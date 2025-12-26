2026跨年夜 電信三雄導入AI迎戰流量高峰

（中央社記者江明晏台北26日電）全台各縣市將迎接2026跨年晚會，暴增的流量成可預期的網路挑戰。業者預估，2026跨年期間全台行動數據用量將再創新高，為確保倒數關鍵時刻網路不中斷，電信三雄紛紛導入AI等高科技技術，因應跨年啟動網路擴充作戰。

中華電信表示，針對全台18處指標性跨年活動熱區，運用愛立信ENIP行動網路智能平台，結合生成式AI技術，強化網路效能疏導訊務外，並引進諾基亞最新型AirScale Radio系列基地台，結合高容量載波聚合（CA）及大規模天線陣列（Massive MIMO）等關鍵技術，即時分散跨年倒數瞬間的突發性高流量。

為強化跨年夜整體網路韌性，中華電信表示，同步啟動多層次備援架構，於活動範圍預先擴充超過千座最新型高效能4G/5G基地台，並搭配近年購置超過170支新型窄頻天線完成部署外，更增設近150處臨時站點及調度超過30部行動基地台車進駐重點活動區域，有效提升跨年網路容量近40%，並由近千名專業工程師進行網路即時監控。

台灣大哥大表示，於跨年前14天成立「跨年網路指揮中心」，導入自研「AI智慧人流動態資源管理機制」，透過AI即時監測人流與網路負載、提前強化熱點容量配置。

台灣大表示，跨年當天，將動員千名工程人員，調度68台各式行動通訊車，進駐全台38處跨年活動與熱門景點，並運用5G NRCA技術，結合100MHz 3.5GHz黃金頻寬與新世代設備，整體網路容量較平日提升140%，熱區網路處理效能提升80%、上傳能力提升逾30%，最高上網速率突破2Gbps；台灣大並針對全台超過26處跨年活動及12場曙光與升旗活動，擴充網路容量。

遠傳電信表示，透過AI技術精準預判跨年網路需求，除出動超過60台行動通訊車及臨時基地台進駐全台活動會場，並動員近千人次工程人員，提前完成橫跨北、中、南、東全台21大跨年熱區，超過600座基站網路容量擴充作業，預計較平時網路容量增加8成，並有上百名遠傳網管與傳輸工程師，在跨年夜全程待命，結合AI技術隨時隨地進行動態調整與障礙排除。

遠傳表示，因應全台各地跨年人潮與網路通訊需求倍增，根據過往經驗，跨年夜當晚網路用量，會隨著時間越晚逐漸升溫，並在跨年倒數時刻達到最高峰。（編輯：楊蘭軒）1141226