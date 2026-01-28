2026跟進社群媒體禁令？歐盟壓力與日俱增

法新社今天(28日)報導，隨著法國朝向禁止孩童使用社群媒體更近一步，歐盟正在認真考慮是否應該跟進。

歐盟壓力與日俱增

自從澳洲去年12月10日開始禁止16歲以下的孩童與青少年使用社群媒體之後，歐盟的壓力與日俱增，布魯塞爾正密切關注這項已面臨法律挑戰的禁令所能取得的成效。

法國在決定自行行動之前，數月來一直帶頭與丹麥、希臘和西班牙等成員國，推動歐盟採取類似措施。法國國會下議院「國民議會」(Assemblée nationale)26日表決支持一項法案，禁止15歲以下兒童使用社群媒體，這項法案仍需參議院批准才能生效。

英國上議院(House of Lords)21日也表決支持一項禁止不滿16歲用戶使用社群媒體的法案，加劇了英國政府採取一項類似澳洲禁令的壓力。

歐盟方面原本就有嚴格法規來監管數位空間，而且正在對Instagram和TikTok等平台對孩童的影響進行多項調查。

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)已倡議針對最低年齡限制採取進一步行動，但她希望先聽取專家對歐盟27國應該採取何種措施的意見。

保留所有選項

范德賴恩曾承諾要在2025年底前成立的一個社群媒體使用諮詢小組，預計將在「今年初」成立。

歐盟執委會發言人芮尼耶(Thomas Regnier)表示，這個小組的目標是針對歐盟應如何保護孩童網路安全的下一步，向主席提出建言。

芮尼耶27日說，歐盟對所有選項抱持開放立場。歐盟將取得意見回饋，然後就此對可能的未來作出決定。

歐洲議會(European Parliament)則已呼籲禁止未滿16歲用戶使用社群媒體，而馬來西亞、挪威和紐西蘭也計劃採取類似限制。

法國並非唯一選擇自己來、不去等待歐盟層級行動的國家。丹麥去年表示，將禁止15歲以下的未成年人使用社群媒體。

這兩國是目前正在測試一款年齡驗證應用程式(app)的5個歐盟國家之一，他們希望藉此避免孩童接觸到有害的線上內容。

芮尼耶說，這款將在年底前推出的app，將是布魯塞爾執行符合法國或其他國家層級法規的方式之一。

雖然歐盟尚未禁止孩童使用社群媒體，但歐盟的網路內容監管法令「數位服務法」(Digital Services Act)，已授權監管機構強制企業修改平台來對未成年人提供更好的網路安全。

例如，「數位服務法」就禁止針對兒童廣告。(編輯：宋皖媛)