2026跨年煙火攻略！全台11場最佳觀賞點大盤點！注意保暖防低溫、搶占「上風處」避開煙霧地雷區

迎接 2026 年，全台各地跨年煙火秀即將登場，但氣象粉專「WeatherRisk 天氣風險」提醒，跨年當天受東北季風影響，元旦起更有2026年首波「強烈大陸冷氣團」南下，低溫恐下探 10 度以下。除了防寒準備，想要看一場「沒有煙霧遮擋」的完美煙火，選對觀測位置至關重要。今年跨年風向以偏北風至東北風為主，民眾應盡量避開「下風處」區域。下方盤點全台11處煙火最佳觀測點：包含台北101、新北淡水河畔、桃園、新竹大湳雅、台中水湳中央公園、麗寶樂園、雲林劍湖山、台南永華、南科贊美、高雄夢時代、義大世界，教你搶占上風處避開煙霧地雷區，並同步掌握強烈冷氣團低溫預報，跨年攻略看這篇！

為什麼要選？觀測點選擇關鍵

看煙火的最高原則就是「站在上風處」。當跨年夜吹起東北風或偏北風時，煙霧會順風往西南方或南方飄散。 若站錯位置，煙火施放不到一分鐘，視覺焦點就會只剩下一團迷霧。

北部地區：濕冷跨年，避開「煙霧熱區」

北部受東北季風影響最劇，不僅體感寒冷，降雨機率也偏高。

台北最 High 新年城，最佳觀賞點應選在施放區北側的市民廣場或松高路一帶。（圖/天氣風險提供）

台北最 High 新年城： 降雨機率高達 80%。受東北風影響，煙火煙霧將往西南方（捷運台北世貿/101 站方向）飄散。最佳觀賞點應選在施放區北側的市民廣場或松高路一帶。

新北 1314 跨河煙火，建議待在淡水漁人碼頭或海關碼頭側。（圖/天氣風險粉專）

新北 1314 跨河煙火： 降雨機率 60%，東北風風速強勁。煙霧將由淡江大橋飄往八里左岸。想看清晰煙火的民眾，建議待在淡水漁人碼頭或海關碼頭側。

桃園 ON AIR 跨年晚會，最佳觀賞位置建議選擇施放區北側的戶外 LIVE 觀賞區。（圖/天氣風險粉專）

桃園 ON AIR 跨年晚會： 降雨機率 40%。煙霧飄散區位於文康二路方向。最佳觀賞位置建議選擇施放區北側的戶外 LIVE 觀賞區。

中南部地區：天氣穩定，留意「偏北風」飄散方向

中南部天氣雖較穩定，多為多雲到晴，但強烈大陸冷氣團帶來的低溫仍不容小覷。

新竹 ON LOOP 不斷電，最佳點為北側的武陵路 222 巷、250 巷一帶。（圖/天氣風險粉專）

新竹 ON LOOP 不斷電（大湳雅公園）： 降雨機率 30%。面對 6-7 級強陣風，煙霧飄往武陵路與大雅路口。最佳觀測點為北側的武陵路 222 巷至 250 巷一帶；應避開大雅路三角地帶。

台中最強跨年夜於水湳中央公園舉行，最佳觀測點在敦化路、經貿五路及會場北側。（圖/天氣風險粉專）

台中最強跨年夜（水湳中央公園）： 降雨機率 10%。偏北風將煙霧帶往大鵬路方向。最佳觀測點為敦化路、經貿五路及會場北側；應避開逢甲大學端。

麗寶樂園跨年演唱會，最佳觀測點在施放區北側的中 33 道路。（圖/天氣風險粉專）

麗寶樂園跨年演唱會： 降雨機率 10%。煙霧飄往月眉東路及安眉路。最佳觀測點為施放區北側的中 33 道路一帶；應避開第二停車場南端。

劍湖山世界跨年煙火，最佳點雲 199 道路側（施放區北端）。（圖/天氣風險粉專）

劍湖山世界跨年煙火秀： 降雨機率 0%。煙霧往南方飄散。最佳觀測點為施放區北側雲 199 道路方向；應避開南側的劍湖山渡假大飯店。

台南好 Young 耶誕跨年（永華市政中心），最佳點為永華市政中心及兒福中心。（圖/天氣風險粉專）

台南好 Young 耶誕跨年（永華市政中心）： 降雨機率 0%。煙霧往南島路及永華路二段飄散。最佳觀測點為永華市政中心及兒福中心；應避開施放區正南方。

台南跨年煙火在讚美（南科讚美酒店）， 最佳觀測點為施放區北側與東側（善化火車站側）。（圖/天氣風險粉專）

台南跨年煙火在讚美（南科讚美酒店）： 降雨機率 0%。煙霧帶往成功路 349 巷。最佳觀測點為施放區北側與東側（善化火車站側）；應避開酒店本體南側。

雄嗨趴高雄跨年晚會（夢時代）： 最佳點為時代大道北側、成功二路北段。（圖/天氣風險粉專）

雄嗨趴高雄跨年晚會（夢時代）： 降雨機率 0%。煙霧帶往擴建路。最佳觀測點為時代大道北側及成功二路北段；應避開成功二路南段。

義大世界跨年煙火秀，最佳點觀測點施放區北側、西側（三和路方向）。（圖/天氣風險粉專）

義大世界跨年煙火秀： 降雨機率 0%。煙霧往義大皇家酒店及義守大學擴散。最佳觀測點為施放區北側或西側的三和路方位；應避開學成路區域。

專家提醒：元旦低溫下探 8 度，須備雨具防寒

天氣風險分析師薛皓天強調，週四深夜至週五清晨將是冷空氣最強時段。預估竹苗地區低溫恐降至 8-11 度，北部空曠地區也僅有 10-13 度。前往觀看煙火時，務必備妥防風保暖衣物與雨具，並採取多層次穿搭以應對強烈冷氣團的侵襲。