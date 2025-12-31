2026跨年煙火各縣市直播：台北101、台中麗寶、高雄夢時代、宜花東、新北淡水12縣市一次看
揮別2025、迎接全新的2026年，全台各縣市跨年煙火與晚會接力登場。從全台最早施放的新北淡水跨河煙火，到午夜壓軸的台北101煙火、台中、高雄、宜花東等地繽紛夜空輪番綻放，即使不出門，也能透過直播感受跨年氛圍。Yahoo奇摩新聞整理2026全台跨年煙火直播懶人包，陪你一起在線上倒數迎新年。
延伸閱讀：2026跨年煙火 各國直播一次看：紐西蘭、澳洲雪梨、台北101、泰國曼谷、杜拜哈里發塔、時代廣場
台北跨年煙火｜2026台北101跨年煙火
台北車站、捷運中山站商圈日前發生隨機攻擊案，雖然有網友認為不適宜再辦跨年活動，台北101董事長賈永婕社群回應，相信政府維安能力，她表示，自己的工作就是把跨年煙火與光雕精彩呈現，陪伴眾人一同迎接跨年。
2026台北跨年101煙火秀以「SPARK 101」為全新主題，預計施放6分鐘的煙火，今年特別選用「低煙煙火」盼能降低煙霧。台北101也將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向每一位在城市中默默耕耘、付出的日常英雄致敬。
網路直播平台：台北市政府YouTube頻道
桃園跨年煙火｜2026桃園ON AIR跨年晚會
「2026桃園ON AIR跨年晚會」12月31日晚間7時在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地登場，主舞台座落在樂天桃園棒球場，IOT戶外廣場觀賞區以超大雙螢幕同步轉播，韓國女團「Apink」於倒數前壓軸演出。而跨年煙火以揮棒瞬間為意象，代表突破、衝刺與桃園向世界亮相的決心。
網路直播平台：
新竹跨年煙火｜2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」
2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」於新竹市大湳雅公園強勢登場，結合了音樂、科技、以及滿滿不間斷的活動，除了邀請韋禮安、蘇慧倫、TRASH等14組金曲陣容，還有長達5分鐘煙火與百攤美食市集。
網路直播平台：
台中跨年煙火｜2026台中最強跨年夜
2026年台中最強跨年晚會，12月31日在水湳中央公園盛大登場，演唱卡司包含蕭敬騰、盧廣仲、動力火車、告五人等16組藝人，倒數後帶來長達180秒的煙火秀。
網路直播平台：
台中跨年煙火｜2026「包你發」麗寶跨年演唱會
今年台中麗寶跨年演唱會同樣選在麗寶樂園渡假區，結合現場演唱會、摩天輪燈光秀與跨年煙火同步演出。今年300秒煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放，煙火在夜空中劃出宛如光之駿馬奔馳般的絢麗軌跡。
網路直播平台：
雲林跨年煙火｜「Light up Yunlin電光跨年 點亮未來」
雲林縣睽違12年後再度舉辦大型跨年晚會，其中最受矚目的韓國二代男團HIGHLIGHT也會出席，還有「半環場弧形煙火」點亮夜空。
網路直播平台：
台南跨年煙火｜台南好Young跨年晚會
「2026 台南好 Young 耶誕跨年系列活動」自11月29日展開，其中壓軸的跨年晚會集結了台日韓明星，請到了實力派女團STAYC、日本全能女神鈴木愛理、金曲歌后里竹芯等。去年（2025）台南好Young跨年晚會施放180秒煙火，今年公布的交通管制圖有安排煙火施放區，但尚未公告煙火資訊，待官方公告。
網路直播平台：台南好Young跨年晚會官網
高雄跨年煙火｜2026「雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會
2026高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」主持人為新婚不久的陳漢典、Lulu黃路梓茵帶來甜蜜合體。倒數後迎來的跨年煙火長達240秒，並將首度施放10吋的高空花火。
網路直播平台：
高雄跨年煙火｜2026「紫耀義大 義享奔騰」義大世界跨年煙火秀
「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀，長度將達999秒。義大表示，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，創造出宇宙星河般的唯美幻境；還有全台首見的「巨型煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼；以及彷彿七彩騰雲般的「流墨幻彩煙火」。
網路直播平台：義大世界YouTube頻道
宜蘭跨年煙火｜2026「璀璨蘭城 幸福宜市」宜蘭跨年晚會
《2026璀璨蘭城 幸福宜市》邀來13組橫跨流行、搖滾、嘻哈與新世代創作卡司，包含「金曲歌王」呂士軒、「金曲歌后」彭佳慧、「國民天后」徐懷鈺等，倒數完後將施放5210發璀璨煙火。
網路直播平台：宜蘭市公所YouTube
花蓮跨年煙火｜2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
「2025-2026花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會晚間8點在花蓮市東大門廣場登場，倒數時刻將施放長達300秒、全台最大等級的16吋高空煙火，今年以「千輪多彩煙火」為主題，多層次光圈接續綻放，並搭配金色與暖白色系光瀑特效，為跨年夜增添溫暖而震撼的視覺焦點，陪伴民眾迎接嶄新的2026年。
網路直播平台：
台東跨年煙火｜2026台東跨年晚會「東！帶我走」
《東！帶我走》2026台東跨年晚會由張惠妹、A-Lin領軍11組藝人共襄盛舉，長達5分鐘跨年煙火，加上 DJ 音樂和舞台燈光一起放送，全面引爆夜空
網路直播平台：
新北跨年煙火｜2026「閃耀新北1314跨河煙火」（煙火已結束）
2026「閃耀新北1314跨河煙火」是全台最早跨年煙火，12月31日晚間20點26分同步施放跨河煙火，迎接2026年到來。今年首度以淡江大橋為主軸，開創全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典，由法國團隊操刀，主題為《萬花之河・冬之樂章》，煙火總長13分14秒，共35,520發創歷年最多。
網路直播平台：
淡水「星光舞台」
八里「星月舞台」
