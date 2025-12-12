2026跨年倒數！台中OKU HOTEL三層樓酒牆派對、星巴克典藏DREAM PLAZA直接看101煙火

（圖／OKU HOTEL、星巴克提供）

跨年夜總有種魔力，讓城市在同一時間同步脈動。2025 的最後一天，台中與台北以截然不同的方式，替這場年度儀式寫下各自的華麗篇章，一邊以高空視野與精緻饗宴打造浪漫倒數。

台中新開幕的 OKU HOTEL 歐酷酒店今年把跨年派對推向藝術等級。酒店最具代表性的 Art Deco 金色三層樓高酒牆，將在跨年夜正式變身為巨型光影舞台，由新媒體聲光團隊 The Cave 以電子音樂與沉浸式敘事操刀演出。當酒牆被光束點亮、節奏開始跳動，整個空間宛如被喚醒，氣氛從夜晚的微醺瞬間翻轉成澎湃的期待。DJ ARTSHOW 以細膩節奏控制派對溫度，DJ JINGER 則用浪漫而內斂的音樂編織氛圍，兩位 DJ 的現場演出讓派對不只是熱鬧，而是帶著靈魂的律動。

廣告 廣告

OKU Hotel 的跨年不只是一場派對，而是一種「沉浸式節奏體驗」。踏進一樓是狂歡能量最濃烈的站立派對；走上二樓，則是兼具風格與品味的奢華座位，每桌還會奉上一瓶 Chandon 香桐氣泡酒；而三樓跨年晚宴則用精緻套餐替夜晚加上儀式感。無論你想隨節奏放膽狂歡，或想坐著欣賞光影藝術，都能在 OKU 找到屬於自己的跨年方式。

1F 狂歡派對站票NT$1,688／人、2F 奢華體驗區NT$ 2,088／人、3F 跨年晚宴區NT$ 2,088／人。（圖／OKU HOTEL提供）

而在台北，星巴克典藏 DREAM PLAZA 於 12 月 31 日當晚，門市推出多款跨年限定套餐，讓顧客在高空視野中欣賞台北夜景與煙火，替新的一年寫下最浪漫的開場白。

山形客席區的「音樂共感跨年派對」讓現場節奏與燈光牽引情緒，猶如在城市上空跳動的能量場。如果你偏愛安靜又浪漫的跨年儀式，那麼觀景座位區的「雙人美景套餐」會是理想選擇。透過落地窗望出去，是整片台北的夜景與雲端高度的煙火視角；桌上是主廚系列餐點、限定調酒、甜點與典藏馬克杯，兩人舉杯時，倒數聲與城市燈光一起成為背景。

山形客席區2,000元／人、觀景座位區「雙人美景套餐」8,800／人。（圖／星巴克提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年末怎麼玩？寒沐聖誕酒吧、捷絲旅跨年房，雙城度假一次收藏

台北12月玩法懶人包！史努比出沒街頭、聖誕小鎮超浪漫，一路嗨到跨年夜！

草莓控快衝！亞尼克浮誇草莓生乳捲、大人系「威士忌巧克力生乳捲」登場