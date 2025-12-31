2026跨年煙火各縣市直播：新北淡水20:26最早綻放！台北101、台中麗寶、高雄夢時代、宜花東12縣市一次看
揮別2025、迎接全新的2026年，全台各縣市跨年煙火與晚會接力登場。從全台最早施放的新北淡水跨河煙火，到午夜壓軸的台北101煙火、台中、高雄、宜花東等地繽紛夜空輪番綻放，即使不出門，也能透過直播感受跨年氛圍。Yahoo奇摩新聞整理2026全台跨年煙火直播懶人包，陪你一起在線上倒數迎新年。
延伸閱讀：2026跨年煙火 各國直播一次看：紐西蘭、澳洲雪梨、台北101、泰國曼谷、杜拜哈里發塔、時代廣場
新北跨年煙火｜2026「閃耀新北1314跨河煙火」
2026「閃耀新北1314跨河煙火」是全台最早跨年煙火，12月31日晚間20點26分同步施放跨河煙火，迎接2026年到來。今年首度以淡江大橋為主軸，開創全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典，由法國團隊操刀，主題為《萬花之河・冬之樂章》，煙火總長13分14秒，共35,520發創歷年最多。
網路直播平台：
淡水「星光舞台」
八里「星月舞台」
台北跨年煙火｜2026台北101跨年煙火
台北車站、捷運中山站商圈日前發生隨機攻擊案，雖然有網友認為不適宜再辦跨年活動，台北101董事長賈永婕社群回應，相信政府維安能力，她表示，自己的工作就是把跨年煙火與光雕精彩呈現，陪伴眾人一同迎接跨年。
2026台北跨年101煙火秀以「SPARK 101」為全新主題，預計施放6分鐘的煙火，今年特別選用「低煙煙火」盼能降低煙霧。台北101也將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向每一位在城市中默默耕耘、付出的日常英雄致敬。
網路直播平台：台北市政府YouTube頻道
桃園跨年煙火｜2026桃園ON AIR跨年晚會
「2026桃園ON AIR跨年晚會」12月31日晚間7時在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地登場，主舞台座落在樂天桃園棒球場，IOT戶外廣場觀賞區以超大雙螢幕同步轉播，韓國女團「Apink」於倒數前壓軸演出。而跨年煙火以揮棒瞬間為意象，代表突破、衝刺與桃園向世界亮相的決心。
網路直播平台：
新竹跨年煙火｜2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」
2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」於新竹市大湳雅公園強勢登場，結合了音樂、科技、以及滿滿不間斷的活動，除了邀請韋禮安、蘇慧倫、TRASH等14組金曲陣容，還有長達5分鐘煙火與百攤美食市集。
網路直播平台：
台中跨年煙火｜2026台中最強跨年夜
2026年台中最強跨年晚會，12月31日在水湳中央公園盛大登場，演唱卡司包含蕭敬騰、盧廣仲、動力火車、告五人等16組藝人，倒數後帶來長達180秒的煙火秀。
網路直播平台：
台中跨年煙火｜2026「包你發」麗寶跨年演唱會
今年台中麗寶跨年演唱會同樣選在麗寶樂園渡假區，結合現場演唱會、摩天輪燈光秀與跨年煙火同步演出。今年300秒煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放，煙火在夜空中劃出宛如光之駿馬奔馳般的絢麗軌跡。
網路直播平台：
雲林跨年煙火｜「Light up Yunlin電光跨年 點亮未來」
雲林縣睽違12年後再度舉辦大型跨年晚會，其中最受矚目的韓國二代男團HIGHLIGHT也會出席，還有「半環場弧形煙火」點亮夜空。
網路直播平台：
台南跨年煙火｜台南好Young跨年晚會
「2026 台南好 Young 耶誕跨年系列活動」自11月29日展開，其中壓軸的跨年晚會集結了台日韓明星，請到了實力派女團STAYC、日本全能女神鈴木愛理、金曲歌后里竹芯等。去年（2025）台南好Young跨年晚會施放180秒煙火，今年公布的交通管制圖有安排煙火施放區，但尚未公告煙火資訊，待官方公告。
網路直播平台：台南好Young跨年晚會官網
高雄跨年煙火｜2026「雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會
2026高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」主持人為新婚不久的陳漢典、Lulu黃路梓茵帶來甜蜜合體。倒數後迎來的跨年煙火長達240秒，並將首度施放10吋的高空花火。
網路直播平台：
高雄跨年煙火｜2026「紫耀義大 義享奔騰」義大世界跨年煙火秀
「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀，長度將達999秒。義大表示，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，創造出宇宙星河般的唯美幻境；還有全台首見的「巨型煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼；以及彷彿七彩騰雲般的「流墨幻彩煙火」。
網路直播平台：義大世界YouTube頻道
宜蘭跨年煙火｜2026「璀璨蘭城 幸福宜市」宜蘭跨年晚會
