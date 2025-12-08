2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 防疫必備好物｜問Yahoo就對了

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外焦點除了紐約時代廣場倒數、雪梨跨年煙火外，不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！最後貼心提醒，跨年群聚更要小心流感疫情，文末整理超實用的5款防疫好物清單，超前部署買起來，安心迎接新年。

（圖片來源：KKday、Klook、Trip.com）

🎆台灣三大跨年晚會全攻略 看煙火來這就對了

📌2026台北最High新年城

今年邀請Bii畢書盡、高爾宣、蔡健雅、韋禮安、GENBLUE幻藍小熊等歌手輪番獻唱，每年最大亮點的台北101煙火，這次改採更環保的義大利低煙煙火，搭配大型燈光秀表演，帶來一場震撼人心的聲光饗宴。值得注意的是，周邊區域將實施三階段交通管制，建議民眾提早確認相關資訊，並盡量搭乘大眾運輸工具前往。

時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 01:00

地點：台北市民廣場（松智路與松壽路口處）

煙火最佳觀賞點：台北市民廣場、松壽公園、基隆路與信義路口、象山、彩虹河濱公園

（圖片來源：KKday）

📌2026台中最強跨年夜

去年跨年夜一舉創下48.7萬人次，今年同樣選在水湳中央公園舉辦，占地67公頃，堪稱全台最大戶外演唱會場地，卡司陣容也是近年來「含『金』量最高」！不僅有金曲樂團告五人擔綱開場，麋先生、TRASH、動力火車等實力派樂團接力開唱，壓軸登場的是睽違5年重返跨年舞台的金曲歌王蕭敬騰，眾星獻唱一路嗨到2026年。

時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 01:00

地點：台中水湳中央公園

煙火最佳觀賞點：台中水湳中央公園周邊

📌高雄夢時代2026雄嗨趴

身為南台灣的指標代表，高雄跨年晚會的最大賣點之一，就是超過240秒的港景花火秀，絢爛煙火在高雄港灣上空綻放，結合城市夜景、摩天輪、流行音樂中心等地標，拍下令人難忘的奇蹟美照。今年另一大亮點，就是剛新婚的陳漢典、Lulu（黃路梓茵）將首度合體跨年，搭配告五人、八三夭、鳳小岳&壓克力柿子、滅火器等人氣樂團，帶來一場青春洋溢的音樂派對。

時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 01:00

地點：夢時代時代大道（近中華五路交叉口）

煙火最佳觀賞點：時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園、前鎮之星

✈️跨年來點不一樣 傳統狂歡一把抓 飛日本就對了

📌大阪 環球影城

喜歡在樂園跨年的人，絕對不要錯過今年的大阪環球影城！這次推出史上最長的26小時不打烊狂歡體驗，憑藉專屬票券可從12月31日晚間19:00入場，一路暢玩26小時，直到2026年1月1日晚間21:00閉園。當晚園區將一一重現年度最精采的各項演出，讓你在人氣角色陪伴下迎來新年。在環球影城跨年過夜的經驗太難得，務必手刀搶票！

時間： 2025/12/31 19:00～2026/1/1 21:00（需購買PARTY PASS）

地點： 大阪 環球影城

交通： JR櫻島線「環球影城站」

（圖片來源：Klook）

📌九州 豪斯登堡

擅長運用光影的九州豪斯登堡（ハウステンボス），不只夜晚搖身一變成夢幻童話王國，跨年夜更將施放高達8,000發的花火表演，規模堪稱全日本最盛大，結合水舞表演與歐風建築映襯下，打造極致浪漫的跨年場景。12/31跨年夜當日，園區特別開放到隔日凌晨2點，讓遊客從早到晚暢玩無阻，還可選購遊輪搭乘，近距離觀賞這場絢麗煙火大秀。

時間： 2025/12/31 10:00～2026/1/1 02:00（跨年特別門票）

地點： 長崎縣佐世保市 豪斯登堡

交通： JR「豪斯登堡站」，或搭乘高速船、渡輪

（圖片來源：Trip.com）

📌東京增上寺 除夜之鐘

想體驗日本傳統新年儀式？來東京的增上寺就對了。在東京鐵塔的映襯下，午夜時分寺廟敲響108響的「除夜之鐘」，象徵去除舊年的煩惱，迎接純淨的新年。由於今年東京迪士尼樂園不舉辦跨年活動，這裡成為首都圈最具代表性的跨年選擇。

時間： 2025/12/31 午夜前後（除夜之鐘約 23:45 敲響）

地點：東京都 增上寺 (都港區)

交通： 都營三田線「御成門站」或「芝公園站」；都營淺草線「大門站」

🦠群聚流感退散！防疫好物清單備妥就對了

無論是參加跨年演唱會和眾人同樂，或在交通尖峰時段人擠人，大規模群聚的跨年活動，是冬季流感高峰期的最大隱憂。特別是赴日旅遊尤其要小心，除了佩戴口罩、勤洗手等基礎防疫措施外，強化自身免疫力也成為超前部署的關鍵環節。

