2026跨年交通管制、大眾運輸總整理！台北、桃園、台中、高雄...全台跨年資訊一次看
迎新送舊，全台各縣市舉辦的跨年活動即將登場，除了有眾多藝人到場熱歌勁舞一起陪大家跨年，壓軸倒數的燦爛煙火也是跨年的重頭戲之一，在迎接2026到來之時，也提醒大家多注意各大跨年晚會周邊的交通管制措施，免得被卡在路上動彈不得，錯過了精彩的節目！
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
🎆 1. 2026台北跨年晚會
台北捷運配合12月31日臺北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，自114年12月31日6:00起至115年1月1日24:00(小碧潭支線及新北投支線除外)，連續42小時營運不收班；板南線及淡水信義線，自17:00起以最密班距行駛提供服務；貓空纜車延長營運至凌晨2:00，視現場人潮疏運完畢為止。
配合大巨蛋演唱會與跨年散場時段，自114年12月31日22:30至115年1月1日6:00，推出不限站數當趟車資免費的搭乘優惠，鼓勵民眾步行前往南京三民站、臺北小巨蛋站乘車。
國父紀念館站因應大巨蛋演唱會後22:30散場觀眾及參加跨年晚會出站旅客，屆時車站將引導演唱會散場觀眾由出口5進站，參加跨年活動旅客則引導由出口2、出口3、出口4出站，請依現場人員引導。
跨年當晚，請預先加值電子票證或事先購買單程票，可加速進出閘門。
►更多資訊：2026台北跨年晚會
◎2線進、3線離 輕鬆HIGH跨年
進場時：利用板南線、淡水信義線「2線搭乘」。
散場時：選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，分散至國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、臺北小巨蛋站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮。
◎跨年散場搭綠線-棕紅橘藍都可通
根據以往經驗，演唱會及跨年散場，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，不如步行搭乘松山新店線。
散場後從市政府站或國父紀念館站步行約20分鐘前往南京三民站、臺北小巨蛋站乘車，或至光復南路搭乘接駁車前往松山新店線。
◎松山新店線優惠措施
為鼓勵民眾步行搭乘松山新店線，今年配合大巨蛋演唱會及跨年散場時間，自114年12月31日22:30至115年1月1日6:00，推出松山新店線優惠措施。凡持電子票證從南京三民站、臺北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數當趟車資免費優惠措施。
使用單程票者，亦可至南京三民站或臺北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。
【列車加密班距】
為加強疏運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自17:00起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；此外，淡水信義線17:00過後均延駛至象山站，各路線將視人潮狀況彈性調整列車班距。
◎板南線
17:00至3:00：平均班距2至3分鐘。
3:00至6:00：班距12分鐘。
◎淡水信義線
17:00至3:00：平均班距3分鐘。
3:00至6:00：班距12分鐘。
◎松山新店線
17:00至19:30：平均班距3至4分鐘。
19:30至3:00：平均班距5至8分鐘。
3:00至6:00：班距12分鐘。
◎中和新蘆線
17:00至19:30：平均班距3分鐘。
19:30至3:00：平均班距4至5分鐘。
3:00至6:00：班距12分鐘(重疊區間大橋頭-南勢角6分鐘)。
◎文湖線
17:00至19:30：平均班距80秒至2.5分鐘。
19:30至3:00：平均班距2.5至5分鐘。
3:00至6:00：班距5至12分鐘。
【視人潮列車過站不停】
因應臺北大巨蛋演唱會散場觀眾及臺北101/世貿站外煙火落焰區出口管制影響，國父紀念館站及臺北101/世貿站，將視站內人潮狀況，彈性調度採取部分列車執行過站不停措施，屆時請注意廣播，於市政府站、信義安和站下車，步行前往會場。
【車站三級管制措施】
捷運各車站將視人潮啟動「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制措施，請務必配合站務人員引導，留意自己與隨行家人、朋友的安全。
【重要出口擴大淨空緩衝區、加強舉牌宣導】
人潮最多的市政府站2號出口、臺北101/世貿站5號出口、國父紀念館站4、5號出口，及象山站2號出口，設置擴大淨空緩衝區，請勿推擠維持進站秩序，維護自身及他人安全。
【設置緊急醫護站、博愛優先通道】
國父紀念館站、市政府站、臺北101/世貿站、象山站等4個重點管制車站設置緊急醫護站及緊急救護動線，即時提供醫療服務。
「博愛優先通道」及電梯管制措施於4個重點車站持續實施，提供身障者、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者優先通行。
