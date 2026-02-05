2026赤馬迎春漫遊霧臺 賞櫻體驗魯凱舊部落文化

霧臺鄉公所邀請民眾，今年春節避開人潮，安排一趟「漫遊霧臺」的知性之旅 。 （霧臺鄉公所提供）

記者王正平/高雄報導

迎接2026赤馬年，屏東縣霧臺鄉公所春節首度開放「舊霧台部落獵人秘境」，結合神山瀑布森呼吸與廚藝學校體驗，打造深度文化走春；鄉公所同步公告，哈尤溪與阿禮部落賞櫻因環境修復中，今年暫停開放，呼籲遊客轉往霧台本村漫遊，體驗魯凱文化的細膩與底蘊。

首度揭開面紗的舊霧台獵人秘境與觀山平臺，是今年春遊的最大亮點，邀請遊客踏上全新施作開放的「舊霧台部落」步道，一起探索魯凱獵人的生活軌跡，沿著手作步道前行，登上步道的制高點—「觀山平臺」。在此不僅能以獵人視角俯瞰廣闊山川，更能感受昔日部落依山而居的生活智慧，是熱愛山林者不可錯過的秘境。

從舊霧台部落下來後可順遊霧台部落岩坂巷與花巷道，春節期間櫻花錯落綻放，遊客可漫步其中尋找昔日「櫻花王」的記憶，並來杯在地香醇的咖啡享受片刻的寧靜。若想更沉浸在部落的生活記憶，不妨來趟神山部落，深入「神山瀑布」周邊，感受水、林、石交織的自然場域，進行親近自然的森呼吸體驗，並透過「部落廚藝學校體驗」與家庭農園走讀，親手採集小米、時蔬等食材，體驗從產地到餐桌的料理樂趣，深度認識魯凱族的保種文化與飲食記憶。

屏東縣霧臺鄉著名的景點神山瀑布。 （霧臺鄉公所提供）

欣賞完霧臺原鄉的雲霧山林與櫻花綻放姿態後，可至山腳下的禮納里-脫鞋子部落，感受魯凱族的「脫鞋子儀式」與「皇室祈福」體驗，也可赤腳踏在土地上與自然共舞，感受回家的溫暖，夜深了也可選擇留宿在部落，體會部落族人待客如家人的生活溫馨感。

霧臺鄉公所邀請民眾，今年春節避開人潮，安排一趟「漫遊霧臺」的知性之旅，在霧台舊部落的歷史與神山瀑布的自然中，遇見不一樣的感動。

霧臺鄉公所建議遊程：神山部落神山瀑布/部落廚藝學校、霧台部落岩坂巷/花巷道/舊霧台部落步道導覽、禮納里部落-脫鞋子部落。

交通提醒：春節山區車多，請多利用接駁或大眾運輸，共同維護旅遊品質。相關旅遊資訊可上FB粉專「屏東縣霧臺鄉公所」、霧臺鄉公所「漫遊霧臺」網站洽詢。