2026跨年台中開趴！ 16組A咖水湳開唱、180秒煙火迎接新年

2026跨年台中開趴！新聞局長介紹16組A咖，跨年夜水湳開唱、還有180秒煙火迎接新年。（圖：寇世菁攝）

2026台中跨年晚會定12月31日晚間六點在水湳中央公園登場，市府新聞局長欒治誼今天（18日）公布全Ａ咖陣容，包括盧廣仲、動力火車、告五人及蕭敬騰領軍，集結16組藝人輪番開唱，倒數後還有180秒煙火秀，歡迎全國民眾台中迎接2026最美的第一刻。

台中市政府新聞局舉辦「2026臺中最強跨年夜」記者會，請來新生代女團babyMINT為活動暖身，現場演出吸引大批粉絲搶拍，市府新聞局長欒治誼介紹跨年夜超強卡司，更強調今年在市長盧秀燕整合跨局處資源政策帶領下，重磅推出「台中HI 8，全城開趴」，以八大活動，全面引爆城市慶典能量，打造前所未有的全城沉浸式歡慶體驗，讓台中從年末一路熱鬧到新年，歡迎民眾台中跨年，更能來趟台中小旅行。

新聞局指出，「2026臺中最強跨年夜」卡司多元，兼顧各年齡層與音樂風格，除盧廣仲、動力火車、告五人、蕭敬騰等重量級陣容外，並集結麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等超人氣藝人，共16組輪番登台；主持陣容由阿KEN延續多年主持默契，攜手蔡尚樺以幽默與專業串聯全場，陪伴觀眾一路嗨到凌晨。

新聞局表示，台中跨年不只是「一場晚會」，市府也規劃「文化Ｘ美食Ｘ跨年」一站式城市動線，邀請市民家人白天先到新開幕的「綠美圖」參觀感受城市文化新地標，傍晚走進逢甲商圈夜市品嚐台中美食，接著前往水湳中央公園跨年現場，一起倒數迎接新年。

市府交通局長葉昭甫特別說明台中跨年夜交通規劃，鼓勵民眾多搭捷運，市府配合推出兩條接駁路線，在市府站和松竹站都有接駁車，民眾下車後，步行十五分鐘就到中央公園，晚會結束後，接駁車載送民眾至凌晨兩點，歡迎多加利用。（寇世菁報導）