2026超狂新福利！「這縣市」長者明年起免繳健保費，敬老禮金領４倍

台東縣政府宣布重大福利政策，將於2026年起為70歲以上長輩代繳健保費，同時將重陽節敬老禮金從500元大幅提升至2,000元，增幅高達４倍。這項全面性的長者照顧升級計畫，受益於縣府債務歸零及財政劃分法修正帶來的財政改善，預計投入總經費３億2,600萬元，將嘉惠全縣超過９成長輩，展現台東對高齡族群的深切關懷。

台東長者免繳健保費

台東縣長饒慶鈴宣布，自2026年起將推動２項重大長者福利措施。明年起設籍台東滿１年、年滿70歲以上的長者健保費自付額將由縣府代繳，有效減輕長輩們每月的醫療負擔。

廣告 廣告

台東重陽禮金４倍成長

此外，重陽節敬老禮金將從原本的500元大幅調升至2,000元。饒慶鈴表示，這不僅是金額的４倍成長，更代表縣府對長輩４倍的敬意與感謝。根據社會處統計，這項禮金加碼措施預估明年可嘉惠４萬5000名65歲以上長者，讓每位長輩都能感受到縣府的用心與關懷。

財政改善助力福利升級

饒慶鈴說明政策推動的財政背景，指出2018年上任時台東縣人均負債為２萬5849元，經過努力經營，至去年底縣府未償債務已完全歸零。加上今年財政劃分法的修正，縣府團隊持續思考如何更有效益地運用預算資源。她強調，在財政狀況改善的基礎上，縣府決定將資源優先投注在長者照顧上，實現「在地安老、幸福共老」的施政目標。

超高齡社會照顧責任

台東全縣65歲以上長者在10月底已達４萬3364人，占人口比例20.78％，已達到超高齡社會的標準。社會處長陳淑蘭指出，台東已進入超高齡社會，照顧長者是縣府的重要任務，健保費自付額補助措施預估有２萬6868名70歲以上、設籍滿１年的縣民受益，整體受惠人數達長者總數的９成以上，充分展現政策的普及性與影響力。

▲年滿70歲的台東長者2026年起免繳健保費。（圖片來源：shutterstock達志影像）

台東縣政府

網址：https://www.taitung.gov.tw/News_Content.aspx

更多食尚玩家報導

2026赤馬年財富密碼！錢包選「３顏色」財運旺整年，用錯色系恐破財連連

2026新制上路！平日國旅補助2000元、交通新法罰６萬，生育補助/請假新規懶人包

政府發錢！「500元運動幣」16歲以上皆有望領到，登記時間、使用方法一次看

台中LaLaport改裝亮相！美食、娛樂品牌一次看，還有全新親子室內遊戲場



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章