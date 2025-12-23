2026跨年全攻略：KARA、華莎、阿妹南北坐鎮 璀璨煙火引爆倒數高潮

娛樂中心／程正邦報導

韓流二代女團KARA回歸，將在台北跨年演唱會登台。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

隨著2025年進入尾聲，全台各地政府與大型樂園紛紛祭出「史上最強」跨年陣容，準備在12月31日夜晚點燃最狂歡的慶典。今年的跨年不僅是音樂的饗宴，更是國際級巨星與高科技視覺藝術的巔峰對決。從台北府前的韓流二代女團KARA回歸，到台東海濱的天后張惠妹壓軸，再加上新北、台中、高雄等地各具特色的煙火秀，這場橫跨全台的「跨年大戰」已讓無數粉絲熱血沸騰。

新北淡水場跨年，由MAMAMOO成員華莎獨家壓軸。（圖／COME ON JKSSP 提供）

雙北巔峰對決：KARA與華莎掀起最強韓流颶風

廣告 廣告

台北市今年以「航向未來」為題，展現出強大的指標性地位。最令樂迷驚喜的莫過於韓國二代女團KARA，在睽違12年後選擇在台北府前廣場進行壓軸演出，這場「回憶殺」預計將吸引全台資深韓迷湧入。除了KARA坐鎮，蔡健雅、周湯豪、玖壹壹等實力派大咖也將接力登台。台北101的煙火今年更與《玩具總動員》聯手，透過光雕投影讓胡迪、巴斯光年等超過十位人氣角色登上外牆，自12月27日起便有主題秀預熱。為了分散人潮，市府規畫了包括四四南村在內的四大舞台，讓民眾在不同角落都能感受熱鬧氣氛。

新北淡水「1314跨河煙火」卡司曝光，由蘇慧倫與蕭煌奇等唱將掀回憶殺。（圖／翻攝畫面）

不遠處的新北市則選擇在淡水與八里兩岸同步發力，展現壯闊的國際視野。據新北市政府公告，「1314跨河煙火」將在晚間20點26分施放，這場長達13分14秒的《萬花之河・冬之樂章》由4.5萬發煙火構成，規模為歷年之最。表演卡司同樣震撼，淡水場由MAMAMOO成員華莎獨家壓軸，搭配蘇慧倫與蕭煌奇等唱將；而八里場則邀請到《進擊的巨人》片尾曲原唱樋口愛獻唱，讓二次元與流行樂在淡水河畔完美交融。

韓團Apink將在桃園跨年演唱會驚喜現身，陪大家一起倒數。（圖／翻攝畫面）

桃竹與中台灣：雙主場應援與摩天輪下的電光派對

桃園市今年首度採用「雙主場」模式，主題定為「ON AIR」。據《樂遊桃園》官方社群透露，韓團Apink將在倒數前驚喜現身，而徐若瑄也將重返桃園跨年舞台，聯手宇宙人、黃宣等歌手在樂天桃園棒球場開唱。新竹方面則由市府與六福村分頭搶客。據新竹市文化局資訊，市府場以「ON LOOP 不斷電」為題，邀請蘇慧倫與韋禮安坐鎮大湳雅公園；六福村則主打主題派對，由曾沛慈領軍並結合非洲舞蹈與黑夜雪花秀，更延長設施營運時間，讓遊客玩到2026年。

新竹市府場以「ON LOOP 不斷電」為題，邀請蘇慧倫與韋禮安坐鎮大湳雅公園開唱。（圖／翻攝畫面）

台中跨年則堪稱「金曲獎縮影」，競爭力十足。據台中市政府發布訊息，水湳中央公園場由蕭敬騰睽違5年後再度回歸壓軸，開場則交給大勢天團告五人，盧廣仲、麋先生與動力火車等金曲常客輪番上陣。至於追求極致浪漫的民眾，麗寶樂園則在全台最大摩天輪下舉辦「包你發」演唱會。據麗寶樂園粉專介紹，魏如萱、王識賢與美秀集團將在天空之夢摩天輪前與煙火秀一同登場，打造一場如音樂祭般的熱血跨年夜。

