2026跨年晚會明登場 雙北警進駐信義商圈全面維安 21

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

明晚就是跨年夜，「2026跨年晚會」也將在明日晚間登場，預計將會有大量人潮湧入信義區，為確保活動順利進行並維護市民人身安全，台北市警察局及轄區信義分局已全面提升維安層級，強化警力部署與各項安全整備措施。除了提高見警率與巡邏密度外，另針對活動場域實施安全檢查，加強可疑物品及危險物品偵測與管控，讓民眾可以安全、安心的跨年。

由於本月19日捷運才發生丟擲煙霧彈、隨機殺人事件，警方將全面強化各項維安作為，加派警力進駐信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集處所，並整合防爆車輛、特勤中隊、無人機隊及新北市警局支援的偵爆警犬，共同投入維安工作。

廣告 廣告

2026跨年晚會明登場 雙北警進駐信義商圈全面維安 23

警方表示，本次勤務編列27組機動打擊小組，配備包括槍彈、電擊槍、臂盾、鋼叉等，以隨時因應突發狀況；另調派指揮車、照明車等車輛，強化現場指揮與夜間照明效能。

而針對活動區域、核心舞臺及鄰近大巨蛋、國父紀念館等周邊地區，警方將強化對可疑人、事、物的安全查察；對於未經核准飛行無人機，將採取干擾及迫降措施，建構完整空域安全防護網，確保維安無死角。

信義分局也在活動周邊設置5處機動派出所，提供協助尋人、失物招領及各項為民服務。針對主舞臺觀眾區、南北廣場、臺北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，規劃「防踩踏小組」，即時防範推擠、攀爬及其他突發狀況。

此外，警方也會配合現場工作人員，在活動散場及緊急疏散時，運用LED指示牌、擴音設備、照明器材等，引導民眾依動線有序疏散；如發現推擠或跌倒情形，將立即派員介入處置，必要時即時通報救護單位支援；倘發生重大緊急狀況，將由市府緊急應變中心統一指揮，並透過主舞臺廣播引導民眾冷靜配合疏散。相關道路管制措施亦將隨活動結束陸續解除，請用路人配合員警指揮疏導。

2026跨年晚會明登場 雙北警進駐信義商圈全面維安 25

另鑑於往年跨年結束後信義商圈人潮密集，信義分局將視現場狀況，彈性運用阻隔設施管制松壽路16巷、20巷夜店區，並加派警力執行巡邏與守望勤務，以防範人潮過度集中，確保公共安全。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

新光三越氣爆案 中檢起訴總公司、包商等13人

購買未成年少女不雅影片 黃子佼延長限制出境

【文章轉載請註明出處】