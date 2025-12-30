2026跨年宅家轉台攻略！卡司陣容、演出順序、跨年直播平台一次看
2025年步入尾聲，全台跨年晚會、活動、演唱會都已經準備好與民眾一起迎接新年！除了到現場感受跨年氣氛外，相信有不少人選擇宅在家裡，看著電視轉播或線上直播迎接2026跨年，因此小編特地為大家準備了全台各地大型跨年晚會的轉播資訊，包括電視轉播和免費線上直播平台，以及跨年晚會卡司演出順序，讓你的跨年夜只要握緊遙控器或滑鼠，就能輕鬆追到想看的歌手演出，在家度過溫暖充實的新年！
⭐ 全台跨年活動、跨年煙火 時間地點、轉播資訊懶人包一次看！
●【北部跨年活動】台北跨年、101煙火、桃園、新竹、宜蘭
●【中部跨年活動】台中跨年、麗寶、南投清境、雲林劍湖山
●【南部跨年活動】高雄跨年、台南、夢時代、屏東
●【東部跨年活動】台東跨年、花蓮、金門、馬祖
●【跨年演唱會懶人包】蔡依林、五月天、陳昇
台北跨年演出流程表、台北最High新年城直播
轉播時間：2025/12/31（三）19:00~01:00
卡司陣容演出順序：美秀集團👉夏和熙 & 圓圓 & HRC BEAST ABYSS👉李千娜👉GNEBLUE幻藍小熊👉畢書盡👉小龍女👉U:NUS & VHS Dance Crew👉高爾宣👉安心亞👉KARA ★跨年煙火★👉周湯豪👉玖壹壹
電視轉播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD
免費直播：臺北市政府 YouTube、台北旅遊網 Facebook、中視新聞 YouTube、中視新聞 Facebook、中時新聞網 YouTube
海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
行動影音：LINE TODAY、中華電信 Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii 歐飛免費線上看、歡樂看FainTV
新北跨年演出流程表、閃耀新北1314跨河煙火直播
轉播時間：2025/12/31（三）16:30~21:30
【淡水・星光舞台】
卡司陣容演出順序：YOYO家族👉Ozone👉張語噥Sammy👉隨心所欲樂團👉小男孩樂團👉蘇慧倫👉蕭煌奇 & 全方位樂團 guest李炳輝 ★跨河煙火秀★ 👉黃偉晉👉華莎
電視轉播：東森綜合台、MOD 寰宇綜合台
【八里・星月舞台】
卡司陣容演出順序：OPEN!家族👉PALLAS 帕拉斯👉babyMINT👉梁文音👉動力火車👉U:NUS👉陳華👉以莉·高露 Ilid·Kaolo👉梁舒涵👉賴晏駒LAI ★跨河煙火秀★ 👉Baby DONT Cry👉樋口愛
免費直播：新北市文化局 Facebook、壹蘋新聞網、Hit Fm 聯播網
桃園跨年演出流程表、2026桃園ON AIR跨年晚會直播
轉播時間：2025/12/31（三）19:00~00:30
卡司陣容演出順序：徐若瑄👉蕭秉治👉J.Sheon👉HUR+👉陳勢安👉icyball冰球樂團👉温嵐👉Patrick Brasca派偉俊👉YELLOW黃宣👉Apink ★跨年倒數★ 👉宇宙人
電視轉播：TVBS歡樂台、公視無線台、MOD公共電視台
免費直播：TVBS NEWS YouTube、TVBS NEWS 新聞網、TVBS 新聞網Facebook、樂遊桃園官方Facebook
廣播電台：亞洲電台 FM92.7、飛揚電台 FM89.5
行動影音：Catchplay+、中華電信 Hami Video、四季線上4gTV、LiTV
新竹跨年演出流程表、新竹ON LOOP不斷電直播
轉播時間：2025/12/31（三）18:00～00:30
卡司陣容演出順序：TRASH👉白安👉孫盛希👉杯緹👉張涵雅👉呂士軒👉SmileDash👉徐暐翔👉黃子軒與山平快👉幽靈水晶👉金泰佑👉蕭秉治👉蘇慧倫 ★跨年倒數★ 👉韋禮安
電視轉播：東森戲劇台
免費直播：新竹市市長高虹安 Facebook、新竹縣長楊文科 Facebook、新竹市政府 Facebook、新竹縣政府 Facebook
麗寶跨年演出流程表、2026包你發 麗寶跨年演唱會直播
轉播時間：2025/12/31（三）20:00~01:00
卡司陣容演出順序：Breaking Bad Crew👉ARKis👉waa魏如萱👉宇宙人👉許含光👉翁鈺鈞👉SEVENTOEIGHT👉瑪菲司Mavis👉HUR＋👉王識賢 ★跨年倒數★ 👉美秀集團👉MARZ 23
電視轉播：三立台灣台 22:00 加入轉播
