2026跨年提案！頂樓夜景、泳池派對、DJ電音全到齊，台中Moxy高空派對、台北艾麗直接欣賞101煙火秀

（圖／業者提供）

即將迎接2026年，想好今年跨年要去哪裡玩了嗎？台中Moxy酒店以「雙舞臺、雙派對」為跨年活動主題，12月31日晚間分別於飯店頂樓Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館與1樓 The Moxy Bar舉辦跨年派對，兩場活動各具特色，頂樓主打玩樂開趴、舉杯倒數；一樓則適合全家大小一同迎新，搭配住房專案十分划算。

台中Moxy酒店18樓Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館以「Skyline Countdown天際線倒數」為跨年活動主題，12月31日晚間8點半邀請民眾走入絕美高空夜景迎接倒數時刻，無限暢飲跨年夜限定派對酒單，另贈視覺與味覺兼具的「跨年特調」一杯，以琴酒、馬拉斯奇諾櫻桃酒、紫羅蘭香甜酒與新鮮檸檬汁調製，酒色如夜空般夢幻，入口清爽帶花香；預訂包廂贈送康蒂亞氣泡酒與Shot組合。派對邀請「天堂樂團」現場演出，結合互動遊戲「誰是大膽挑戰王」、「演技大師」與刮刮樂抽獎，有機會獲得台中Moxy免費住宿券、Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館千元抵用券、5折優惠券等豐富獎項。1樓 The Moxy Bar跨年派對邀請La Bocca Studio旗下來自西班牙、法國及台灣DJ輪番上陣，帶來多元曲風演出，現場販售限量80組暢飲票，每人888元，無限暢享跨年限定酒單。

12月31日更推出「狂歡跨年住房專案」，入住雙人客房不含翌日早餐，每晚4,999元起，住房加贈1樓The Moxy Bar跨年派對入場券、派對小食「椒麻炸雞」及「奶油起司通心麵」，適合全家大小一起同樂。

18樓Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館以「Skyline Countdown天際線倒數」入場票價每人1,480元，限量早鳥優惠1299元，售完為止。（圖／業者提供）

另外，台北艾麗希爾頓格芮精選酒店7樓空中花園將化身派對場地，邀請DJ播放熱門舞曲，限量推出戶外泳池花園倒數派對，每位5,000元，高空泳池畔則規劃專屬四至六人包廂區，每桌30,000元+10%起，專案包含精選紅酒、香檳及派對小食無限供應，跟著DJ演出的動感音樂一起迎接跨年煙火。預訂住房的賓客，每房皆有兩位名額可享免費入場。

酒店6樓LA FARFALLA餐廳，則推出兩場跨年夜限定歡慶饗宴，「跨年晚餐」每位3,080元+10%、「跨年派對」每位5,000元+10%，品味套餐美饌、豐盛自助吧及精選酒品。預訂餐廳派對場次的賓客還可於跨年時刻前往6樓戶外花園與台北101一同倒數迎接新年到來。

台北艾麗酒店7樓戶外泳池畔，可直接欣賞到台北101煙火秀。（圖／業者提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

