2026跨年交通管制、大眾運輸總整理！台北、新北、桃園、台中、高雄...全台跨年資訊一次看！
迎新送舊，全台各縣市舉辦的跨年活動即將登場，除了有眾多藝人到場熱歌勁舞一起陪大家跨年，壓軸倒數的燦爛煙火也是跨年的重頭戲之一，在迎接2026到來之時，也提醒大家多注意各大跨年晚會周邊的交通管制措施，免得被卡在路上動彈不得，錯過了精彩的節目！
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
👉 看更多：2026全台跨年晚會活動總整理，台北最High新年城、台北101跨年煙火、演唱會卡司名單、交通資訊一次看！（持續更新）
🎆 1. 2026台北跨年晚會
台北捷運配合12月31日臺北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，自114年12月31日6:00起至115年1月1日24:00(小碧潭支線及新北投支線除外)，連續42小時營運不收班；板南線及淡水信義線，自17:00起以最密班距行駛提供服務；貓空纜車延長營運至凌晨2:00，視現場人潮疏運完畢為止。
配合大巨蛋演唱會與跨年散場時段，自114年12月31日22:30至115年1月1日6:00，推出不限站數當趟車資免費的搭乘優惠，鼓勵民眾步行前往南京三民站、臺北小巨蛋站乘車。
國父紀念館站因應大巨蛋演唱會後22:30散場觀眾及參加跨年晚會出站旅客，屆時車站將引導演唱會散場觀眾由出口5進站，參加跨年活動旅客則引導由出口2、出口3、出口4出站，請依現場人員引導。
跨年當晚，請預先加值電子票證或事先購買單程票，可加速進出閘門。
►更多資訊：2026台北跨年晚會
◎2線進、3線離 輕鬆HIGH跨年
進場時：利用板南線、淡水信義線「2線搭乘」。
散場時：選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，分散至國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、臺北小巨蛋站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮。
◎跨年散場搭綠線-棕紅橘藍都可通
根據以往經驗，演唱會及跨年散場，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，不如步行搭乘松山新店線。
散場後從市政府站或國父紀念館站步行約20分鐘前往南京三民站、臺北小巨蛋站乘車，或至光復南路搭乘接駁車前往松山新店線。
◎松山新店線優惠措施
為鼓勵民眾步行搭乘松山新店線，今年配合大巨蛋演唱會及跨年散場時間，自114年12月31日22:30至115年1月1日6:00，推出松山新店線優惠措施。凡持電子票證從南京三民站、臺北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數當趟車資免費優惠措施。
使用單程票者，亦可至南京三民站或臺北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。
【列車加密班距】
為加強疏運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自17:00起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；此外，淡水信義線17:00過後均延駛至象山站，各路線將視人潮狀況彈性調整列車班距。
◎板南線
17:00至3:00：平均班距2至3分鐘。
3:00至6:00：班距12分鐘。
◎淡水信義線
17:00至3:00：平均班距3分鐘。
3:00至6:00：班距12分鐘。
◎松山新店線
17:00至19:30：平均班距3至4分鐘。
19:30至3:00：平均班距5至8分鐘。
3:00至6:00：班距12分鐘。
◎中和新蘆線
17:00至19:30：平均班距3分鐘。
19:30至3:00：平均班距4至5分鐘。
3:00至6:00：班距12分鐘(重疊區間大橋頭-南勢角6分鐘)。
◎文湖線
17:00至19:30：平均班距80秒至2.5分鐘。
19:30至3:00：平均班距2.5至5分鐘。
3:00至6:00：班距5至12分鐘。
【視人潮列車過站不停】
因應臺北大巨蛋演唱會散場觀眾及臺北101/世貿站外煙火落焰區出口管制影響，國父紀念館站及臺北101/世貿站，將視站內人潮狀況，彈性調度採取部分列車執行過站不停措施，屆時請注意廣播，於市政府站、信義安和站下車，步行前往會場。