嘉義跨年演出流程表、迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會直播
轉播時間：2025/12/31（三）17:30~00:30
卡司陣容演出順序：莊蕎嫣👉F.F.O👉鄒序👉鄒序👉馬念先👉廖士賢👉羅志祥👉許富凱👉王彙筑👉Crispy 脆樂團👉ARKiS👉林美秀👉蕭煌奇 ★跨年倒數★ 👉Solar頌樂
電視轉播：民視第一台（CH151／MOD CH316）、世新綜合一台（49台）
免費直播：勇媽阿惠-黃敏惠 市長 Facebook 、四季線上 Youtube、四季線上APP、嘉義+1 We Chiayi Facebook
高雄跨年演出流程表、2026雄嗨趴直播
轉播時間：2025/12/31（三）17:30~00:30
卡司陣容演出順序：Lulux黃路梓茵👉芒果醬👉陳忻玥👉Ponay的原式大樂👉邱淑蟬👉鳳小岳&壓克力柿子👉洪暐哲👉Wing Stars👉滅火器👉Angie安吉👉AcQUA源少年👉鼓鼓 呂思緯👉熊仔👉權恩妃👉告五人👉八三夭
電視轉播：華視、年代MUCH台、壹電視綜合台
免費直播：LINE TODAY、LINE VOOM、壹電視 NEXT TV YouTube、陳其邁 Chen Chi-Mai Facebook、高雄市政府 Facebook、高雄旅遊網 Facebook、壹電視 NEXT TV Facebook
行動影音：中華電信MOD、Hami Video
台南跨年演出流程表、台南好Young跨年晚會直播
轉播時間：2025/12/31（三）17:30~00:30
卡司陣容演出順序：禾羽KIMI 👉派偉俊 Patrick Brasca👉Angie安吉👉JADE👉麋先生Mixer👉FEniX👉李竺芯👉康康👉魏浚笙Jeffrey Ngai👉八三夭👉F.F.O👉ALL(H)OURS👉9m88👉鈴木愛理👉STAYC👉理想混蛋
電視轉播：TVBS 56台、TVBS MOD精彩台、TVBS ASIA亞洲台、台南市第3公用頻道
免費直播：TVBS NEWS YouTube、台南市長黃偉哲 Facebook、 臺南 TODAY Facebook、台南好Young官網
行動影音：LiTV、中華電信Hami Video、四季線上、Catchplay+
屏東跨年演出流程表、2026屏東東港 東耀八十 鵬程百年直播
轉播時間：2025/12/31（三）19:00
卡司陣容演出順序：羊米人👉黃文星👉陳言寧👉謝采吟👉Ni!KA👉南珉貞 & 李智圓 & 許秀美👉聽聽就好樂團👉芒果醬樂團 ★跨年倒數★ 👉李竺芯
電視轉播：屏南有線電視 第四頻道、觀昇有線電視 第四頻道
免費直播：黃禎祥 東港鎮長 Facebook、民視新聞 FTV News Facebook、四季線上 4GTV Facebook、東港80 祝願祭 Facebook、民視新聞網 YouTube、東港好鎮 YouTube
台東跨年演出流程表、東！帶我走直播
轉播時間：2025/12/31（三）18:00～01:00
卡司陣容演出順序：玖壹壹👉葛西瓦👉李英宏 aka DJ Didilong👉Miss Ko葛仲珊👉Saya 張惠春👉戴愛玲👉桑布伊👉持修👉范曉萱 & 100%👉A-Lin ★跨年煙火秀★ 👉aMEI張惠妹
免費直播：饒慶鈴 縣長 Facebook、臺東縣政府 Taitung County Government YouTube、LINE 旅遊
花蓮跨年演出流程表、花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
轉播時間：2025/12/31（三）20:00~00:30
卡司陣容演出順序：Haiz海子樂團👉柏霖 PoLin👉偏執狂樂團👉阿布絲👉Czecho No Republic👉魏如昀👉張語噥Sammy👉VERA👉李聖傑 ★跨年煙火秀★ 👉Ozone
免費直播：花蓮縣長 徐榛蔚 Facebook、三立新聞網 YouTube、Vidol TV
【以下跨年活動未公布演出順序】
2026雲林電光跨年✧點亮未來直播平台
轉播時間：2025/12/31（三）20:00~01:00
電視轉播：八大綜合台CH28 獨家轉播
免費直播：雲林縣政府 YouTube & Facebook、八大電視 YouTube
2026台中最強跨年夜直播平台
轉播時間：2025/12/31（三）20:00~01:00
演出卡司順序：蕭敬騰（倒數前）、 動力火車、怕胖團（倒數後）
電視轉播：三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、MOD三立綜合台
行動影音：台灣大哥大MyVideo
廣播電台：好事903電台實況轉播
