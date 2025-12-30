2026跨年天氣預報！跨年夜要帶傘嗎？強烈冷氣團元旦發威：北臺灣濕冷雨不停、南台灣看曙光機率最高

隨著2025年進入最後倒數，許多民眾已經開始規劃跨年夜與元旦行程。然而，根據最新氣象資料顯示，這週即將迎來關鍵的天氣變化。氣象粉專「WeatherRisk 天氣風險」提醒，從跨年夜晚間開始到元旦白天，正好遇上新一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，伴隨底層東北季風增強及充沛水氣，全台各地將感受到明顯降溫，北部與東半部地區的降雨機率也隨之增加，提醒外出的朋友務必做好防寒與防雨準備。

跨年夜北臺灣陰雨連綿，中南部維持多雲到晴

跨年夜當晚的天氣表現呈現「南北兩樣情」。受東北季風與水氣影響，桃園、大臺北及宜蘭地區降雨時間較長，陰雨情況最為明顯；新竹與花蓮一帶則是偶有局部小雨或飄雨。若您計畫前往北部參加跨年晚會，雨具是必不可少的隨身物品。相比之下，苗栗以南的中南部地區及台東一帶受影響較小，預期仍能維持多雲到晴的天氣型態，是跨年狂歡較為理想的地點。

元旦曙光指數解析：中南部成功追光機率最高

對於期待迎接2026年第一道曙光的民眾來說，元旦清晨的雲量分布將是關鍵。由於新竹以北到宜蘭、花蓮處於迎風面，雲量厚實且有持續下雨的機率，看見日出的機會偏低，曙光指數僅10-20分。臺東地區雖有較多雲量，但仍有機會從雲縫中碰碰運氣，曙光指數約40-50分。最推薦的觀日地點則落在苗栗以南的中南部地區，雲量稀少，曙光指數高達70-80分以上，想順利看到元旦日出的朋友，建議往中南部移動。

強烈大陸冷氣團發威，高山地區不排除降雪

溫度方面，跨年夜到元旦清晨全台皆有涼意。中部、北部及東北部都會區低溫約在15-17度，空曠地區更可能下探14度或更低；南部與花東地區低溫則在16-19度之間。隨著冷氣團在元旦當天持續南下，各地氣溫將進一步下降，北部與東北部高溫僅剩17-18度，中南部山區受水氣增多影響，不排除有局部短暫雨，甚至高山地區有機會出現局部冰霰或降雪。

冷氣團籠罩至週日，連假期間注意保暖與健康

這波強烈大陸冷氣團將持續影響至週六（1月3日），這段期間各地天氣寒冷，所幸水氣會逐漸轉乾，除東半部仍有零星降雨外，全台多數地區將恢復多雲到晴。預計要到週日（1月4日）白天，冷氣團才會逐漸減弱，氣溫才有回升的機會。在2026年的開端就迎來明顯降溫，氣象粉專「WeatherRisk 天氣風險」提醒，在參與跨年與追日出活動時，務必加強保暖，並多留意家中長輩與孩童的身體健康狀況。