《2026璀璨蘭城 幸福宜市》邀來13組橫跨流行、搖滾、嘻哈與新世代創作卡司，包含「金曲歌王」呂士軒、「金曲歌后」彭佳慧、「國民天后」徐懷鈺等，倒數完後將施放5210發璀璨煙火。
網路直播平台：宜蘭市公所YouTube
花蓮跨年煙火｜2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
「2025-2026花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會晚間8點在花蓮市東大門廣場登場，倒數時刻將施放長達300秒、全台最大等級的16吋高空煙火，今年以「千輪多彩煙火」為主題，多層次光圈接續綻放，並搭配金色與暖白色系光瀑特效，為跨年夜增添溫暖而震撼的視覺焦點，陪伴民眾迎接嶄新的2026年。
網路直播平台：
台東跨年煙火｜2026台東跨年晚會「東！帶我走」
《東！帶我走》2026台東跨年晚會由張惠妹、A-Lin領軍11組藝人共襄盛舉，長達5分鐘跨年煙火，加上 DJ 音樂和舞台燈光一起放送，全面引爆夜空
網路直播平台：
其他人也在看
跨年煙火今登場！101光雕秀迪士尼角色致敬隱形英雄
今(31)日晚上台北101跨年煙火，最吸睛的亮點就是迪士尼角色將首度登場！101今晚將透過3分鐘的光雕秀，向守護台灣的「隱形英雄」致敬。這場結合國際經典IP與本土情懷的視覺饗宴，將帶領全台民眾，在璀璨...華視 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
新北好茶日本鍍金2025世界綠茶大賽獲獎稱霸全國
新北市農業局輔導新北茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲日本二０二五「世界綠茶大賽」二座最高金賞及一座金賞獎，獲獎數量全國第一，三十一日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農結合傳統技術與現代創意，推廣各茶區品牌，讓臺灣特色茶的風味再度獲得世界級認可。二０二五年度競賽吸引來自日本、臺灣、韓國等五國共計一百九十四款茶產品激烈角逐，新北茶農再度交出亮眼成績單，坪林區祥順茶行「祥順．春韻包種」與深坑區茶農蔡金財「清代烏龍茶」雙雙獲得最高榮譽「最高金賞」，三峽區大埔製茶廠「椿月茶語」亦獲「金賞獎」，新北獲獎總數全國第一。新北市長侯友宜表示，新北茶農不僅傳承歷年十三座全國製茶冠軍的精湛技術，各個茶區更是積極建立品牌，提升新北好茶的競爭力。市府將持續攜手茶農發展品牌行銷，吸引青農返鄉傳承， ...台灣新生報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2026跨年宅家轉台攻略！卡司陣容、演出順序、直播平台一次看
2025年步入尾聲，全台跨年晚會、活動、演唱會都已經準備好與民眾一起迎接新年！除了到現場感受跨年氣氛外，相信有不少人選擇宅在家裡，看著電視轉播或線上直播迎接2026，因此小編特地為大家準備了全台各地大型跨年晚會的轉播資訊，包括電視轉播和免費線上直播平台，以及跨年晚會卡司演出順序，讓你的跨年夜只要握緊遙控器或滑鼠，就能輕鬆追到想看的歌手演出，在家度過溫暖充實的新年！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 23 小時前 ・ 1
迎接2026年 國泰金跨年光雕晚間登場
（中央社記者蘇思云台北31日電）國泰金繼2024年首度贊助台北101跨年倒數光雕後，國泰金2025年再度點亮台北101，攜手民眾迎接2026年。國泰金控跨年光雕將在今天晚間11時1分起在台北101登場，透過現代化光影技術，展現只要一起努力，就能共創更好的台灣。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
好市多楊枝甘露、芭樂檸檬綠賣爆 飲料界鴻海砸70億跨足冷高壓飲品
台灣最大飲料包材商宏全，大舉投資做高科技的冷高壓新鮮果汁，售價比一般果汁高四成，連楊枝甘露都能精準還原，這會是疲弱果汁市場的下一片藍海嗎？天下雜誌 ・ 1 天前 ・ 27
台北101跨年煙火綻放6分鐘！2026新年快樂
[NOWnews今日新聞]揮別2025年！今（31）日晚間將迎來跨年夜（Newyear'seve），各國開始陸續倒數，施放煙火秀迎接嶄新的2026年到來。2025年對於台灣來說，可以說是充滿挑戰的一年...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
濫用公有清運資源集體收賄282萬 中檢起訴北屯區清潔隊等24人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台中市環保局北屯區清潔隊張姓隊員等9人，涉嫌收取薑母鴨、檳榔攤、鐵板燒、麻辣火鍋、美髮店等業者賄款，開小貨車到業者經營處所非法清運廢棄物，再由垃圾車對接清運，共收受282萬賄款，台中地檢署偵查後，日前依貪污、圖利、違反廢棄物清理法等罪嫌，起訴張員及業者等24人。 檢方起訴指出，張姓清潔隊員等9人於110年至113年8...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《詐防條例》修法三讀通過 內政部將儘速完成配套執行