歌王蕭敬騰睽違5年後再度回歸壓軸，將在台中陪大家跨年。（圖／翻攝畫面）

南台灣國際規格：STAYC、權恩妃與頌樂打造追星聖地

南台灣今年的跨年陣容呈現高度國際化，各地爭相邀約韓星登台。據「台南好Young」社群公告，台南跨年不僅有韓國女團STAYC與日本歌手鈴木愛理助陣，還有9m88與理想混蛋等華語實力派，並由啦啦隊女神李多慧和籃籃攜手主持，獻出主持處女秀。嘉義市則不甘示弱，據嘉義市政府指出，今年舞台移師至市府北棟預定地，並邀來MAMAMOO成員頌樂進行全台唯一的個人跨年演出，加上歌王蕭煌奇與羅志祥，規格直逼直轄市。

啦啦隊女神李多慧將在台南跨年演唱會獻出主持處女秀。（圖／翻攝畫面）

高雄跨年同樣火熱，據高雄市政府「雄嗨趴」資訊，夢時代會場請到「Waterbomb女神」權恩妃熱力唱跳，並由陳漢典與Lulu黃路梓茵搭擋主持，帶動全場氣氛。而義大世界則維持其壯觀傳統，義大世界在官網預告，999秒的「紫耀義大」煙火將首度引進「藍色流星雨」效果，創造如星河般的夢幻視覺。更往南走的屏東縣則在體育館前舉行「High歌之夜」，由丁噹、婁峻碩等14組藝人接力演出，展現南台灣多元的音樂熱情。

蕭煌奇和羅志祥全台趕場，是嘉義跨年演唱會最大咖歌手。（圖／翻攝畫面）

東台灣與離島山海慶典：阿妹歸鄉與太平洋岸的金色光瀑

若想在山海間迎接新年，台東與花蓮是絕對的首選。據台東縣政府「東！帶我走」活動官網，天后張惠妹（aMEI）今年將重回家鄉台東領軍，號召A-Lin、范曉萱、葛仲珊等好友同台，這場「歌王歌后級」的陣容被譽為全台最強戰力。花蓮則在東大門廣場舉辦太平洋觀光節，李聖傑與人氣團體Ozone將坐鎮現場，倒數時刻更將施放全台最大的16吋高空煙火，以金色光瀑點亮太平洋的夜空。

高雄跨年請到「Waterbomb女神」權恩妃熱力唱跳，並由新婚的陳漢典與Lulu黃路梓茵搭擋主持。（圖／翻攝畫面）

離島的跨年氣氛同樣溫馨且精采。據金門縣政府資訊，「金采門耀」晚會由Matzka與詹雅雯在莒光共融公園開唱，充滿濃厚的在地情懷。而馬祖則在南竿白馬王公園舉辦，據連江縣政府公告，林隆璇與林逸欣將在海風中傳遞療癒歌聲，並安排大獎摸彩與美食市集，為國境之北的倒數夜畫下圓滿句點。從都會區的聲光派對到海港與離島的煙火慶典，2026年的台灣跨年夜將在各地的特色歌聲與燦爛煙火中，攜手國人共同邁向新的一年。

天后張惠妹跨年將回家鄉台東開唱，號召A-Lin、范曉萱、葛仲珊等好友同台，被譽為全台最強戰力。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

軍事陰謀？張文案是對台社會韌性「壓力測試」 尚毅夫：還有第三地點

深夜驚魂！高雄大寮修車廠暗夜爆燃「火燒4車」 老闆灼傷送醫

預告板南線屠殺「難怪同夥失敗」！中科作業員自稱張文共犯遭聲押

火力溯源！張文「移動火藥庫」驚現 53 瓶汽油彈 採購清單曝光

