出多項優惠措施；搭乘國道客運路線並搭配 TPASS 2.0 常客優惠，最高可享 42 折。
交通先導、觀光加值，今年武陵櫻花季熱度持續升溫，台中市政府交通局推出的「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，自1月20日開放預購以來即引發搶購熱潮，限量席次已全數售罄。交通局表示，今年不論是假日熱門時段或平日場次皆迅速完售，結合交通服務與觀光體驗的一站式套票，深獲民眾肯定，成功帶動以大眾運輸為主軸的賞櫻新風潮。(見圖)交通局長葉昭甫指出，市府持續推動智慧交通，「台中Go」平台也全面升級，首度將市區公車、865區公車預約、梨山及武陵賞櫻接駁專車與武陵農場門票整合於同一平台，打造「一站式」購票服務，民眾只需透過手機即可完成交通與門票規劃，節省購票時間，不必自行安排行程，欣賞粉紅花海更加輕鬆便利。交通局說明，持有台中Go武陵賞櫻聯票的旅客，可於48小時內不限次數搭乘台中市 ...