【16時後自行車、大型寵物車、低音提琴 不開放進站】
由於12月31日為上班日，開放攜帶自行車、大型寵物車、低音提琴搭乘捷運時段為上午10:00～16:00，16:00後不開放進站。
115年1月1日，自行車、大型寵物車、低音提琴，6:00前不開放進站，6:00過後則開放至營運結束。此外，跨年晚會周圍管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。
【車站與連通道關閉時間】
跨年當天，配合臺北市政府週邊道路分階段管制措施，臺北101/世貿站4號出口於22時起關閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於21:30關閉，與統一時代百貨連通道於22:00關閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於22:00關閉。
板南線國父紀念館站12月31日22:00起，遠雄公司配合關閉該站5號出口外的電扶梯、花園綠廊及商場地下連通道，元旦當天0:00起，國父紀念館站3號出口關閉。
🎆 2. 2026桃園ON AIR跨年晚會
「2026桃園 ON AIR 跨年晚會」雙場地「樂天桃園棒球場」、「亞洲矽谷IOT戶外廣場」及「免費接駁車轉運站」周邊實施分時段交通管制，管制的時間從114年12月31日上午8:00起至115年1月1日凌晨2:00止，請民眾於管制期間行駛周邊道路應提前規劃改道。
【免費接駁車】：
◎桃園線（紅線）：
去程：桃客桃園總站（桃園延平路28號）↔跨年接駁車轉運站
回程：跨年接駁車轉運站↔桃客桃園總站（桃園延平路28號）
◎中壢線（綠線）：
去程：桃客中壢總站（中壢中正路51號）↔跨年接駁車轉運站
回程：跨年接駁車轉運站↔桃客中壢總站（中壢中正路51號）
◎散場加開：
大溪線：1/1 00:30&01:00發車
龍潭線：1/1 00:30&01:00發車
◎發班車距：10～20分鐘（視人潮機動調整班距）
【機場捷運】：連續41小時不收班，自114年12月31日6:00起至115年1月1日營運結束，每15分鐘一班，視人潮狀況加發列車
【市區公車】：因會場周邊進行道路交通管制，搭乘市區公車參加跨年晚會民眾於「高鐵桃園站」下車，轉乘桃園機場捷運至A19「桃園體育園區站」。
【暫停YouBike租借】：捷運A19及桃園會展中心YouBike站將於12/31 15:00～1/1 5:00暫停營運，請改往鄰近YouBike站（竹風青庭、領航公園、青塘園、玖都機構、公15公園等）借用與歸還
►更多資訊：2026桃園跨年晚會
🎆 3. 2026台中跨年晚會
今年跨年晚會卡司堅強、預期人潮眾多，可搭乘台中捷運至「文心櫻花站」或「文華高中站」，下車後步行約30分鐘即可抵達水湳中央公園。
規劃兩條免費接駁路線，包括「市政府線」及「松竹線」，自下午17:30起陸續發車，人滿即發，提升轉乘便利性；散場接駁則自晚間22:00至翌日凌晨1:30，班距約10～15分鐘一班。跨年夜捷運也將加密班次並延長營運至凌晨2:00，確保散場交通順暢。
跨年當天水湳中央公園及周邊經貿園區將實施交通管制，核心區域汽、機車無法進入，也不建議自行開車前往。可於出發前透過搜尋「台中跨年即時交通」，或掃描QR-Code進入專屬網站，即時查詢現場人流影像、停車場剩餘車位及大眾運輸資訊。
►更多資訊：2026台中跨年晚會
🎆 4. 2026高雄跨年晚會
「2026高雄跨年晚會」12月31日晚上將於時代大道舉行，規劃多項交通管制及疏運措施，夢時代周邊道路將實施3階段交通管制，另捷運與輕軌將配合加密班次，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站配合人流管制，17:00起不提供上下車。配合散場，捷運及輕軌延長營運時間，捷運營運至凌晨2:00，輕軌營運至凌晨1:30，另台鐵亦加開列車疏運。
為配合舞台搭建，自12月21日6:00起，時代大道將階段性封閉進行交通管制，另外，活動晚會當日12/31，復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東所圍之道路，自15:00起將啟動分階段交通管制至元旦2:00。管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路亦將加強違規停車拖吊取締。
實施交通管制期間將不提供汽車停車空間，屆時時代大道周邊道路將配合規劃為徒步區，可直接搭乘捷運至紅線R6凱旋站後步行至會場，捷運亦將配合加密班次至紅線3分鐘1班、橘線6分鐘1班（視情況加派空車輸運），並延長營運至元旦凌晨2:00發出末班車。
輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站將進行人流管制，於17:00起不提供上下車，欲利用輕軌進出會場的朋友，請至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車，捷運亦將配合加密班次至6～8分鐘1班，並延長營運至元旦凌晨1:30發出末班車。
►更多資訊：2026高雄跨年晚會、高雄市政府交通局網頁-跨年專區
資料整理：Vinge
