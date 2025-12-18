2026跨年倒數！ 信義區12/31「三階段交管」曝

台北市政府於2025年12月31日19時起至2026年1月1日3時止，配合2026跨年晚會活動於信義計畫區分三階段進行交通管制，管制期間將限制車輛進出，籲請民眾避開管制時段並多加利用捷運或公車等大眾運輸工具。

信義計畫區交通管制範圍。（圖／台北市交通管制工程處）

台北市交通管制工程處表示，12月31日為平日，跨年晚會當日除一般下班車潮外，依往年經驗自下午尖峰起信義計畫區管制區域周邊等亦會出現較多車流，且延續至跨年後。

跨年晚會前後台北市各主要幹道將出現較多車流，易壅塞之平面道路有基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、光復南路、敦化北路、八德路及辛亥路等；高架、快速道路及聯外橋梁以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一二橋、大直橋、福和橋、永福橋等車流較多。

大直美麗華、陽明山仰德大道、木柵動物園貓空等地區周邊道路亦有車多現象，交通管制工程處籲請民眾避開前揭路段。

由於跨年前各路段車潮將持續湧現，交通管制工程處已規劃調整各主要道路號誌以尖峰長週期運作；而跨年後各主要幹道之散場人車潮則較為密集，為提升車流疏解效率，交通管制工程處規劃2026年1月1日0時至2時基隆路（樂業街至喬治商職）比照平日下午尖峰實施車道調撥，並請用路人小心駕駛，共同維護交通秩序及安全。

