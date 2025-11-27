2026跨年會視覺饗宴 中部摩天輪煙火秀大車拚

中部中心／蔡松霖 吳璽璸 雲林－台中報導

跨年夜邁向2026，中部地區有摩天輪煙火秀大車拼。台中麗寶樂園，跨年煙火將以「馳夢之境」為主題，搭配全台最大摩天輪燈光秀，動感十足；雲林劍湖山世界，是亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，總長10分10秒，象徵十全十美，一起歡樂跨年。

畫面旁白：「321。」熱血沸騰的倒數計時，模擬畫面中先預熱一下跨年那一刻。雲林劍湖山世界跨年晚會，今年第19年辦理，號稱亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，總共7000發，搭配長達1000公尺的舞擺環山煙火及炫彩摩天輪雷射燈光秀」，施放總長10分10秒，象徵"十全十美"的視覺饗宴。

雲林劍湖山世界２０２６「摩天輪主體」施放煙火 總長10分10秒象徵十全十美（圖／翻攝畫面）





煙火施放角度都經過精密試算。21組藝人接力跨年演唱，以及首度舉辦樂園K-Pop排舞大賽。





劍湖山世界首度舉辦樂園K-Pop排舞大賽 跨年晚會舞台決賽（圖／民視新聞）





台中的麗寶樂園跨年晚會進入第10年，每年都吸引超過10萬名遊客一起熱血，今年煙火以「馳夢之境DreamRiders」為主題，搭配全台最大「天空之夢」摩天輪燈光秀啟動。跨年演唱會，今年請來金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」等樂團重磅登場，從白天樂園、outlet到晚上的跨年演唱會和煙火，一同再繽紛歡樂的倒數聲中邁進2026年。





台中的麗寶樂園跨年晚會進入第10年 每年都吸引超過10萬名遊客（圖／翻攝畫面）









