2026跨年夜 9組韓星登台？KARA、HIGHTLIGHT、華莎…出場時間一次看
2026跨年共有9組韓星登台，在全台各地準備與粉絲一起迎接2026新年到來！台北跨年邀請KARA獨家合體；新北跨年淡水、八里雙舞台分別請到在青龍電影獎表演引起話題熱潮的華莎，以及新人女團Baby DONT Cry；桃園跨年則是邀請女團Apink；師兄HIGHLIGHT今年到雲林跨年；而與華莎同屬MAMAMOO的Solar 頌樂在嘉義跨年；高雄跨年請來「水炸彈女神」權恩妃；台南跨年邀請兩組韓團，分別是STAYC和ALL(H)OURS，與粉絲一起嗨翻跨年夜！想要鎖定韓星跨年演出，以下為大家整理韓星跨年出場時間以及經典歌曲搶先預習！
KARA❣️台北跨年
2007年出道的 KARA 被視為韓國二代女團的代表之一，熱門歌曲包括《Mr.》、《STEP》、《Lupin》首首經典，音樂一下必能喚醒沉睡的K-POP記憶！她們將於此次台北跨年擔任壓軸嘉賓，一起告別2025，迎接2026！
👉2026台北跨年卡司完整公開！ KARA睽違12年來台開唱
KARA 出場時間：倒數前（預估約11點10分）
KARA 經典歌曲預習
《Mr.》
《STEP》
《Lupin》
《Mamma Mia》
《CUPID》
華莎、Baby DONT Cry❣️淡水跨年
今年青龍電影獎頒獎典禮上，華莎演唱歌曲《Good Goodbye》，與演出這首歌MV的演員朴正民直接上演一場浪漫電影片段，讓這首歌再度翻紅，這次淡水跨年星光舞台邀請華莎登台，展現她磁性的嗓音。而新人女團 Baby DONT Cry 則受邀在八里星月舞台登場，將帶來新歌圈粉。
華莎 出場時間：表定21:10
Baby DONT Cry 出場時間：表定20:40
華莎 經典歌曲預習
《Good Goodbye》
《NA》
《I Love My Body》
Baby DONT Cry 經典歌曲預習
《I DONT CARE》
《F Girl》
《Bet You’ll Regret It》
Apink❣️桃園跨年
人氣女團 Apink 去年在台北跨年，今年移師桃園跨年！Apink 有多首熱門歌曲，包括《NoNoNo》、《 Mr.Chu》、《LUV》、《Remember》等，雖然這次主唱鄭恩地沒有出席很可惜，但Apink的輕快歌曲與舞台魅力，必定能溫暖桃園的夜。
Apink出場時間：表定23:00
Apink 經典歌曲預習
《NoNoNo》
《 Mr.Chu》
《LUV》
《Remember》
《D N D》
HIGHLIGHT❣️雲林跨年
雲林跨年早早就開始預告的神祕人氣男團，最後揭曉就是 HIGHLIGHT！社長們今年前進雲林跨年，不只成為首組在雲林開唱的韓星，也將帶來多首經典歌曲，一路唱到倒數前！
HIGHLIGHT 出場時間：倒數前（預估約11點10分）
HIGHLIGHT 經典歌曲預習
《Fiction》
《Shadow》
《Shock》
《PLz Don’t Be Sad》
《Chains》
Solar 頌樂❣️嘉義跨年
今年把台灣當「灶咖」常來的 MAMAMOO 隊長 Solar 頌樂也留在台灣跨年啦！頌樂將在嘉義跨年倒數後開唱，2026的第一天第一秒就有頌樂相伴，台灣的木木（官方粉絲名）簡直是太幸福啦！
出場時間：倒數後（預估約12點10分）
Solar 頌樂 經典歌曲預習
《Floating Free》
《HONEY》
《WANT》
權恩妃❣️高雄跨年
限定女團 IZ*ONE 出身的權恩妃將在高雄跨年擔任倒數嘉賓，近年因為在水炸彈音樂節（Waterbomb）帶來多個性感舞台，被封為「水炸彈女神」的她，相信能以充滿活力的舞台，讓跨年夜熱血起來！
權恩妃 出場時間：倒數前（預估約11點10分）
權恩妃 經典歌曲預習
《Underwater》
《Door》
《Hello Stranger》
STAYC、ALL(H)OURS❣️台南跨年
台南跨年邀請兩組韓團，2020年出道的女團 STAYC 今年推出全新單曲專輯，有望帶來新歌《BEBE》、《I WANT IT》舞台；2024年出道的男團 ALL(H)OURS 也在今年帶來新作品，期待跨年舞台能看到他們的新歌舞台！
STAYC 出場時間：倒數前（預估約11點10分）
ALL(H)OURS 出場時間：第12組出場（預估約9點30分）
STAYC 經典歌曲預習
《Teddy Bear》
《GPT》
《Bubble》
《BEBE》
《I WANT IT》
ALL(H)OURS 經典歌曲預習
《Graffiti》
《GIMME GIMME》
《READY 2 RUMBLE》
