2026跨年安心搭公車回家 新北市區公車延後收班





為服務參加台北跨年夜歸的民眾，新北市區公車跨年夜31日將延後收班，包括自捷運圓山站發車到林口的937快速公車，以及與捷運站銜接的16條公車路線，將延後至元旦凌晨零時起發末班車，讓參加跨年活動民眾能安全、安心搭乘大眾運輸回家。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，這16條公車路線分別是909、920、937、939、紅26、紅27、橘2、橘5、藍2、藍15、藍23、藍37、藍38、藍41、綠2左、綠2右等，配合台北跨年活動將分別延後至元旦零時或凌晨1時發末班車，同時車頭LED面板會顯示「跨年接駁加班車」，歡迎參加跨年活動民眾多加搭乘。