【車站三級管制措施】
捷運各車站將視人潮啟動「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制措施，請務必配合站務人員引導，留意自己與隨行家人、朋友的安全。
【重要出口擴大淨空緩衝區、加強舉牌宣導】
人潮最多的市政府站2號出口、臺北101/世貿站5號出口、國父紀念館站4、5號出口，及象山站2號出口，設置擴大淨空緩衝區，請勿推擠維持進站秩序，維護自身及他人安全。
【設置緊急醫護站、博愛優先通道】
國父紀念館站、市政府站、臺北101/世貿站、象山站等4個重點管制車站設置緊急醫護站及緊急救護動線，即時提供醫療服務。
「博愛優先通道」及電梯管制措施於4個重點車站持續實施，提供身障者、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者優先通行。
【16時後自行車、大型寵物車、低音提琴 不開放進站】
由於12月31日為上班日，開放攜帶自行車、大型寵物車、低音提琴搭乘捷運時段為上午10:00～16:00，16:00後不開放進站。
115年1月1日，自行車、大型寵物車、低音提琴，6:00前不開放進站，6:00過後則開放至營運結束。此外，跨年晚會周圍管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。
【車站與連通道關閉時間】
跨年當天，配合臺北市政府週邊道路分階段管制措施，臺北101/世貿站4號出口於22時起關閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於21:30關閉，與統一時代百貨連通道於22:00關閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於22:00關閉。
板南線國父紀念館站12月31日22:00起，遠雄公司配合關閉該站5號出口外的電扶梯、花園綠廊及商場地下連通道，元旦當天0:00起，國父紀念館站3號出口關閉。
🎆 2.閃耀新北1314跨河煙火
新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，今年首度以淡江大橋為主軸，開創全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典！今年邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河・冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴。以淡江大橋為中心，左右兩側皆規劃為煙火施放區，共設置6個燃放點，煙火總長13分14秒，共35,520發創歷年最多，也意涵著「想我，我愛你。一生一世」。
【交通管制資訊】
12月31日下午16:00～晚間23:00，淡水漁人碼頭及八里左岸周邊將分時、分區實施交通管制。淡水端中正路二段51巷將禁止汽、機車及自行車進入，並配合人潮狀況進行分流引導；八里端亦將視停車場容量與人流狀況，啟動道路封閉與車輛管制措施，請配合現場警義交及工作人員指揮。
【大眾運輸】
前往位於淡水漁人碼頭觀海廣場「星光舞台」，可搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行約10分鐘即可抵達。
下午16:00～晚間23:00，紅26公車將配合交通管制調整，取消雙邊停靠7站(淡水魚市、漁人碼頭、輕軌漁人碼頭、紅十字會、淡海中正路口、淡海、淡海市民活動中心)，並於油車口停車場設置臨時下車站，請留意現場告示。
淡海輕軌當日將加密班距，下午15:00～18:00，約6分鐘一班，晚間18:00～23:00加密為3至6分鐘一班，以疏運觀賞人潮。
前往八里永續環境教育中心前廣場「星月舞台」，可搭乘704、963、878(含區)、682、紅22、紅13、927、928等公車路線至八里地區；其中紅13、927、928取消水興公(往西)、左岸公園(左岸碼頭)雙邊停靠，並於忠孝路、觀海大道路口改設臨時站點。
淡水、八里兩岸渡船當日將加密航班，約15至20分鐘一班，並延長營運至晚間10點，實際航行情形將視潮汐狀況調整。
【活動散場】：淡水及八里兩端將實施人車分流及單向通行管制，包含部分道路封閉、調撥車道與禁止臨停措施，以維護人潮疏散與行車安全。
