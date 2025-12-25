2026跨年晚會相約水湳中央公園 中市警局：遵守交通管制暨疏導

《圖說》臺中跨年晚會交通管制圖。

【民眾網諸葛志一臺中報導】臺中跨年晚會將於31日晚間6時，在水湳中央公園盛大登場，共16組重量級藝人輪番開唱，再創「全國含金量最高」豪華卡司！除演唱會外，倒數時刻並施放長達180秒的璀璨煙火秀，讓民眾在水湳中央公園的開闊視野中，一起迎接2026最美的第一刻。

跨年晚會活動地點西屯區中央公園地處交通要道，臨近享譽國際的逢甲夜市商圈，平日已有一定人潮，將對周邊道路帶來交通衝擊。臺中市警察局呼籲民眾，如要參加中央公園跨年晚會，請多利用大眾運輸系統及市政府規劃之接駁公車，以避免塞車或耗時尋找車位。

臺中市政府規劃跨年晚會免費接駁車，計有市府線及松竹線2條接駁線，接駁車進入會場接駁時間為31日17時30分至23時；離開會場接駁時間為31日22時至翌日1時30分，各線均每隔10至15分鐘1班，坐滿或時間到即發車，路線及建議搭乘規劃如下：搭乘捷運至文華高中站或文心櫻花站，出站後沿市府所規劃的甘肅路「行人專用通道」前往會場。請搭乘高鐵抵達臺中站，轉搭捷運抵達市政府站，再轉搭市府線接駁車（捷運市政府站前文心路）抵達中央公園，返程會場接駁站位於大鵬路（中科路至經貿路間）。

另搭乘臺鐵民眾抵達松竹車站，再轉搭松竹線接駁車（松竹火車站前東光路路側）抵達中央公園。返程會場接駁站位於中科路與啟航一路口。

臺中捷運配合跨年活動延後收班及調整班距。末班車預定1日2時，分別由北屯總站與高鐵臺中站兩端點對開。調整班距分階段進行，31日白天採平日時刻表，尖峰時段班距6分鐘，離峰時段班距9分鐘，19時起因跨年晚會活動開始，班距加密至6.5分鐘，並延續至凌晨2時。

會場中央公園周邊汽車停車場計有經貿6、經貿8、創研22、創研26、中央公園(北側、地下、南側3處)、臺中國際會展中心、臺中綠美圖等停車場。機車停車區計有中央公園(北側、地下、南側3處)、臺中國際會展中心、臺中綠美圖、創研21、創研22等。

為維持活動會場周邊交通秩序，相關路段將實施交通管制，民眾出發前可先搜尋「台中跨年即時交通」或掃描QR code，進入專屬網站，即可查詢活動會場周邊停車場剩餘車格資訊及大眾運輸資訊，亦可觀看周邊路段實況畫面，掌握交通狀況，省時又便利！

臺中市警察局局長吳敬田呼籲參與活動民眾，多利用捷運轉搭接駁車，及公共汽車等大眾運輸工具，使用個人運具民眾可先查詢即時剩餘車格，避免因尋找車位浪費時間，並遵守員警、義交之指揮疏導，建議上、下班民眾預先規劃路徑避開中科路、凱旋路等管制路段，共同維持活動會場交通秩序及行車順暢。