2026跨年北捷42小時營業！2站「進站0元」這樣散場最快

耶誕節過後，距離2026年僅剩下不到1週時間，不少民眾也開始準備跨年活動。其中身為台灣最大亮點的台北101跨年煙火，每年都能吸引數10萬人潮觀看。如今預計將承載大量旅客的台北捷運公司，也宣布配合12月31日台北市政府舉辦的跨年晚會，循例從12月31日早上6時起，將連續42小時營運不收班，一路開到1月1日晚間24時，同時也祭出新優惠。





北捷指出，除小碧潭支線及新北投支線除外，全線連續42小時營運不收班；主要路線板南線及淡水信義線，自17時起以最密班距行駛提供服務；貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場人潮疏運完畢為止。今年跨年活動延續去年松山新店線的優惠措施，並配合大巨蛋演唱會與跨年散場時段，自2025年12月31日22時30分至2026年1月1日6時，推出不限站數當趟車資免費的搭乘優惠，鼓勵民眾步行前往南京三民站、台北小巨蛋站乘車。

2026跨年「北捷42小時」不打烊！「這2站進站0元」這樣散場最快

北捷表示，跨年期間指定時段南京三民站、台北小巨蛋進站搭車免費。（圖／北捷提供）此外，國父紀念館站因應大巨蛋演唱會後22時30分散場觀眾及參加跨年晚會出站旅客，屆時車站將引導演唱會散場觀眾由出口5進站，參加跨年活動旅客則引導由出口2、出口3、出口4出站，請民眾依現場人員引導。北捷提醒，因應跨年疏運，12月24日起臺北捷運Go App「AI智慧客服」新增「資訊快捷入口」功能，旅客可透過該功能快速查詢路線營運狀況、路網圖、時刻表及各站首末班車等資訊；亦可掃描跨年「2線進、3線離」宣導海報的QR Code，查看各路線運轉狀況，歡迎多加利用。另請旅客於跨年當晚，預先加值電子票證或事先購買單程票，可加速進出閘門。

北捷提倡跨年當天旅客可「3線進、3線出」模式搭乘捷運。（圖／北捷提供）



至於跨年後如何搭乘捷運有望最快散場回家，北捷指出，散場時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，分散至國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、臺北小巨蛋站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、臺北101／世貿站候車人潮。根據以往經驗，演唱會及跨年散場，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，呼籲民眾與其排隊等候進站，不如步行搭乘松山新店線。掌握「跨年散場搭綠線－棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆」乘車策略，散場後從市政府站或國父紀念館站步行約20分鐘前往南京三民站、台北小巨蛋站乘車，或至光復南路搭乘接駁車前往松山新店線。