►更多資訊：「閃耀新北1314跨河煙火」官網
🎆 3. 2026桃園ON AIR跨年晚會
「2026桃園 ON AIR 跨年晚會」雙場地「樂天桃園棒球場」、「亞洲矽谷IOT戶外廣場」及「免費接駁車轉運站」周邊實施分時段交通管制，管制的時間從114年12月31日上午8:00起至115年1月1日凌晨2:00止，請民眾於管制期間行駛周邊道路應提前規劃改道。
【免費接駁車】：
◎桃園線（紅線）：
去程：桃客桃園總站（桃園延平路28號）↔跨年接駁車轉運站
回程：跨年接駁車轉運站↔桃客桃園總站（桃園延平路28號）
◎中壢線（綠線）：
去程：桃客中壢總站（中壢中正路51號）↔跨年接駁車轉運站
回程：跨年接駁車轉運站↔桃客中壢總站（中壢中正路51號）
◎散場加開：
大溪線：1/1 00:30&01:00發車
龍潭線：1/1 00:30&01:00發車
◎發班車距：10～20分鐘（視人潮機動調整班距）
【機場捷運】：連續41小時不收班，自114年12月31日6:00起至115年1月1日營運結束，每15分鐘一班，視人潮狀況加發列車
【市區公車】：因會場周邊進行道路交通管制，搭乘市區公車參加跨年晚會民眾於「高鐵桃園站」下車，轉乘桃園機場捷運至A19「桃園體育園區站」。
【暫停YouBike租借】：捷運A19及桃園會展中心YouBike站將於12/31 15:00～1/1 5:00暫停營運，請改往鄰近YouBike站（竹風青庭、領航公園、青塘園、玖都機構、公15公園等）借用與歸還
【交通管制】：
第一階段管制於晚間23:00針對民權路四段雙向、文平路雙向、高鐵南路二段慢車道之部分路段實施管制，禁止車輛通行
第二階段管制於晚間23:30視跨年人潮情況機動擴大管制領航北路一段慢車道，禁止車輛通行
第三階段管制於晚間23:50針對永園路雙向及文康二路雙向部分路段實施煙火落焰區管制，管制範圍內人車淨空，禁止民眾及車輛活動
第四階段於散場時段再擴大納入管制文康路單向及文智路雙向部分路段，禁止車輛通行，永園路採單向行駛加速離場
當天部分路段實施全時段封閉管制及禁止路邊停車
►更多資訊：2026桃園跨年晚會
🎆 4. 2026台中跨年晚會
今年跨年晚會卡司堅強、預期人潮眾多，可搭乘台中捷運至「文心櫻花站」或「文華高中站」，下車後步行約30分鐘即可抵達水湳中央公園。
規劃兩條免費接駁路線，包括「市政府線」及「松竹線」，自下午17:30起陸續發車，人滿即發，提升轉乘便利性；散場接駁則自晚間22:00至翌日凌晨1:30，班距約10～15分鐘一班。跨年夜捷運也將加密班次並延長營運至凌晨2:00，確保散場交通順暢。
跨年當天水湳中央公園及周邊經貿園區將實施交通管制，核心區域汽、機車無法進入，也不建議自行開車前往。可於出發前透過搜尋「台中跨年即時交通」，或掃描QR-Code進入專屬網站，即時查詢現場人流影像、停車場剩餘車位及大眾運輸資訊。
►更多資訊：2026台中跨年晚會
🎆 5. 2026高雄跨年晚會
「2026高雄跨年晚會」12月31日晚上將於時代大道舉行，規劃多項交通管制及疏運措施，夢時代周邊道路將實施3階段交通管制，另捷運與輕軌將配合加密班次，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站配合人流管制，17:00起不提供上下車。配合散場，捷運及輕軌延長營運時間，捷運營運至凌晨2:00，輕軌營運至凌晨1:30，另台鐵亦加開列車疏運。
為配合舞台搭建，自12月21日6:00起，時代大道將階段性封閉進行交通管制，另外，活動晚會當日12/31，復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東所圍之道路，自15:00起將啟動分階段交通管制至元旦2:00。管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路亦將加強違規停車拖吊取締。
實施交通管制期間將不提供汽車停車空間，屆時時代大道周邊道路將配合規劃為徒步區，可直接搭乘捷運至紅線R6凱旋站後步行至會場，捷運亦將配合加密班次至紅線3分鐘1班、橘線6分鐘1班（視情況加派空車輸運），並延長營運至元旦凌晨2:00發出末班車。
輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站將進行人流管制，於17:00起不提供上下車，欲利用輕軌進出會場的朋友，請至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車，捷運亦將配合加密班次至6～8分鐘1班，並延長營運至元旦凌晨1:30發出末班車。
