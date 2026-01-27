2026超級龜龜即將登場，乞龜紀念品兌換活動搶先看！

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】為迎接澎湖年度盛事「上元乞龜活動」，澎湖縣政府特別推出2026超級龜龜集章兌換紀念品活動，邀請民眾一起走訪活動據點、蒐集紀念章，兌換限量超萌龜龜紀念品，為新年留下最具澎湖味的回憶。

本次紀念品兌換活動將於115年3月4日（週三）及3月5日（週四）辦理，兌換時間為上午9時至12時、下午2時至5時，共計四個場次。每一場次將於澎湖縣圖書館現場發放號碼牌750張，發完為止。

兌換地點設於澎湖縣圖書館二樓視聽區，參與者需集滿2026超級龜龜集章活動集章卡7個不同廟宇活動章，並攜帶身份證明文件及號碼牌，經現場核對後即可兌換紀念品，現場提供四種款式紀念品供選擇，每人限兌換一個，款式若兌換完畢，將以現場尚有之款式領取。

為維持活動公平性與秩序，每人僅能領取一場次號碼牌，且號碼牌僅限當場次使用，不得保留至下一場次，活動當日主辦單位將登記領取者身份證字號，以利核對作業，相關資料將於115年3月6日即日清除，請民眾安心參與。

此外，完成兌換後的集章卡還可投入摸彩箱，參加後續抽獎活動，讓蒐集樂趣、驚喜不間斷。

澎湖「上元乞龜」不僅是地方重要民俗文化，更象徵新年祈福與團圓祝願，歡迎鄉親與遊客一同參與集章、兌換、摸彩三重樂趣，感受澎湖獨有的元宵節慶魅力。（照片記者葉佳盈翻拍）