2026跨年夜貓空交管 警籲多利用大眾運輸

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府訂於114年12月31日19時至115年1月1日1時舉辦「臺北最HIGH新年城-2026跨年晚會」，貓空地區為觀賞101煙火熱門景點，預期人車眾多。為維持道路暢通，臺北市政府警察局文山第一分局將於114年12月31日18時至115年1月1日2時，對貓空周邊道路實施階段性單向通行管制；實際時段與範圍將視現場狀況彈性調整。活動主場時段為114年12月31日19時至115年1月1日 1時，管制措施如下：

一、指南路3段38巷與40巷口：管制往指南宮、草湳橋方向。

二、指南路3段34巷與38巷口：管制下山方向。

三、指南路3段38巷貓纜貓空站往茶推廣中心、草湳橋至指南路3段38巷與40巷口：實施單行管制。

四、貓纜貓空站→指南路3段38巷→指南路3段34巷→老泉街45巷：實施單行管制。

文山第一分局表示，由於貓空山區道路狹窄，且跨年夜上山賞景遊客眾多，為避免雙向會車形成堵塞，特規劃單向環狀路線，以利車輛順暢通行，行車動線為政治大學→指南路3段38巷→貓纜貓空站→茶推廣中心→草湳橋→指南路3段40巷→政治大學，請駕駛朋友配合執勤員警指揮行駛。

另為免民眾開心出遊塞車掃興，文山第一分局呼籲民眾多利用大眾運輸工具，彙整如下以利參加跨年民眾使用：

一、貓空纜車：營運延長至115年1月1日2時。

二、公車(棕15)：營運延長至 115年1月1日1時30分。

三、公車(小10)：營運延長至 115年1月1日1時。

文山第一分局並提醒民眾，跨年夜上山車輛眾多，將加強沿線交通疏導及違規停車取締，請行經管制路段時依照現場員警指揮改道行駛，並請勿違規停車，以維持動線順暢；活動期間，警察廣播電臺及其他電臺將於各節目隨時插播活動周邊路況報導及交通管制措施，請留意收聽。