►更多資訊：2026高雄跨年晚會、高雄市政府交通局網頁-跨年專區
資料整理：Vinge
其他人也在看
跨年狂歡回家免煩惱 新北16條公車路線延後凌晨收班
新北市交通局宣布，配合台北跨年活動，16條市區公車路線將在31日跨年夜延後收班時間，讓參加跨年的民眾能安全搭乘大眾運輸返家。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道
出國旅遊時，行李箱託運後總會貼上各式各樣的標籤貼紙，有些旅客習慣將這些貼紙當作旅行紀念保留，有些則會立即撕除，但究竟哪種做法才正確？一名女網友因朋友提醒要撕掉行李箱上的託運貼紙，卻發現貼紙異常難撕而引食尚玩家 ・ 2 小時前 ・ 1
跨年也是洋人節日？中國各地陸續取消倒數活動 網喊：中國人只過春節
中國政府不鼓勵過外國人的節日，最近剛過的耶誕節在某些地方就此受到打壓，不讓民眾舉辦相關活動，引發網路議論。而12月31日即將到來的「跨年晚會」，最近也傳出中國各地陸續宣布取消倒數活動，理由是神祕的「不可抗力」因素，再掀中國網友討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
跨年晚會、蔡依林開唱倒數！北捷42小時不收班 「這2站」進站免費搭
今年跨年活動延續去年松山新店線的優惠措施，並配合天后蔡依林大巨蛋演唱會與跨年散場時段，北捷自31日22時30分至明年1月1日6時，推出松山新店線優惠措施，凡持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數當趟車資免費優惠措施；使用單程票者，亦可至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳家中離世 享壽66歲
藝人曹西平29日深夜10時許驚傳在家中離世，享壽66歲！據悉，昨日深夜消防人員接獲報案，新北市三重區河邊北街的民宅需要疾病救護，不過一抵達現場卻發現患者已明顯死亡，現場家屬為乾兒子，確認後放棄急救，該位死者沒想到就是資深藝人曹西平。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
全台最強老街換人坐？這地一票人認證：比九份好逛
生活中心／李明融報導台灣各地有許多特色老街，除了是國人假期的熱門選擇之外，每年也吸引大批外國人到訪感受台灣最真實的文化，一名網友日前在社群平台上發文分享表示，在他心目中「最好吃的老街」不是九份老街，也不是三峽老街，而是新竹縣北埔老街，貼文曝光後獲得一票網友的認同，直呼「好吃又好買」。民視 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
台中跨年晚會交通規劃出爐 接駁車免費搭！捷運出站走行人專用道
【記者鮮明／台中報導】2026「台中最強跨年夜」將於12月31日晚上6時在水湳中央公園盛大舉行，蕭敬騰、動力火車、告五人、麋先生等超強卡司輪番開唱，預計將湧入50萬人次。台中市交通局與警察局已規劃行人專用通道、交通管制與接駁規劃，推出2條免費接駁路線，鼓勵民眾多使用公共運輸參與跨年盛會。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 64
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 24
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 1 天前 ・ 26
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66
台積電前副總羅唯仁遭檢調搜索 傳家中查獲大批「先進製程機密資料」
半導體業界近日傳出，前台積電資深副總羅唯仁住居遭檢調搜索調查。檢調單位於11月底搜索其位於台北市及竹北的住居，並查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，恐已構成違反《國家安全法》，相關案情持續擴大偵辦中。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 3
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 38