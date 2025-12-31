2026跨年煙火 各國直播一次看：台北101、泰國曼谷、杜拜哈里發塔、紐約時代廣場、澳洲雪梨、紐西蘭
揮別2025，準備好迎接嶄新的2026年了嗎？不用出國，Yahoo新聞也為網友準備好全球最受矚目的跨年煙火直播接力。從全球最早迎接2026年的紐西蘭奧克蘭、澳洲雪梨港灣大橋的壯麗煙火、台北101的六分鐘煙火、一路看到泰國曼谷、杜拜哈里發塔、英國倫敦、巴西里約熱內盧，最後由紐約時代廣場的水晶球壓軸登場。
各地煙火時間先筆記（以下皆為台灣時間）：
紐西蘭奧克蘭：2025/12/31 晚間 07:00
澳洲雪梨：2025/12/31 晚間 09:00
台北101：2026/1/1 午夜 00:00
泰國曼谷：2026/01/01 凌晨 01:00
杜拜哈里發塔：2026/01/01 凌晨 04:00
英國倫敦：2026/01/01 早上 08:00
巴西里約熱內盧：2026/01/01 早上 11:00
紐約時代廣場：2026/01/01 下午 01:00
延伸閱讀：2026跨年煙火各縣市直播：台北101、新北淡水、台中麗寶、高雄夢時代、宜花東12縣市一次看
台北101：2026/1/1 午夜 00:00
台北車站、捷運中山站商圈日前發生隨機攻擊案，雖然有網友認為不適宜再辦跨年活動，台北101董事長賈永婕社群回應，相信政府維安能力，她表示，自己的工作就是把跨年煙火與光雕精彩呈現，陪伴眾人一同迎接跨年。
2026台北跨年101煙火秀以「SPARK 101」為全新主題，預計施放6分鐘的煙火，今年特別選用「低煙煙火」盼能降低煙霧。台北101也將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向每一位在城市中默默耕耘、付出的日常英雄致敬。
網路直播平台：
泰國曼谷：2026/01/01 凌晨 01:00
泰國跨年煙火最熱門地點在曼谷昭披耶河畔的暹羅天地ICONSIAM，主辦單位表示，當天延續使用往年招牌的「環保煙火」（由泰國糯米製成，減少煙霧），今年更加入大量無人機與煙火進行高科技展示，活動也會向已故的泰國詩麗吉王太后致敬。
網路直播平台：ICONSIAM YouTube
杜拜哈里發塔：2026/01/01 凌晨 04:00
阿拉伯聯合大公國的杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）的跨年煙火秀以其壯觀與奢華聞名全球，每年都吸引數百萬人關注。特別的是，哈里發塔2026年與寶萊塢天王沙魯克汗的製作公司「Red Chillies Entertainment」合作，預計將把哈里發塔變成一場帶有寶萊塢華麗風格的大型光影秀。
網路直播平台：哈里發塔YouTube頻道
英國倫敦：2026/01/01 早上 08:00
英國倫敦泰晤士河將展現壯觀的煙火表演，大笨鐘敲響午夜鐘聲迎接新的一年。
巴西里約熱內盧：2026/01/01 早上 11:00
南半球的巴西正值炎夏，適合去海邊，里約熱內盧的跨年活動當然也是在海灘上舉行，長達5公里的科帕卡瓦納（Copacabana）海灘到時將擠滿數以百萬的人們一起倒數，欣賞海上跨年煙火。
紐約時代廣場：2026/01/01 下午 01:00
美國紐約時代廣場（Times Square）的水晶球降落（Ball Drop），是全球跨年的壓軸大戲，準時在12月31日晚上11時59分開始降落，陪著全球倒數迎新。2026年的跨年水晶球命名為「星座水晶球」，使用5000片水晶，捨棄從1999年以來的三角形水晶，改用圓形水晶，更分3種尺寸，代表不同主題。直徑12.5呎（約381公分）、重量超過1萬2000磅（約5443公斤），是歷年最大。
紐西蘭奧克蘭：2025/12/31 晚間 07:00（已結束）
紐西蘭是全球最早迎接2026的國家，奧克蘭海港大橋將在跨年數小時前展現燈光秀，知名打卡地標、328公尺高的天空塔（Sky Tower）則會同步輪番秀出民眾投稿的2025年特別時刻的照片回憶，為午夜煙火表演暖身。倒數結束後，壯觀的煙火表演將點亮天空城，並搭配2025年當地最熱門的歌曲。
澳洲雪梨：2025/12/31 晚間 09:00（已結束）
澳洲雪梨邦迪（Bondi）海灘12月發生震驚全球的恐攻事件，當局雖然決定照常舉行跨年夜煙火，但將在施放煙火前，透過燈光儀式與一分鐘默哀，向受害者致敬，並藉此向世界傳達和平與團結的期望。台灣時間晚間6點前，雪梨海港大橋的橋墩將亮起白光，並顯現出一隻鴿子的圖案和「和平」字樣，晚上8點，雪梨海港大橋將再次亮起白燈，全市將默哀一分鐘。
