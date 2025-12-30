2026跨年宅家轉台攻略！卡司陣容、演出順序、跨年直播平台一次看

本周熱門演唱會與見面會整理來了！五月天在台中洲際棒球場舉辦六場演唱會，本周從12/31跨年場繼續！幾點入場？周邊商品資訊？蔡依林大巨蛋演唱會連唱三天，12/30至1/1每晚熱力開唱！幾點開始？入場須知？人氣韓團BABYMONSTER以扎實唱功和舞台實力擄獲全球粉絲，將在台北小巨蛋帶來兩場演出！EXO主唱CHEN以個人之姿登台，將演唱哪些歌曲？周三（12/31）跨年夜，全台各地都有跨年晚會登場，你準備好衝哪一場了嗎？此外還有台灣男孩崔立于、陳昇、李旼赫、NEXZ、宋德鶴、福夢 FUMON等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 8 小時前 ・ 發起對話