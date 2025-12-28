2026跨年前夕多地急喊卡 中國與香港跨年活動接連取消
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
2026跨年在即，中國多地卻臨時取消跨年活動，並呼籲民眾不要在熱門地區聚集。香港也因洪福苑大火取消維多利亞港跨年活動。
根據中國媒體報導，多地已先後宣布取消誇年夜活動，包括安徽宿州市聲明指出，受「不可抗力」因素，2026宿州跨年音樂狂歡夜活動取消舉辦；江蘇蘇州中心商場在20日也宣布，為配合外圍重大提升改造工程，中心於跨年夜營業至晚間10點，跨年倒數活動活動取消；山東省青州市泰華城也在26日表示，依相關部門要求，為避免大規模聚集風險，取消跨年夜活動。廣東省廣州市公安局則提醒市民勿攜帶易燃易爆物品如無人機、氣球和天燈等等，進入鬧區。
港府12月17日也宣布，取消維多利亞港煙火，改在中環舉行跨年倒數。
消息曝光後，引發不少網友在社群媒體如微博上表達失望，有人詢問是否還有其他跨年去處，也有人質疑相關政策，認為與官方推動消費的方向相互矛盾。
