2026起步走！行政院盤點各項重大政策與惠民措施一次看

行政院會今（26）日通過「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」懶人包，聚焦於減輕人民負擔、提供世代支持及促進產業多元發展共三大面向，多項政策預計自2026年1月1日起陸續上路。圖為行政院會後記者會。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院會今（26）日通過「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」懶人包，聚焦於減輕人民負擔、提供世代支持及促進產業多元發展共三大面向，多項政策預計自2026年1月1日起陸續上路。不過，由於明年度中央政府總預算尚未在立法院付委審查，恐影響部分新制政策推動進度與實施時程。

行政院表示，基本工資已連續10年調漲，明年起，基本工資為新台幣2萬9,500元，時薪則調升至196元。同時持續推動減稅措施，提高免稅額、標準扣除額、薪資所得、身心障礙及長照特別扣除額，以及基本生活費，免繳稅所得門檻同步上升。另外，食、住、行相關稅負也將調整，明年元旦起，無添加糖飲料免徵貨物稅，彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機不再課徵貨物稅。

廣告 廣告

在婚育與家庭支持方面，政院推動「青年婚育協助專案（婚育宅）」，包括：補助金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目及優先入住社會住宅等，在2年內的新婚家庭補助加碼50%，每生一胎再加碼50%，申請資格也放寬所得標準至3.5倍，並保留中央興辦社宅20%作為婚育宅，租期最長12年。而生育給付將加計生育補助，每胎發給10萬元，與保險生育給付合併發給，預計約12.7萬人受惠；育嬰留職停薪可改以「日」申請家庭照顧假改以小時申請。

另政院為加強照顧經濟弱勢、獨居老人及學生族群，低收入戶、中低收入戶、身心障礙者及中低收入老人生活津貼均加發生活補助；並補助大專校院精進校務經營計畫，114至116學年不調漲學雜費，照顧約91萬名學生。

在世代支持部份，文化禮金將以常態化發放，對象擴大至13至15歲，13至22歲青年每人可獲1,200點，2026年全年實施；同時強化勞工病假權益，明定雇主不得因勞工請病假為不利處分，違反者將依《勞動基準法》處2萬元至100萬元罰鍰。

在產業多元發展部份，行政院提出跨國勞動力精進方案，製造業為本國勞工加薪2,000元可增加移工名額，核配比率上限由25%放寬至100%，並開放旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力。同時修正《外國專業人才延攬及僱用法》，自明年起分兩階段施行，以助產業延攬及留用外國優秀人才。另規劃平日國旅優惠方案，包含：平日住宿獎助、生日住宿獎助、企業員工國內團體旅遊獎勵及Taiwan PASS平日國旅優惠，預計自明年1月起實施。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

總預算未審 什麼都別談！政院：早在2017年就已成立「少子女化辦公室」

北市隨機襲擊事件 賴清德喊話在野黨：速審國防特別條例、總預算