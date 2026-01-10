2026超級龜龜－玩澎湖集章摸彩 元宵開跑

澎湖縣政府文化局為推廣獲登錄為澎湖縣無形文化資產「澎湖上元乞龜」，將與交通部觀光署澎湖國家風景區管理處、澎湖縣政府旅遊處及澎湖縣工商發展投資策進會，於元宵佳節期間合作推出「二○二六年超級龜龜－玩澎湖．元宵集章摸彩」活動。本次活動規模再擴大，串聯馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉共卅六間廟宇共襄盛舉辦理集章活動，民眾只要集七個不同廟宇印章，即可參與大獎摸彩及兌換限量紀念品。

澎湖縣文化局陳鈺雲局長表示，乞龜文化在澎湖延續超過百年，是澎湖人比春節更重視的「小過年」。二○二五年六月「澎湖上元乞龜」正式登錄為縣內無形文化資產，不僅象徵傳統信仰的傳承，更是極具潛力的觀光品牌。二○二六年活動主題與澎湖國際海上花火節《七龍珠Z》主題相呼應，定為「超級龜龜」，將傳統「平安龜」轉化為「超級英雄」形象，寓意神明能如英雄般守護民眾，帶來平安與好運 。

本次活動特別串聯馬公市開台澎湖天后宮、北甲北辰宮、馬公城隍廟、東衛天后宮、赤崁龍德宮等卅六間廟宇，希望透過官方力量將原本分散的乞龜點串連成旅遊路線。此外，計畫亦結合「小小導覽員」培力課程，由觀光休閒系學生帶領國小生進行文化導覽，讓文化扎根教育。活動詳情請持續追蹤澎湖縣政府文化局官網及FB粉絲專頁。