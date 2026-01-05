2026走進百年酒廠 體驗文化資產魅力

cnews207260105a01

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

2026新年假期到來，當然是一馬當先的來到文化部文化資產園區看展覽、逛市集，文化部文化資產園區前身為臺灣菸酒公賣局第五酒廠，亦稱臺中舊酒廠，創立於1916年，歷經百年發展，見證臺灣產業、社會與文化變遷的重要歷史脈絡，為全國第一個，也是目前唯一以「文化資產」為核心定位之園區。各場館以文化資產保存與推廣為營運主軸，展現文化資產專業內涵，為提供民眾親近與認識文化資產的重要場域。

在2026年1月期間，文化部文化資產園區規劃多場精彩文化展演、主題活動，包括「藝百家100+」百位藝師誕生的現在進行式、「修護的零度：傳統建築木質彩繪・減碳修護特展」、「烽火船說－水下文化資產特展」、五月天周邊展覽商品及裝置、及每週六、日舉辦的「哺哺市集」等系列活動，讓來到園區的每位民眾都能獲得自己獨一無二的文化寶藏。為進一步了解民眾對園區的使用經驗、參與感受及未來期待，並作為未來園區友善環境改善的重要參考，文化部文化資產局將於上述期間進行「文化部文化資產園區使用滿意度調查」，蒐集民眾對園區空間、服務與整體體驗的回饋。

本次調查採面對面訪問的方式進行，將透過訪員手持平板及QRcode的形式，邀請進入園區參與活動之民眾填答，藉由蒐集不同年齡層與族群對園區空間、公共廁所、展覽空間、標示系統、諮詢服務及整體滿意度的看法，以全面掌握園區實際使用情形及到訪民眾需求。

誠摯邀請大家於2026年1月期間，踴躍參與文化資產園區各項活動並填寫問卷，填寫完成將致贈文資園區獨家限量推廣品，您的寶貴意見將有助於打造更具文化深度與參與感的文化資產園區，共同為文化資產發展注入新能量。

照片來源：文化部文化資產局官網、文化部文化資產局臉書粉絲專頁

