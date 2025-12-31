2026跨年晚會 黃偉哲化身「台南伍佰」台上獻唱 後台美食圈粉國內外藝人

韓國新人男團 ALL(H)OURS一登場，台下歌迷情緒為之沸騰，讓他們感受台南無比熱情！（市府提供）

記者林雪娟／台南報導

「2026台南好young」跨年系列活動熱鬧登場，從晚間晚間6點一路嗨唱至跨年倒數，市長黃偉哲更驚喜化身演唱會中場「彩蛋嘉賓」，開金嗓與主持人徐凱希合唱伍佰名曲〈愛情限時批〉，成為晚會中段最驚喜亮點之一，他也呼籲市民趕快點菜「明年嘉賓」，一起製造更多歡樂回憶。

為迎接國內外藝人，黃偉哲更於後台準備豐富多款的台南在地特色小吃，透過美食體驗台南飲食文化。現場備有古早味滷味，當季水果製作的冰糖葫蘆，黑糖珍珠奶茶、杏仁茶、仙女紅茶、肉圓、豆花、擔仔麵、碳烤雞排等多款人氣小吃，並搭配白柚、紅白火龍果、小番茄、鳳梨及洋香瓜等當季水果、果汁，香味四溢且展現台南多元豐富的飲食特色。黃偉哲也特別準備西瓜贈送給 ALL(H)OURS 成員，滿足他們「吃遍台南水果」心願，展現城市的熱情好客。

韓國新人男團 ALL(H)OURS 以〈DO IT〉帥氣登場，7位成員魅力全開，帶來多首歌曲，整齊劃一的勁歌熱舞超吸睛，更現場稱讚粉絲都是帥哥美女。ALL(H)OURS 30日下榻飯店，誇下

豪語要「吃遍台南水果」，黃偉哲立馬滿足他們的願望。

男團FEniX也品嘗台南經典小吃，吃到擔仔麵時，更直呼加香菜，才能吃到擔仔麵的靈魂，再次印證台南美食的魅力無法擋。

而youtuber鄭方形又再次現身鬧事，所幸維安警力立即介入，穩定現場秩序。針對鄭男影響社會秩序、影響公務運作及散布不實訊息行為，市府將依法蒐證處置。