2026跨年夜 9組韓星登台？KARA、HIGHTLIGHT、華莎…出場時間一次看

2026跨年共有9組韓星登台，在全台各地準備與粉絲一起迎接2026新年到來！台北跨年邀請KARA獨家合體；新北跨年淡水、八里雙舞台分別請到在青龍電影獎表演引起話題熱潮的華莎，以及新人女團Baby DONT Cry；桃園跨年則是邀請女團Apink；師兄HIGHLIGHT今年到雲林跨年；而與華莎同屬MAMAMOO的Solar 頌樂在嘉義跨年；高雄跨年請來「水炸彈女神」權恩妃；台南跨年邀請兩組韓團，分別是STAYC和ALL(H)OURS，與粉絲一起嗨翻跨年夜！想要鎖定韓星跨年演出，以下為大家整理韓星跨年出場時間以及經典歌曲搶先預習！

2025-2026年 全台跨年重點卡司一次看，完整卡司請見本文與分區介紹。

2007年出道的 KARA 被視為韓國二代女團的代表之一，熱門歌曲包括《Mr.》、《STEP》、《Lupin》首首經典，音樂一下必能喚醒沉睡的K-POP記憶！她們將於此次台北跨年擔任壓軸嘉賓，一起告別2025，迎接2026！

👉2026台北跨年卡司完整公開！ KARA睽違12年來台開唱

KARA 出場時間：倒數前（預估約11點10分）

KARA在台北獨家合體跨年。（圖／官方臉書）

KARA 經典歌曲預習

《Mr.》

《STEP》

《Lupin》

《Mamma Mia》

《CUPID》

華莎、Baby DONT Cry❣️淡水跨年

今年青龍電影獎頒獎典禮上，華莎演唱歌曲《Good Goodbye》，與演出這首歌MV的演員朴正民直接上演一場浪漫電影片段，讓這首歌再度翻紅，這次淡水跨年星光舞台邀請華莎登台，展現她磁性的嗓音。而新人女團 Baby DONT Cry 則受邀在八里星月舞台登場，將帶來新歌圈粉。

華莎 出場時間：表定21:10

Baby DONT Cry 出場時間：表定20:40

華莎在淡水跨年舞台壓軸演唱。（圖／新北市文化局臉書）

韓國新人女團Baby DONT Cry。（圖／新北市文化局臉書）

華莎 經典歌曲預習

《Good Goodbye》

《NA》

《I Love My Body》

Baby DONT Cry 經典歌曲預習

《I DONT CARE》

《F Girl》

《Bet You’ll Regret It》

人氣女團 Apink 去年在台北跨年，今年移師桃園跨年！Apink 有多首熱門歌曲，包括《NoNoNo》、《 Mr.Chu》、《LUV》、《Remember》等，雖然這次主唱鄭恩地沒有出席很可惜，但Apink的輕快歌曲與舞台魅力，必定能溫暖桃園的夜。

Apink出場時間：表定23:00

Apink去年也在台灣唱跨年。（圖／官方臉書）

Apink 經典歌曲預習

《NoNoNo》

《 Mr.Chu》

《LUV》

《Remember》

《D N D》

雲林跨年早早就開始預告的神祕人氣男團，最後揭曉就是 HIGHLIGHT！社長們今年前進雲林跨年，不只成為首組在雲林開唱的韓星，也將帶來多首經典歌曲，一路唱到倒數前！

HIGHLIGHT 出場時間：倒數前（預估約11點10分）

HIGHLIGHT將登上雲林跨年晚會舞台。（圖／官方臉書）

HIGHLIGHT 經典歌曲預習

《Fiction》

《Shadow》

《Shock》

《PLz Don’t Be Sad》

《Chains》

Solar 頌樂❣️嘉義跨年

今年把台灣當「灶咖」常來的 MAMAMOO 隊長 Solar 頌樂也留在台灣跨年啦！頌樂將在嘉義跨年倒數後開唱，2026的第一天第一秒就有頌樂相伴，台灣的木木（官方粉絲名）簡直是太幸福啦！

出場時間：倒數後（預估約12點10分）

MAMAMOO 頌樂今年在嘉義跨年。（圖／嘉義+1 We Chiayi臉書）

Solar 頌樂 經典歌曲預習

《Floating Free》

《HONEY》

《WANT》

限定女團 IZ*ONE 出身的權恩妃將在高雄跨年擔任倒數嘉賓，近年因為在水炸彈音樂節（Waterbomb）帶來多個性感舞台，被封為「水炸彈女神」的她，相信能以充滿活力的舞台，讓跨年夜熱血起來！

權恩妃 出場時間：倒數前（預估約11點10分）

「水炸彈女神」權恩妃在高雄跨年。（圖／高雄市政府臉書）

權恩妃 經典歌曲預習

《Underwater》

《Door》

《Hello Stranger》

台南跨年邀請兩組韓團，2020年出道的女團 STAYC 今年推出全新單曲專輯，有望帶來新歌《BEBE》、《I WANT IT》舞台；2024年出道的男團 ALL(H)OURS 也在今年帶來新作品，期待跨年舞台能看到他們的新歌舞台！

STAYC 出場時間：倒數前（預估約11點10分）

ALL(H)OURS 出場時間：第12組出場（預估約9點30分）

STAYC。（圖／台南好Young臉書）

ALL(H)OURS。（圖／台南好Young臉書）

STAYC 經典歌曲預習

《Teddy Bear》

《GPT》

《Bubble》

《BEBE》

《I WANT IT》

ALL(H)OURS 經典歌曲預習

《Graffiti》

《GIMME GIMME》