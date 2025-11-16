2026超高國防預算最新民調出爐！多數國人力挺

台灣民意基金會今天（16日）早上發表「國人對2026超高國防預算的態度」即時民調。民調結果顯示，對於賴政府 2026 國防預算編列 9495 億台幣，佔全年 GDP3.32%一事，四成九贊成；顯示多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算。

M1A2T成軍。（圖／軍聞社）

民調詢問：「為提升台灣自我防衛能力，明年（2026）中央政府總預算，國防支出高達 9495 億新台幣，比今年多 1768 億元，佔國內生產總值（GDP）3.32%。請問您贊不贊成？」結果發現：23.2%非常贊成，26.2%還算贊成，19.6%不太贊成，20.1%一點也不贊成，6.4%沒意見，4.5%不知道。

換句話說， 最新民意顯示，二十歲以上台灣人，對於賴政府 2026 國防預算編列 9495 億新 台幣，佔全年 GDP3.32%一事，四成九贊成，四成不贊成。贊成比不贊成多 9.7 個百分點。

TPOF提供

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現透露了一個微妙的訊息，那就是，多數國人願意為提升台灣自我 防衛能力，支持 2026 超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的 民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不 滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。

國軍萬安演習F-16V戰機。（圖／國防部發言人）

這是台灣民意基金會2025 年 11 月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要 負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 11 月 10-12 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1085 人，市話 760 人，手機 325 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