《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，今天（30日）經立法院三讀通過。內政部表示，打詐是社會大眾共同目標，也是重要的治安工作，感謝立法院全體委員支持與重視，讓法案迅速完成三讀，回應人民期待政府精進打擊詐欺國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宜蘭2場跨年晚會登場！交管資訊一次看
【記者葉先鵬／宜蘭報導】萬眾期待的跨年夜登場，為了讓民眾留下美好回憶，晚上宜蘭地區有2場晚會任君挑選，為確保交通順暢周邊有多處路段實施交通管制，提醒有需要民眾可以多加利用免費接駁車服務。壹蘋新聞網 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
在悲傷中迎接2026！雪梨跨年煙火主秀前「默哀一分鐘」向槍擊案受害者致意
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導一年一度的雪梨跨年煙火再度點亮港灣夜空，雪梨港灣大橋與雪梨歌劇院煙火齊放，壯觀場面向來是全球跨年焦點，吸引大量觀光...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
紫南宮發「元旦錢母」 萬人領號碼牌男排隊13天搶頭香
中部中心／張家維 南投報導南投竹山紫南宮，元旦發放馬年錢母，今天開放排隊拿號碼牌，一早人潮隊伍就已經長達一公里，目測約有近萬人。排第一名的是來自彰化秀水的一名先生，說為了幫媽媽祈福，早在19日就開始排隊，要一路排到元旦早上。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
南投紫南宮元旦發馬年錢母 排隊人龍1公里
南投竹山紫南宮將在元旦發放馬年開運錢母，這次吸引將近萬人排隊，紫南宮前的停車場排隊人潮長達一公里，有民眾為了要拿錢母幫媽媽祈福，提早12天來排隊，今年在紫南宮外又能看見滿滿帳篷搭在稻田上的奇景，但廟方...華視 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
迎2026第一道曙光 台東5組4K鏡頭君直播美景
【記者李光濱／台東報導】為迎接2026年跨年第一道曙光，台東縣政府今(30日)宣布，將透過縣內5組4K即時影像鏡頭直播，讓民眾無論身在何處，都能一同感受新年的祝福與美麗曙光。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
跨年晚會天公不作美 北市府籲穿透明雨衣不撐傘
（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市跨年晚會今天晚間登場，市府呼籲，持續下雨中，為避免影響他人視線，請民眾進到會場穿著透明雨衣、不要撐傘，並配合現場維安規定實施安檢。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2026總統府元旦升旗、路跑流程出爐 三階段交管、封路改道動線一次掌握
2026年即將到來，總統府日前公…民報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」
燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
一頁式詐騙廣告金主曝光 竟是14家物流公司｜#鏡新聞
許多民眾被一頁式廣告吸引下單，最後卻被騙。刑事局中部打擊犯罪中心，持續追查發現這些一頁式廣告，竟然是國內物流公司付的廣告費。警方拘提14家業者到案，他們才坦承是幫境外公司找廣告平台並且繳付2億多元費用，因此也成為詐騙案幫凶，警方依法將人送辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 44
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 1 天前 ・ 27
離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導真的是太危險了，竟然有滅火器鋼瓶從天而降，還不止一支！新北板橋一處社區，有一名保全，陸續把8支滅火器鋼瓶，從22層樓高的頂樓往下丟，砸到隔壁頂樓和住戶遮陽板，所幸沒有造成人員傷亡，但已經讓周遭居民嚇壞了，警方到場處理，保全竟然說，砸滅火器是因為〝無聊〞，訊後被依社維法裁處。員警趕到社區，主委趕緊解釋，原來接獲住戶投訴，竟然有人把滅火器砸了下來，遮陽板凹一個大洞，住家裡頭也遭殃，實在超級傻眼。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）這處社區就位在新北板橋，原來有社區保全在27號到29號之間，從22層樓高的地方，陸續丟了8支滅火器鋼瓶，分別散落在各棟的頂樓，警方詢問他原因，保全竟然回應，是因為一時無聊。據了解，這名保全16號才剛來，和住戶並沒有任何糾紛或衝突，但來不到一個月，就因為所謂的〝無聊〞，亂砸滅火器，訊後被依法送辦。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）請人來保護社區安全，結果保全變成危險製造者，還好沒砸到人，才用社維法裁處，但警方也強調，如果出意外，或丟到馬路上，絕對難逃公共危險罪。原文出處：22樓高往下狂丟8支滅火器鋼瓶 新北社區保全遭逮辯稱：無聊 更多民視新聞報導看守所爆性侵！深夜陶醉聞舍友私處味道 手指直插進屁股最後的早餐！老友相約空中聚會碰撞墜毀 火球吞噬雙亡苗栗最貪鄉長跑了！刑期累加近500年、弊案破百樁 竟搭機逃香港民視影音 ・ 1 天前 ・ 18