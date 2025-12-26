2026跨年晚會直播平台、跨年煙火、追星地圖、韓星指路、跨年演唱會…活動資訊總整理
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，陣容一個比一個厲害！蔡依林、張惠妹、五月天、蕭敬騰、告五人…從北到南星光熠熠，此外還有陸續公布的各地煙火秀，從101高空跨年煙火派對到高雄夢時代煙火、義大煙火秀、劍湖山煙火秀、花蓮星空煙火秀等，讓煙火點亮夜空，一起迎接全新的2026年！以下整理全台跨年晚會轉播資訊、追星地圖，跨年晚會時間、地點、卡司資訊懶人包一次看！
⭐ 全台跨年活動、跨年煙火 時間地點、轉播資訊懶人包一次看！
●【北部跨年活動】台北跨年、101煙火、桃園、新竹、宜蘭
●【中部跨年活動】台中跨年、麗寶、南投清境、雲林劍湖山
●【南部跨年活動】高雄跨年、台南、夢時代、屏東
●【東部跨年活動】台東跨年、花蓮、金門、馬祖
●【跨年演唱會懶人包】蔡依林、五月天、陳昇
💗韓星K-POP卡司
KARA 指路👉台北跨年
Apink 指路👉桃園跨年
華莎、Baby DONT Cry 指路👉淡水跨年
頌樂 指路👉嘉義跨年
權恩妃 指路👉高雄跨年
HIGHLIGHT 指路👉雲林跨年
STAYC、ALL(H)OURS 指路👉台南跨年
📺電視台、網路直播哪裡看？
台北最High新年城 直播 / 轉播
電視轉播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD
網路平台：臺北市政府 YouTube、台北旅遊網 Facebook、中視新聞YouTube、中視新聞Facebook、中時新聞網YouTube
海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
行動影音：LINE TODAY、中華電信 Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii 歐飛免費線上看、歡樂看FainTV
2026桃園ON AIR跨年晚會 直播 / 轉播
電視轉播：TVBS歡樂台、公視無線台、MOD公共電視台
網路平台：TVBS NEWS YouTube、TVBS NEWS 新聞網、TVBS 新聞網Facebook、樂遊桃園官方Facebook
廣播電台：亞洲電台 FM92.7、飛揚電台 FM89.5
行動影音：Catchplay+、中華電信 Hami Video、四季線上4gTV、LiTV
閃耀新北1314跨河煙火（雙舞台）直播 / 轉播
【淡水・星光舞台】東森綜合台、MOD 寰宇綜合台、新北市文化局 YouTube、東森新聞 Facebook、東森新聞 YouTube
【八里・星月舞台】新北市文化局 Facebook、壹蘋新聞網、Hit Fm 聯播網
新竹ON LOOP不斷電 直播 / 轉播
2026璀璨蘭城 幸福宜市 直播 / 轉播
CH04 聯禾有線電視、宜蘭市公所 YouTube、宜蘭市公所 Facebook
2026包你發 麗寶跨年演唱會 直播 / 轉播
電視轉播：三立台灣台 22:00 加入轉播
網路平台：三立新聞網 YouTube、VIDOL YouTube、三立電視 YouTube
2026雲林電光跨年✧點亮未來 直播 / 轉播
電視轉播：八大綜合台 獨家轉播
網路平台：雲林縣政府 YouTube & Facebook、八大電視 YouTube
2026台中最強跨年夜 直播 / 轉播
電視轉播：三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、MOD三立綜合台
網路平台：三立電視 YouTube、三立新聞網 YouTube、Vidol Youtube
行動影音：台灣大哥大MyVideo
廣播電台：好事903電台實況轉播
迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會 直播 / 轉播
電視轉播：民視第一台（CH151／MOD CH316）、世新綜合一台（49台）
網路平台：勇媽阿惠-黃敏惠 市長 Facebook 、四季線上 Youtube、四季線上APP、嘉義+1 We Chiayi Facebook
2026雄嗨趴 直播 / 轉播
電視轉播：華視、年代MUCH台、壹電視綜合台
網路平台：LINE TODAY、LINE VOOM、壹電視 NEXT TV YouTube、陳其邁 Chen Chi-Mai Facebook、高雄市政府 Facebook、高雄旅遊網 Facebook、壹電視 NEXT TV Facebook
行動影音：中華電信MOD、Hami Video
東！帶我走 直播 / 轉播
饒慶鈴 縣長 Facebook、臺東縣政府 Taitung County Government YouTube、LINE 旅遊
花蓮太平洋觀光節跨年演唱會 直播 / 轉播
花蓮縣長 徐榛蔚 Facebook、三立新聞網 YouTube、Vidol TV
❣️ 跨年獨家卡司
蔡依林 指路👉跨年演唱會
